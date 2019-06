Tesla Model 3 e Model Y 100% Vegan entro il prossimo anno

Il prossimo anno, le Model 3 e le Model Y saranno 100% Vegan: Tesla sta lavorando per eliminare l'uso della pelle animale dal volante.

Tesla è da sempre molto attenta ad utilizzare materiali sostenibili ed eco-compatibili. Per esempio, sulla Model 3, il costruttore americano di auto elettriche ha deciso di utilizzare quasi esclusivamente materiali sintetici per gli interni. C’è però ancora un elemento che utilizza ancora oggi della pelle di derivazione animale: il volante. Una scelta ben precisa che deriva dal fatto che è molto difficile trovare un materiale sostitutivo che possa garantire, nel tempo, la stessa resistenza all’usura.

Inoltre i materiali sintetici non sembrano sposarsi molto bene con il sistema di riscaldamento presente all’interno del volante. Tesla sta lavorando per superare anche questi ostacoli e rendere la sua Model 3 100% Vegan, cioè priva di alcun materiale di origine animale.

La conferma arriva dallo stesso Elon Musk durante un incontro con gli investitori. Un rappresentante della PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali, ha chiesto al CEO della società di considerare l’eliminazione della pelle dal volante nelle loro auto.

Il CEO di Tesla ha evidenziato che hanno già pronto un volante rivestito in materiale sintetico privo di sistema di riscaldamento, ma che stanno ancora lavorando su di un modello con sistema di riscaldamento visto che ci sono una serie di ostacoli da superare.

Tuttavia, Elon Musk si è detto fiducioso che il prossimo anno non solo la Model 3, ma anche la Model Y saranno prive di alcun materiale di origine animale. Anche per gli altri modelli della flotta di auto elettriche di Tesla, le Model S e le Model X, il costruttore sta lavorando per renderle il meno dipendenti possibile da questi prodotti.