Tofu al forno: tempi di cottura e 3 ricette golose

Fonte immagine: Istock

Molte persone sono restie a mangiare il tofu ed è un peccato perché esistono tantissime ricette light che sono molto gustose, come quelle che vi proponiamo

Il tofu è un alimento di origine cinese ricavato dalla cagliatura del succo estratto dalla soia e dalla successiva pressatura in blocchi, generalmente in forma di parallelepipedo. La fabbricazione del tofu dalla soia è simile a quella del formaggio dal latte ed è molto utilizzato nella dieta vegana come sostitutivo della carne durante i pasti. Esiste una grande varietà di tofu, disponibile sia nei mercati dell’Oriente che in quelli dell’Occidente. Nonostante le grandi varietà disponibili, il tofu può distinguersi in due categorie principali: il tofu fresco, direttamente prodotto dalla spremuta delle fave di soia, e il tofu conservato, direttamente prodotto dal tofu fresco. Il tempo di cottura varia a seconda del tofu e della ricetta ed è riportato sulla scatola ma si aggira intorno ai 15-20 minuti.

Tofu al forno: 3 ricette

Ecco tre ricette per gustarsi un ottimo tofu al forno: