Uova di Pasqua vegan: calorie, ingredienti e marche

Fonte immagine: Smarties via pixabay

Le uova di Pasqua vegan sono un'alternativa ideale per chi non consuma prodotti di origine animale: ingredienti, calorie e marche più note.

Le uova di Pasqua vegan sono un’opportunità di acquisto disponibile sul mercato da qualche anno. Si tratta della versione senza derivati di origine animale del classico uovo di cioccolato con sorpresa, regalato durante le festività pasquali.

Il mercato dei prodotti vegani interessa in Italia circa 2 milioni di persone che hanno rinunciato non solo alla carne, ma anche a tutti gli alimenti che contengono ingredienti di origine diversa da quella vegetale. In merito all’interesse all’acquisto di uova di Pasqua vegane si potrebbero aggiungere anche coloro che soffrono di allergia alle proteine del latte: questo ingrediente è escluso dai prodotti vegani, ma non da quelli vegetariani.

Vediamo quali sono gli ingredienti delle uova di cioccolato vegan, le calorie che apportano in una porzione da 100 g e quali le marche disponibili sul mercato.

Uova di Pasqua vegan, ingredienti

Scegliere, da regalare o gustare, un uovo di Pasqua vegano significa informarsi attivamente e leggere l’etichetta. Al contrario di quanto si possa pensare, non è sufficiente che l’uovo sia di cioccolato fondente o extrafondente: nella preparazione è comune l’impiego di latte e grasso del latte, che sono ingredienti non compatibili con la dieta vegana. Sul mercato, la gamma di uova di Pasqua Vegan Ok è composta da 3 linee di prodotto:

i fondenti , a base di pasta di cacao, zucchero, spesso di canna, burro di cacao e lecitina di soia come emulsionante;

, a base di pasta di cacao, zucchero, spesso di canna, burro di cacao e lecitina di soia come emulsionante; le uova a base di cioccolato e soia , che tra gli ingredienti contengono oltre al burro di cacao, lo zucchero, l’emulsionante, anche la bevanda di soia che svolge la stessa funzione del latte nelle uova classiche;

e , che tra gli ingredienti contengono oltre al burro di cacao, lo zucchero, l’emulsionante, anche la bevanda di soia che svolge la stessa funzione del latte nelle uova classiche; le uova “bianche” a base di burro di cacao, zucchero, spesso di canna, lecitina di soia e bevanda di soia in polvere.

A questi si aggiungono le varianti alle ricette base con aggiunta di granella di nocciole, nocciole intere o altra frutta a guscio. Nelle pasticcerie artigianali sono disponibili anche le uova di Pasqua vegane decorate con glassa colorata a base di acqua e zucchero a velo. La soia in alcuni prodotti viene sostituita con la bevanda a base di riso. Nella maggior parte dei casi, la lista ingredienti include anche l’aroma vaniglia.

Non sempre l’uovo di Pasqua vegano è incartato in confezioni ecologiche e completamente riciclabili, ma lo stesso vale anche per le uova di cioccolato bio.

Calorie dell’uovo di Pasqua vegan

Dal punto di vista nutrizionale, una porzione da 50 g di cioccolato dell’uovo di Pasqua vegano apporta in media circa 250 kcal. La presenza tra gli ingredienti di glassa di zucchero o granella di nocciole fa lievitare l’apporto calorico a circa 300 kcal ogni 50 g. Si tratta di valori del tutto simili a quelli delle altre uova di cioccolato.

Più interessante è soffermarsi sul fatto che l’apporto calorico è dovuto per circa il 40% da grassi, di cui poco più della metà sono saturi. Molto alta e consistente con quella delle uova classiche è anche la quantità di zucchero semplice. Considerati questi valori nutritivi è preferibile fare del pezzetto di cioccolato un piccolo assaggio, in sostituzione di altri alimenti nel corso della giornata.

Uovo di cioccolato vegan: marche disponibili

Nei supermercati della grande distribuzione e nei negozi specializzati si trovano diverse marche, per accontentare tutti i gusti e coprire una gamma ampia di prezzi. Tra le marche più diffuse, si elencano Probios, Baule Volante, Rossi Delizie, Moo Fee, Fonderia del Cacao, VG, Lindt linea fondenti.