Tessuto stampabile che raffredda la pelle di 6°C e genera elettricità dal movimento

Indossare un tessuto che raffredda la pelle senza consumare un watt di energia elettrica, e che nel frattempo trasforma ogni passo in corrente: sembra un’idea da laboratorio di fantascienza, eppure diversi gruppi di ricerca stanno lavorando su materiali con queste caratteristiche. Negli ultimi mesi, alcune pubblicazioni scientifiche hanno portato l’attenzione su tessuti intelligenti capaci di riflettere la luce solare, abbassare la temperatura percutanea anche di diversi gradi e, in parallelo, raccogliere energia dal movimento o dall’irraggiamento. Non si tratta di un unico prodotto commerciale già disponibile, ma di una costellazione di ricerche che convergono verso una stessa direzione: l’abbigliamento come dispositivo energetico e termico attivo.

Raffreddamento passivo: come funziona un tessuto che abbassa la temperatura senza consumi

Il principio alla base del raffreddamento radiativo passivo è fisicamente semplice, anche se tecnologicamente complesso da realizzare in un tessuto indossabile. Un materiale in grado di riflettere quasi tutta la radiazione solare incidente — e di emettere calore corporeo verso l’esterno sotto forma di radiazione infrarossa — può mantenere la superficie cutanea significativamente più fresca rispetto all’aria circostante, senza alcun apporto energetico esterno.

Tra le ricerche emerse di recente, un tessuto a base di ossido di zirconio ha mostrato la capacità di riflettere il 96% della luce solare, mantenendo la pelle fino a 6°C al di sotto della temperatura ambiente. Un risultato notevole, soprattutto se si considera che la maggior parte dei tessuti convenzionali — anche quelli chiari — assorbe una quota rilevante di radiazione ultravioletta e visibile, contribuendo al surriscaldamento.

Un’altra linea di ricerca, che ha generato particolare attenzione mediatica, riguarda un tessuto di colore viola capace di abbassare la temperatura cutanea fino a 8°C senza consumare energia elettrica. Il colore viola non è necessariamente una scelta estetica: alcune ricerche nel campo della termoregolazione passiva lavorano su pigmenti e strutture che riflettono selettivamente determinate lunghezze d’onda, ma il legame preciso tra la colorazione e la funzione termica di questo specifico materiale non è ancora del tutto chiarito nelle fonti disponibili.

Ciò che accomuna questi approcci è la filosofia di fondo: ridurre il carico termico sull’organismo senza ricorrere a sistemi di condizionamento attivi, con evidenti vantaggi in termini di consumi energetici e impatto ambientale. In un contesto di estati sempre più calde e di crescente domanda di climatizzazione, un tessuto che raffredda la pelle in modo passivo rappresenta una risposta concreta a un problema reale.

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Generare elettricità dal movimento: fibre triboelettriche e piezoelettriche

Parallelamente alle ricerche sul raffreddamento, altri laboratori stanno sviluppando tessuti capaci di energy harvesting, ovvero di raccogliere e convertire in elettricità l’energia meccanica prodotta dai movimenti del corpo o dall’azione del vento.

Due tecnologie principali emergono in questo campo. La prima è quella dei tessuti triboelettrici, che sfruttano l’effetto triboelettrico: quando due materiali con diversa affinità elettronica si sfregano tra loro, si genera una differenza di potenziale. Intrecciando fibre con queste proprietà nella struttura di un tessuto, ogni movimento — camminare, correre, anche respirare — produce una piccola quantità di corrente. Lo stesso principio può essere applicato con fibre fotovoltaiche, capaci di catturare l’energia solare direttamente dal tessuto esposto alla luce.

Il ricercatore Zhong Lin Wang è tra i nomi più citati in questo campo, avendo contribuito in modo significativo allo sviluppo dei generatori triboelettrici nanoscala. La sua ricerca ha aperto la strada all’integrazione di questi principi nei materiali tessili.

I numeri, per ora, sono ancora contenuti: un pezzo di tessuto di 20 centimetri quadrati riesce a generare circa 2 volt al minuto combinando l’azione del sole e del vento. Non è sufficiente per alimentare uno smartphone in modo continuativo, ma è abbastanza per ricaricare sensori indossabili, dispositivi di monitoraggio biometrico o piccoli trasmettitori. L’obiettivo a medio termine è aumentare la densità di potenza e integrare queste capacità in superfici tessili più ampie.

Il NTU Singapore (Nanyang Technological University) ha sviluppato un tessuto piezoelettrico — che genera corrente sotto pressione meccanica — capace di resistere a deformazioni estreme senza degradare le proprie prestazioni. Questo aspetto è cruciale per l’uso pratico: un tessuto indossabile deve sopportare lavaggi, piegature, stiramenti ripetuti senza perdere le proprietà funzionali.

Un unico materiale o più tecnologie distinte?

Vale la pena essere precisi su un punto che le fonti disponibili non chiariscono del tutto. Le proprietà descritte — raffreddamento passivo, riflessione solare, generazione di elettricità dal movimento — non appartengono necessariamente a un singolo tessuto già esistente e integrato. Si tratta più probabilmente di filoni di ricerca paralleli, sviluppati da gruppi diversi con approcci e materiali differenti, che il dibattito pubblico tende a sovrapporre in un’unica narrazione.

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Alcuni materiali combinano già fibre fotovoltaiche e triboelettriche, raccogliendo sia energia solare sia meccanica. Altri si concentrano esclusivamente sul raffreddamento radiativo. L’idea di un tessuto stampabile che faccia tutto contemporaneamente — raffreddi, rifletta la luce e generi corrente dal movimento — è plausibile dal punto di vista fisico, ma non è ancora documentata in modo univoco come prodotto unitario e replicabile.

Questo non diminuisce l’interesse della ricerca. Anzi, la convergenza di più tecnologie verso l’abbigliamento funzionale è di per sé un segnale importante: il tessuto del futuro non sarà solo un involucro passivo, ma una piattaforma che interagisce attivamente con l’ambiente e con il corpo di chi lo indossa.

Applicazioni pratiche e settori più promettenti

Le applicazioni più immediate di queste tecnologie non riguardano necessariamente la moda di massa. I contesti in cui il raffreddamento passivo e la generazione di energia sono più preziosi sono quelli in cui l’accesso a fonti energetiche è limitato o in cui le condizioni termiche sono critiche.

Abbigliamento da lavoro in ambienti caldi o all’aperto, dove abbassare anche di pochi gradi la temperatura percepita riduce il rischio di colpo di calore.

in ambienti caldi o all’aperto, dove abbassare anche di pochi gradi la temperatura percepita riduce il rischio di colpo di calore. Dispositivi medici indossabili che necessitano di una fonte di energia continua senza batterie tradizionali.

che necessitano di una fonte di energia continua senza batterie tradizionali. Abbigliamento sportivo , dove la gestione del calore e il recupero energetico dal movimento sono entrambi rilevanti.

, dove la gestione del calore e il recupero energetico dal movimento sono entrambi rilevanti. Applicazioni militari e di soccorso , in cui l’autonomia energetica e la termoregolazione sono fattori operativi critici.

, in cui l’autonomia energetica e la termoregolazione sono fattori operativi critici. Edilizia e architettura tessile: membrane e rivestimenti con proprietà di raffreddamento passivo per tende, coperture e facciate.

La sfida principale per la commercializzazione resta la scalabilità produttiva. Produrre fibre funzionali in laboratorio è molto diverso dall’integrarle in un processo industriale che garantisca uniformità, durabilità e costi accessibili. La stampabilità del materiale — uno degli elementi citati nelle ricerche più recenti — potrebbe essere una risposta a questo problema, consentendo di depositare strati funzionali su substrati tessili con tecniche simili alla stampa digitale, già consolidate nell’industria.

Per chi vuole approfondire il contesto scientifico più ampio dei materiali per il raffreddamento radiativo passivo, il portale di Nature dedicato al raffreddamento radiativo offre una panoramica aggiornata della letteratura peer-reviewed in questo campo.

Quello che emerge con chiarezza, al di là delle singole ricerche, è che il settore dei tessuti intelligenti sta attraversando una fase di accelerazione reale. La combinazione di materiali avanzati, nanotecnologia e progettazione delle fibre sta ridisegnando il confine tra abbigliamento e tecnologia. Un tessuto che raffredda la pelle senza energia e che trasforma il cammino in corrente non è più solo un esperimento da pubblicare su una rivista scientifica: è una direzione verso cui l’industria si sta muovendo con interesse crescente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.