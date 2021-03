Menù di Pasqua vegetariano: ricette senza l’agnello

Menù di Pasqua vegetariano: ricette e consigli per pranzi golosi, soluzioni alternative all'agnello in favore di alimenti bio e naturali.

Parliamo di: Pasqua 2021

La Pasqua è un momento di unione, tra le festività religiose paragonabile soltanto al Natale. Pur dovendo fare i conti con le necessità legate al dover evitare i classici grandi pranzi o cene in famiglia, il pasto può riservate comunque delle piacevoli sorprese. Soprattutto scegliendo per l’occasione un menù di Pasqua vegetariano. Un modo per festeggiare assaporando gustose ricette senza agnello.

Lasciamo però da parte il significato religioso, e concentriamoci sul momento di unione. Se il tempo è bello vale la pena preparare un pranzo take away, laddove possibile, e improvvisare un pic-nic. La tradizione vuole che la carne svolga un ruolo da protagonista su ogni tavola delle feste, seguita a ruota dal pesce.

A Pasqua l’agnello è la classica vittima sacrificale della giornata, ma non per tutti questo discorso è valido. Chi non ama l’idea di nutrirsi della carne di un cucciolo di soli 22 giorni potrà sicuramente fare affidamento su tantissime ricette vegetariane o vegan. Di minore impatto sul nostro intestino, sul cuore e sul nostro animo.

Menù di Pasqua vegetariano, ricette semplici per antipasti

Noi vi proponiamo qualche idea semplice da realizzare per il vostro menù di Pasqua vegetariano. Come antipasto potrete realizzare una torre di tramezzini ai cereali: spalmate ogni fetta con uno strato di formaggio (stracchino, gorgonzola dolce, crescenza, ricotta). Sovrapponete ogni fetta e alternate: sedano tritato, noci sminuzzate, qualche fetta di pomodoro, olive e cipolline sminuzzate, cetriolini tagliati a fette, zucchine grigliate. Tagliate la torre lungo le due diagonali in modo da ottenere 4 spicchi diversi.

Come secondo antipasto vegetariano potrete realizzare dei rotolini sfiziosi. Appoggiate la fetta di pane da tramezzini (senza strutto) sopra uno strato di carta alluminio quindi spalmatela con un formaggio morbido o un po’ di senape. Ricoprite la superficie con la rucola e il pomodoro tagliato finissimo, oppure con del prosciutto vegan. Arrotolate con cura premendo in modo da compattare, aiutandovi con la carta alluminio, quindi lasciate riposare in frigo. Tagliate a fette quando solo al momento di servire. Per un antipasto vegan al 100% potrete sostituire il formaggio classico con una soluzione vegetale.

Primo piatto vegetariano o vegano

Come prima entrata per il nostro menù di Pasqua vegetariano proponiamo un’insalata tiepida di orzo, carote, basilico, pomodori datterini e tofu affumicato. In alternativa del cous cous integrale o di farro con verdure grigliate, formaggio svizzero e menta tagliata fine. Condite il tutto con poco olio d’oliva e un goccio di salsa Tamari.

Come piatto di portata una lasagna vegetariana: per il sugo realizzate un ragù di sole verdure (carote, peperoni, cipolle, zucchine) e passata di pomodoro. Frullate, aggiungete un po’ di vino rosso a seconda del gusto personale, e fate sfumare il sugo a fuoco basso.

Per la besciamella mescolate in un pentolino, con la frusta, del latte di soia o del brodo vegetale con 50 gr. di farina 00. Miscelate con cura a fiamma bassa in modo da creare una crema uniforme, unite un filo d’olio, poco sale e un pizzico di noce moscata tritata. Il procedimento è semplice: nella teglia stendete uno strato di ragù, quindi un po’ di besciamella e i fogli di pasta precedentemente sbollentati in acqua calda.

Alternate così fino a ricoprire con il ragù e un ultimo filo di besciamella. Le lasagne come sempre si cuociono in forno a 200° per 30 max 40 minuti, in alternativa potrete sostituire la pasta con zucchine tagliate a fette sottili e precedentemente ammorbidite in padella. Una soluzione gustosa e veloce per la vostra Pasqua vegetariana.

Secondi piatti vegetariani per Pasqua, alternative all’agnello

Per i golosi suggeriamo alcuni secondi piatti vegetariani per Pasqua come il polpettone di verdure, una vera alternativa all’agnello e un classico della domenica di festa. Esiste una ricetta davvero interessante che vi proponiamo di seguire, magari personalizzandola aggiungendo del formaggio e un uovo di produzione bio. Ovviamente da presentare con patate al forno croccanti e dorate.

Se invece l’occhio vuole la sua parte potete replicare l’effetto carne al forno con una ricetta completamente vegana. Basterà sostituire l’agnello con alcune bistecche di seitan oppure di soia. Fatele ammorbidire in acqua con un trito di carote e sedano. Affettate cipolle, patate e disponetele su una teglia con un filo di olio, il succo di due limoni, sale, pepe e rosmarino.

Aggiungete la carne di soia tagliata a pezzi e mescolate allungando con poco brodo di cottura, che unirete ogni tanto nel caso si asciugasse troppo. Lasciate cuocere a 220° per 40 minuti. Se non siete ancora sazi, un po’ di insalata di stagione con noci e mandorle sminuzzate potrà purificare e completare il vostro pranzo.

Dolci e uova al cioccolato

Concludete il vostro menù di Pasqua vegetariano con un bella crostata di fragole o un dolcissimo salame al cioccolato realizzato con burro bio, biscotti senza zucchero e zucchero di canna. Oppure la sempre verde colomba pasquale o l’uovo al cioccolato, magari del mercato equo e solidale.

Accompagnate la vostra festa con bevande, vini e succhi di produzione locale, come la maggior parte degli ingredienti utilizzati per queste ricette, e con tanta acqua magari spillata in qualche casa dell’acqua di zona. Se mangiate all’aperto abbiate cura di non inquinare, riportando a casa i vuoti e buttando negli appositi cestini la carta e la plastica da riciclare.