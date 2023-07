Come usare l’acqua al rosmarino per i capelli

Per chi adora i rimedi naturali, l’acqua al rosmarino potrebbe essere il prodotto perfetto per la cura della chioma. Ma come usare l'acqua al rosmarino per i capelli? E soprattutto, a cosa potrebbe servire questo rimedio fai da te? L’acqua di rosmarino sembra essere la panacea contro tutti i mali, perlomeno contro quelli che riguardano la nostra chioma: può contrastare la caduta dei capelli, prendersi cura del cuoio capelluto e persino rendere i capelli più morbidi e lucenti.

Fonte immagine: Pixabay

L’acqua al rosmarino è considerata il nuovo rimedio naturale per far crescere i capelli più in fretta, ma come usare questo prodotto? E soprattutto, come prepararlo in casa? Nel vasto e sconfinato mondo dei rimedi naturali, il rosmarino ha sempre destato un certo interesse per via del suoi tanti effetti benefici.

A questa pianta aromatica, dal profumo intenso e gradevole, è attribuita la capacità di migliorare la concentrazione e la produttività, ridurre lo stress, alleviare alcuni disturbi digestivi e persino migliorare la circolazione sanguigna.

Ma per quanto riguarda i capelli? È vero che l’acqua di rosmarino può farli crescere più in fretta? E se si, come preparare e come usare questo “miracoloso” rimedio?

In questo articolo scopriremo a cosa serve il rosmarino per i capelli e vedremo come realizzare e come usare questo elisir di bellezza.

Acqua al rosmarino: i benefici per i capelli

Prima di dedicarci alla nostra bellezza, forse vorrai sapere a cosa serve effettivamente questo rimedio. Molto probabilmente avrai sentito dire che il rosmarino contrasta la caduta dei capelli, ma i potenziali effetti di questo prodotto non finiscono mica qui!

Per farla breve, spruzzare dell’acqua al rosmarino sulla chioma sarebbe utile per:

Idratare dei capelli particolarmente secchi

Contrastare la comparsa dei capelli bianchi

Ridurre il prurito del cuoio capelluto

Accelerare la crescita dei capelli

Contrastare la caduta dei capelli da stress

Migliorare la salute del cuoio capelluto, grazie alle sue proprietà antibatteriche e antimicotiche

Rendere la chioma morbida e lucente.

Lo spray al rosmarino funziona davvero?

Tutto questo è davvero promettente, ma sarà anche vero? A costo di suonare come una guastafeste, prima di affidarsi al Santo Graal dei rimedi per la cura dei capelli, sarà utile indagarne i reali effetti.

Aneddoticamente parlando (vale a dire, in base alle opinioni espresse sui social da chi l’ha provata), l’acqua di rosmarino sarebbe un vero portento della natura. In poche parole, si, sarebbe davvero efficace.

In effetti, parecchi studi hanno già esaminato questa pianta aromatica sotto ogni punto di vista, ed è opinione comune che il rosmarino faccia bene e che possa effettivamente migliorare la nostra salute.

Gli studi in questione, però, si sono basati sull’olio essenziale di rosmarino, e non sull’acqua di rosmarino. Non possiamo quindi dare per scontato che i due prodotti possano esercitare i medesimi effetti benefici. Servono nuovi studi mirati prima di poter trarre una vera conclusione.

Peraltro, se intendi utilizzare uno spray o una lozione al rosmarino fai da te per contrastare la caduta dei capelli, o per trattare delle problematiche di natura medica, purtroppo questa non è la soluzione più saggia. Prima di spruzzare acqua al rosmarino, sarà bene sottoporsi a una visita dal dermatologo e valutare lo stato di salute dei capelli.

Come si fa l’acqua al rosmarino?

Fonte: Pixabay

Se hai comunque intenzione di provare lo spray al rosmarino per capelli, ti farà piacere sapere che la preparazione di questo popolare rimedio è oltremodo semplice.

Ti basterà staccare dei rametti di rosmarino dalla pianta (2 o 3 rametti andranno benissimo), e far bollire 3 tazze d’acqua in un pentolino. Quando l’acqua arriverà a bollore, spegni il fornello, immergi i rametti, copri con un coperchio e lascia riposare fin quando non si raffredda.

A questo punto, il tuo spray al rosmarino per capelli fai da te è pronto.

Filtralo usando un colino, versa il liquido in un flacone con spruzzino e conservalo in frigo per un periodo massimo di 2 settimane.

Come usare l’acqua al rosmarino sui capelli?

E vediamo, infine, come usare il rosmarino per la crescita dei capelli. Secondo chi lo usa, sembra che basti vaporizzare l’acqua di rosmarino 3 volte a settimana sui capelli asciutti e lasciar agire.

Alcuni consigliano di versare il liquido direttamente sul cuoio capelluto, mentre altre persone consigliano di utilizzare l’acqua di rosmarino per effettuare l’ultimo risciacquo dopo lo shampoo.

I primi effetti dovrebbero essere visibili nell’arco di 6 mesi.

Acqua di rosmarino capelli: ci sono controindicazioni?

Sebbene manchino degli studi specifici e attendibili a conferma dei presunti benefici dell’acqua al rosmarino per i capelli, va detto che, in linea di massima, questo rimedio è considerato abbastanza sicuro per la salute.

Tuttavia, chi soffre di problemi specifici ai capelli, dermatiti o di malattie del cuoio capelluto, dovrebbe evitare di applicare questo o altri rimedi senza averne prima parlato con lo specialista di riferimento.

Inoltre, l’utilizzo dell’acqua al rosmarino andrebbe evitato da coloro che hanno già manifestato delle reazioni allergiche in seguito all’utilizzo di questo ingrediente. Seppur rara, infatti, non è da escludere del tutto una possibile reazione allergica al rosmarino.