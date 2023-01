Sodalite: le proprietà ed il significato della pietra

La pietra sodalite è anche detta pietra della lucidità mentale e della calma, ma è anche legata alla comunicazione. Il cristallo è simile al lapislazzuli, ma di fatto ha un colore blu leggermente più scuro. Se si vuole ricaricare il cristallo, è essenziale prima purificarlo sotto la luce lunare e dopo caricarlo col quarzo ialino.

Fonte immagine: Pixabay

La sodalite è una pietra famosa nella cristalloterapia, ma anche nel mondo della gioielleria, in quanto il suo colore blu screziato di bianco, la rende ottima per montature preziose di anelli, orecchini e collane. Il minerale, nel dettaglio, è un silicato a base di cloro, sodio e alluminio e pare che la data della sua scoperta risalga agli inizi del 1800.

Di preciso, sembra che le prime pietre di questo tipo siano state rinvenute nel 1806 in Groenlandia, anche se si crede che già le civiltà antiche potrebbero essersi imbattute in questi cristalli. Ma non esistono documenti che possano dare una datazione precedente al XIX secolo, quindi, fino a prova contraria, la sodalite ha una storia relativamente recente.

Il minerale è molto simile al lapislazzuli, ma quest’ultimo mostra sottili venature dorate al suo interno e ha un colore blu più brillante. Al contrario, la sodalite ha un blu intenso e più scuro e ha venature bianche al suo interno, mentre sono totalmente mancanti quelle dorate.

Se vi state chiedendo quale segno zodiacale sia legato alla sodalite, è quello del Sagittario, che ha come cristalli portafortuna anche topazio, turchese, ametista e calcedonio blu. In caso di amici o parenti nati tra il 22 novembre e il 21 dicembre, un regalo che veda una di queste pietre come protagonista è una soluzione ottima.

Sodalite: proprietà

La sodalite è considerata la pietra della calma e della pace interiore, suggerita nell’ambito della cristalloterapia a chi deve affrontare momenti difficili. Il minerale aiuterebbe il raggiungimento di uno stato di lucidità mentale ed equilibrio emotivo. Non è un caso che spesso venga regalata agli studenti in vista di un esame importante.

I chakra a cui è legata sono quello della gola, come tutte le pietre di colore blu e quello del terzo occhio, per la sua capacità di portare armonia mentale. La sodalite è anche nota come pietra del poeta nel mondo dei cristalli, in quanto le è attribuita la capacità di aiutare nel campo della comunicazione e in quello relazionale.

Se vi state chiedendo “ma a cosa serve la sodalite?”, di seguito le sue proprietà, spesso definite magiche:

Supporta la comunicazione – La sodalite può aiutare con la comunicazione in molti modi diversi, dall’aiutare a parlare in modo chiaro e sicuro a mantenere equilibrio in conversazioni dove si corre il rischio di cedere alle emozioni. È anche utile a capire più chiaramente le persone e il significato dietro le loro parole in modo da potersi relazionare in modo più efficace. Per tale ragione, potrebbe anche aumentare la cooperazione di gruppo.

– La sodalite può aiutare con la comunicazione in molti modi diversi, dall’aiutare a parlare in modo chiaro e sicuro a mantenere equilibrio in conversazioni dove si corre il rischio di cedere alle emozioni. È anche utile a capire più chiaramente le persone e il significato dietro le loro parole in modo da potersi relazionare in modo più efficace. Per tale ragione, potrebbe anche aumentare la cooperazione di gruppo. Migliora l’intuizione – La sodalite è anche ottima per migliorare l’intuizione, dando maggiore comprensione della realtà a chi la indossa. È legata al chakra del terzo occhio non a caso e per questo può anche migliorare la meditazione.

– La sodalite è anche ottima per migliorare l’intuizione, dando maggiore comprensione della realtà a chi la indossa. È legata al chakra del terzo occhio non a caso e per questo può anche migliorare la meditazione. Incoraggia la verità – Questa pietra è considerata non solo alleata della comunicazione efficace, ma affidarsi ad essa può anche incoraggiare a dire la verità. Se il possessore ha difficoltà ad essere sincero su alcuni dettagli della propria vita, il minerale può aiutare a sbloccarsi.

– Questa pietra è considerata non solo alleata della comunicazione efficace, ma affidarsi ad essa può anche incoraggiare a dire la verità. Se il possessore ha difficoltà ad essere sincero su alcuni dettagli della propria vita, il minerale può aiutare a sbloccarsi. Aumenta la fiducia – Avere buone capacità comunicative e una forte intuizione può aiutare le persone a muoversi nel mondo con coraggio, quindi la sodalite aiuta anche la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità personali. Può essere una pietra utile da avere a portata di mano quando si deve affrontare un discorso in pubblico.

– Avere buone capacità comunicative e una forte intuizione può aiutare le persone a muoversi nel mondo con coraggio, quindi la sodalite aiuta anche la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità personali. Può essere una pietra utile da avere a portata di mano quando si deve affrontare un discorso in pubblico. Aiuta a superare il pensiero negativo – La pietra sodalite è anche connessa con un migliore atteggiamento nei confronti delle difficoltà della vita. Per questo aiuterebbe a pensare positivamente.

– La pietra sodalite è anche connessa con un migliore atteggiamento nei confronti delle difficoltà della vita. Per questo aiuterebbe a pensare positivamente. Aumenta la lucidità mentale – Questa pietra si pensa faciliti il raggiungimento di calma e lucidità mentale. Per questo, come accennato in alto, è anche considerata una pietra per gli studenti. Il suo influsso aiuterebbe a restare concentrati e a memorizzare meglio le informazioni recepite.

Fonte: Pixabay

Come usare la sodalite

I modi per impiegare la sodalite sono molti, dal semplice indossarla sotto forma di monile, fino al fare un bagno rigenerante per ribilanciare il chakra del terzo occhio. Di seguito i modi per beneficiare della pietra.

Per meditare – Grazie alla capacità della sodalite di mantenere la mente lucida e sostenere il chakra del terzo occhio, la sodalite è un ottimo strumento da utilizzare nella pratica della meditazione. Puoi meditare come fai di solito, con la sodalite in mano o vicino a un altare.

– Grazie alla capacità della sodalite di mantenere la mente lucida e sostenere il chakra del terzo occhio, la sodalite è un ottimo strumento da utilizzare nella pratica della meditazione. Puoi meditare come fai di solito, con la sodalite in mano o vicino a un altare. Indossalo come gioiello – La sodalite è una pietra eccellente da indossare tramite gioielli, in particolare come collana o orecchini, in modo da tenerla vicino al quinto e sesto chakra. Se volessi parlare in modo più chiaro e sicuro, ad esempio, sarebbe meglio averlo come collana vicino al chakra della gola. Ma se volessi essere un ascoltatore migliore, indossa le pietre come orecchini.

– La sodalite è una pietra eccellente da indossare tramite gioielli, in particolare come collana o orecchini, in modo da tenerla vicino al quinto e sesto chakra. Se volessi parlare in modo più chiaro e sicuro, ad esempio, sarebbe meglio averlo come collana vicino al chakra della gola. Ma se volessi essere un ascoltatore migliore, indossa le pietre come orecchini. Tieni la pietra in tasca o in borsa – Con i tuoi cristalli preferiti, c’è sempre la possibilità di tenerne semplicemente un pezzo a portata di mano. La sodalite grezza la puoi tenere in tasca o in borsa, da prendere e tenere stretta nel palmo quando ne senti il bisogno.

– Con i tuoi cristalli preferiti, c’è sempre la possibilità di tenerne semplicemente un pezzo a portata di mano. La sodalite grezza la puoi tenere in tasca o in borsa, da prendere e tenere stretta nel palmo quando ne senti il bisogno. Posiziona una pietra grezza su una griglia di cristalli – Se hai una griglia di cristalli a casa, ossia una combinazione di cristalli finalizzata alla ricerca di benefici specifici, la sodalite sarebbe un’aggiunta ottima. In particolar modo se stai lavorando su comunicazione, intuizione, fiducia e chiarezza mentale.

– Se hai una griglia di cristalli a casa, ossia una combinazione di cristalli finalizzata alla ricerca di benefici specifici, la sodalite sarebbe un’aggiunta ottima. In particolar modo se stai lavorando su comunicazione, intuizione, fiducia e chiarezza mentale. Per un bagno rituale – Ultimo suggerimento, ma non meno importante degli altri, la sodalite può essere adoperata in un bagno rituale di bilanciamento del chakra del terzo occhio.

Come fare un bagno rituale con le pietre

Scegli i tuoi oli essenziali, pietre preziose e infusi da bere in base al chakra che ritieni possa richiedere di essere sbloccato. Ma ricorda che in caso di più chakra da trattare, bisogna dedicarsi ad uno alla volta. Aggiungi le pietre preziose suggerite alla tua vasca prima di far scorrere l’acqua del bagno. Assicurati di purificare prima i tuoi cristalli. Se le gemme sono piccole, mettile in un panno o in un sacchetto a rete per evitare di perderle. Aggiungi 1 tazza di sali dell’Himalaya o sali di Epsom per aiutarti a rilassarti e sostenere la pulizia. Crea un’atmosfera. Il colore può influenzare l’umore, quindi prendi in considerazione l’utilizzo di una lampadina colorata in una tonalità rilassante. Anche le candele sono ottime aggiunte e mettere in sottofondo musica soft può aiutarti a rilassarti. Una volta che la vasca è piena aggiungi da 8 a 10 gocce di oli essenziali e agita l’acqua per mescolare gli oli. Se vuoi aggiungere delle erbe, puoi preparare una tisana forte e aggiungerla all’acqua del bagno. Oppure, se preferisci, puoi preparare una tazza di tè da sorseggiare mentre ti immergi.

Fonte: Pixabay

Come si carica la sodalite

Le pietre, secondo i principi della cristalloterapia, vanno purificati ogni tanto e ricaricati, in modo che mantengano le loro proprietà benefiche. La sodalite si può pulire con vari metodi, come i fiori di Bach, l’incenso, il pendolo, l’argilla, ma il migliore sembra essere la luce lunare.

Il minerale va lasciato su un balcone o davanzale subito dopo il tramonto e recuperato il giorno dopo quando albeggia. La luce lunare è ottima anche per caricare la sodalite, ma gli esperti sostengono che possa essere più efficace il quarzo ialino.

In questo caso, la sodalite va messa al centro di un immaginario cerchio lungo cui andranno disposte quattro punte di quarzo ialino, orientate verso il centro e disposte in direzione dei punti cardinali. Si lascia dalle quattro alle ventiquattro ore.

Sodalite: il prezzo

In caso vi state chiedendo il valore commerciale della sodalite, vi diciamo subito che il costo è molto popolare. Si parte da pochi euro per un pezzo di minerale grezzo, per arrivare ad una decina per il classico ciondolo montato. Ma se il gioiello dove è incastonato è elaborato, il costo può aumentare.

Il silicato infatti, anche se non è molto comune, non vanta cifre esorbitanti, ma è possibile trovarlo abbinato ad altre pietre più rare in montature di pregio. Di norma, i gioielli con la pietra sola non sforano quasi mai la ventina di euro e il prezzo è determinato solitamente più dal materiale metallico abbinato al cristallo stesso.

Fonti

Mind Body Green

Healing Crystals Company

Sodalite Minds