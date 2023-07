Il carbone vegetale fa dimagrire?

È vero che il carbone vegetale fa dimagrire? E quali sono i reali benefici di questo rimedio naturale? Il carbone vegetale è un rimedio noto da molto tempo. Questa sostanza nera e porosa viene spesso impiegata nel trattamento di intossicazioni, avvelenamenti o semplicemente per ridurre il gonfiore allo stomaco. Ma il carbone attivo fa anche dimagrire? Le risposte a questa domanda sono spesso contrastanti.

Fonte immagine: iStock

Se dovessi chiedere a Google quali sono gli integratori per dimagrire più gettonati, di certo troveresti anche il carbone vegetale, noto anche con il nome di carbone attivo o con quello di carbone attivato. Questo prodotto, spesso disponibile sotto forma di compresse, polvere, granuli e cilindretti, deriva dalla combustione di materiali vegetali e organici (di solito guscio di noci di cocco o legno).

Queste sostanze vengono lavorate ad altissime temperature, per dare origine a un prodotto estremamente poroso, usato da molto tempo in tutto il mondo per affrontare diverse condizioni di salute.

Chi soffre di gonfiore e flatulenza, ad esempio, potrebbe ricorrere a questo rimedio per attenuare il disturbo. Il carbone attivo viene però impiegato soprattutto nei Pronto Soccorso di tutto il mondo, dove trova spazio nel trattamento di avvelenamenti e overdose.

Insomma, il carbone vegetale può offrire una lunga serie di benefici alla nostra salute: ma fa anche dimagrire?

Cerchiamo di fare chiarezza.

A cosa serve il carbone vegetale?

A cosa serve esattamente il carbone vegetale? Di seguito vedremo quali sono alcuni degli impieghi degni di nota che hanno reso celebre questo rimedio naturale:

Trattamento di emergenza in caso di intossicazioni, alcuni tipi di avvelenamento, ingestione di sostanze come candeggina o pesticidi e overdose di droghe: il carbone vegetale impedisce l’assorbimento di tali sostanze da parte dell’organismo. Il carbone vegetale potrebbe sgonfiare la pancia, riducendo la formazione di gas e il conseguente gonfiore addominale: sono però necessari nuovi studi a conferma di tale effetto. Un filtro naturale per l’acqua: il carbone attivo viene impiegato per filtrare l’acqua e conferirle un sapore migliore. Sbiancante naturale per i denti: in commercio puoi trovare decine di prodotti e dentifrici al carbone attivo per la cura del cavo orale. Cura della pelle: il carbone attivo sarebbe in grado di trattare l’acne, normalizzare una pelle molto grassa e persino alleviare il fastidio causato dalle punture di insetti. Anche in questo caso, però, sono necessarie ulteriori conferme da parte della scienza. Deodorante naturale: il carbone attivo è in grado di assorbire i cattivi odori, sia quelli corporei che i cattivi odori in frigo, in bagno e in cucina.

Il carbone vegetale fa dimagrire?

Torniamo alla nostra domanda: il carbone vegetale fa davvero dimagrire? On line circolano molte informazioni in merito a ciò che il carbone attivo è in grado e non è in grado di fare. Questo integratore alimentare viene proposto, ad esempio, come panacea contro tutti i mali e contro i “chili” di troppo. C’è chi sostiene che gli effetti disintossicanti del carbone vegetale possano aiutare a perdere peso, ma in realtà allo stato attuale non vi sono sufficienti conferme e prove scientifiche a sostegno di tali teorie.

Se e quando dovesse registrarsi una perdita di peso, l’effetto potrebbe essere dovuto alla forte riduzione dell’apporto calorico che accompagna, di solito, le diete disintossicanti che si basano sull’utilizzo del carbone vegetale.

In altre parole, con o senza carbone, se riduciamo al minimo l’apporto di cibo, è chiaro che perderemo peso. Il problema sta nel fatto che, quando perdiamo peso grazie (o a causa) di diete estreme, solitamente tendiamo a recuperare i chili persi non appena torneremo a mangiare normalmente.

Detto ciò, abbiamo visto che il carbone vegetale può combattere la formazione di gas e aria nello stomaco, e così facendo potrebbe far apparire la pancia meno gonfia: alcune persone, quindi, potrebbero assumerlo proprio con questo scopo.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che, come quasi ogni altro rimedio naturale esistente al mondo, anche il carbone vegetale ha degli effetti collaterali che è bene conoscere.

Quali sono gli effetti collaterali del carbone vegetale?

Se assunto in quantità eccessive o a lungo termine, anche il carbone vegetale, un rimedio normalmente considerato sicuro per la salute e dagli indubbi benefici, può comportare delle conseguenze e degli effetti indesiderati.

Prima di assumere integratori di carbone attivato dovrai consultare il medico, soprattutto se stai già assumendo altri integratori o farmaci, come:

Antidepressivi

Antibiotici

Antinfiammatori

Pillole anticoncezionali.

Il carbone attivo può anche inibire l’assorbimento di nutrienti essenziali come vitamine e minerali, e può causare effetti indesiderati come costipazione o diarrea, nausea e vomito, feci nere e lingua nera.

Sia che tu voglia perdere peso, purificare il corpo o semplicemente combattere un fastidioso gonfiore, è sempre saggio chiedere consiglio al medico di base prima di optare per questo o qualsiasi altri rimedio naturale.

Fonti