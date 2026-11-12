Trasmissione wireless di energia, ricercatori finlandesi raggiungono efficienza dell’80% nei test

Trasferire elettricità senza cavi, spine o contatti fisici non è più solo un’idea da laboratorio. Negli ultimi mesi, ricercatori finlandesi hanno portato la trasmissione wireless energia a livelli di efficienza che fino a poco tempo fa sembravano irraggiungibili per applicazioni pratiche — e i risultati stanno attirando l’attenzione di chi lavora sulla transizione energetica. Due filoni di ricerca distinti, entrambi sviluppati in Finlandia, raccontano quanto rapidamente stia evolvendo questo campo.

Due progetti, due traguardi diversi

Vale la pena distinguere subito tra i due percorsi di ricerca, perché i numeri che circolano — 80% e 91% di efficienza — non si riferiscono allo stesso sistema. Confonderli porterebbe a conclusioni imprecise.

Il primo, sviluppato presso la Aalto University di Helsinki, ha raggiunto un’efficienza dell’80% su distanze pari a cinque volte la lunghezza dell’antenna. Non è un risultato banale: a quelle distanze, i sistemi tradizionali di trasferimento wireless perdono la maggior parte dell’energia per irradiazione. Il team di Aalto ha affrontato esattamente questo problema con un approccio teorico innovativo, usando antenne a loop con correnti di uguale ampiezza e fase opposta. L’effetto è che le perdite per irradiazione si cancellano quasi completamente, come se le due onde si annullassero a vicenda prima di disperdersi nell’ambiente.

Il secondo sistema, testato più di recente nel 2026, riporta un’efficienza complessiva fino al 91%, con una variazione di appena l’1% nelle diverse posizioni del ricevitore. Si tratta di una trasmissione a corto raggio che elimina cavi, spine e contatti fisici. L’istituzione specifica dietro questo secondo progetto non è stata ancora identificata con certezza nelle fonti disponibili, e non è chiaro se utilizzi la stessa tecnologia ad antenne loop di Aalto. I due risultati descrivono probabilmente architetture differenti, ottimizzate per scenari d’uso distinti.

Perché l’efficienza è il nodo centrale

Chi si occupa di energia sa che ogni punto percentuale di efficienza conta. Un sistema che disperde il 50% dell’energia nel tragitto tra generatore e dispositivo è semplicemente inutilizzabile su larga scala — non solo per ragioni economiche, ma anche ambientali. Dissipare energia sotto forma di calore o radiazione elettromagnetica significa bruciare risorse senza produrre nulla.

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I sistemi di wireless power transfer esistono già in molte forme: i caricatori a induzione degli smartphone ne sono l’esempio più diffuso. Ma quell’approccio funziona bene solo quando trasmettitore e ricevitore sono praticamente a contatto. Aumentare la distanza fa crollare l’efficienza. Il problema fisico è che le antenne tradizionali, quando trasmettono energia, irradiano inevitabilmente parte di essa in tutte le direzioni — energia che va persa.

Il contributo teorico del gruppo di Aalto sta proprio nell’aver trovato un modo per sopprimere quella perdita per irradiazione senza rinunciare alla potenza trasferita. Usare due loop con correnti in opposizione di fase crea una configurazione in cui i campi si elidono nella direzione di dispersione, concentrando l’energia verso il ricevitore. Il risultato sperimentale — 80% di efficienza a distanze significative — rappresenta un salto qualitativo rispetto ai sistemi a risonanza magnetica convenzionali, che a quelle stesse distanze scendono spesso sotto il 50%.

Applicazioni reali: dove questa tecnologia potrebbe arrivare

Le applicazioni più immediate non riguardano le abitazioni domestiche — ed è importante non alimentare aspettative irrealistiche in quella direzione. Gli stessi ricercatori sottolineano che si tratta ancora di fase sperimentale, non di soluzioni pronte per il mercato residenziale.

I campi in cui la trasmissione wireless di energia trova applicazioni più credibili nel breve periodo sono:

Dispositivi medici impiantabili : pacemaker, sensori sottocutanei e altri impianti che oggi richiedono operazioni chirurgiche per sostituire le batterie potrebbero essere ricaricati dall’esterno senza intervento invasivo.

: pacemaker, sensori sottocutanei e altri impianti che oggi richiedono operazioni chirurgiche per sostituire le batterie potrebbero essere ricaricati dall’esterno senza intervento invasivo. Robotica industriale : bracci robotici e sensori in ambienti difficili da raggiungere fisicamente beneficerebbero di un’alimentazione continua senza connessioni meccaniche soggette a usura.

: bracci robotici e sensori in ambienti difficili da raggiungere fisicamente beneficerebbero di un’alimentazione continua senza connessioni meccaniche soggette a usura. Stazioni di ricarica per veicoli elettrici : il parcheggio su una superficie attiva potrebbe caricare l’auto senza dover collegare un cavo, migliorando l’esperienza utente e riducendo i costi di manutenzione dell’infrastruttura.

: il parcheggio su una superficie attiva potrebbe caricare l’auto senza dover collegare un cavo, migliorando l’esperienza utente e riducendo i costi di manutenzione dell’infrastruttura. Sistemi di alimentazione in ambienti ostili: piattaforme offshore, impianti chimici, aree con rischio di esplosione — contesti dove i cavi rappresentano un rischio aggiuntivo.

Le idee più ambiziose — strade che ricaricano le auto in movimento, droni alimentati in volo continuo — rimangono per ora nel dominio della ricerca avanzata, non delle applicazioni imminenti.

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Il contesto della ricerca europea sull’energia senza fili

La Finlandia non è l’unico paese a lavorare su questi temi, ma si distingue per la qualità dell’ecosistema universitario e per la capacità di tradurre ricerca fondamentale in prototipi funzionanti. Aalto University è da anni uno dei centri europei di riferimento per l’ingegneria elettrica e le telecomunicazioni, con una tradizione consolidata nella ricerca sui sistemi elettromagnetici.

A livello globale, il wireless power transfer è un settore in rapida crescita, spinto dalla proliferazione di dispositivi portatili, dalla diffusione dei veicoli elettrici e dall’interesse crescente per l’Internet of Things. La sfida comune a tutti i laboratori è la stessa: aumentare la distanza operativa mantenendo alta l’efficienza, e farlo con sistemi abbastanza compatti da essere integrati nei prodotti reali.

L’approccio finlandese alle antenne loop in opposizione di fase è, secondo quanto riportato da Hackster.io, una delle soluzioni più promettenti per risolvere il problema della distanza senza ricorrere a strutture fisiche complesse o a potenze di trasmissione molto elevate.

Cosa manca ancora prima di una diffusione su larga scala

Efficienza elevata in laboratorio non equivale automaticamente a un sistema pronto per il mercato. Tra i passaggi ancora necessari ci sono la verifica della sicurezza biologica delle emissioni elettromagnetiche a diverse potenze, la miniaturizzazione dei componenti, la standardizzazione dei protocolli di comunicazione tra trasmettitore e ricevitore, e — non da ultimo — la riduzione dei costi di produzione.

C’è poi la questione della coerenza tra i due filoni di ricerca emersi in Finlandia. Se il sistema al 91% e quello al 80% di Aalto usano principi fisici diversi, potrebbero essere complementari piuttosto che concorrenti: uno ottimizzato per la corta distanza ad alta efficienza, l’altro per distanze maggiori con perdite controllate. Chiarire questa distinzione sarà importante per capire quali applicazioni siano realisticamente accessibili nel medio termine.

Quello che emerge con chiarezza, al di là dei numeri specifici, è che la ricerca finlandese sta spostando i confini di ciò che è tecnicamente possibile in questo campo. Per chi segue la transizione energetica, è un segnale che vale la pena tenere sotto osservazione — con curiosità, ma anche con la giusta cautela verso le promesse più ottimistiche.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.