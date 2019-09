Tesla Club Italy Revolution 2019: la rivoluzione Tesla a FICO il 19 ottobre

Presso FICO Eataly World si terrà il raduno più importante dei possessori e amanti di Tesla, il marchio iconico della mobilità elettrica.

Per tutti gli appassionati italiani di Tesla, mobilità elettrica, innovazione e tecnologia, sabato 19 ottobre torna Tesla Club Italy Revolution. La conferenza nazionale, giunta alla sua quarta edizione e tra le più importanti nel panorama italiano, vede autorevoli esperti del settore approfondire diverse tematiche riguardanti appunto la mobilità elettrica e tutto ciò che le ruota attorno, a partire ovviamente dalla rivoluzione del settore automobilistico ed energetico di cui Tesla è pioniera. GreenStyle.it quest’anno sarà media partner dell’evento.

Chi ha partecipato alle passate edizioni non ha dubbi: in un clima informale e piacevole si è potuta respirare un’aria di entusiasmo e fermento in questa giornata organizzata dal Tesla Club Italy, 1° Club Tesla italiano e tra i primissimi al mondo. Tanto che la conferenza quest’anno si svolgerà in un luogo molto significativo: FICO Eataly World a Bologna, il parco agroalimentare più grande al mondo, facilmente raggiungibile da tutta Italia e già orientato alla mobilità elettrica e sostenibile, anche grazie alla presenza di colonnine al suo esterno e alla possibilità di circolare in bicicletta.

In questa location d’eccezione, decine di “Tesla owner” e letteralmente centinaia di persone con gli stessi interessi (attenzione, però, i posti sono limitati a 400), gli stessi sogni per il futuro e con la passione per le famose supercar green californiane si riuniranno per condividere le proprie esperienze, informazioni e ampliare le proprie conoscenze nel campo dell’innovazione, della tecnologia e della salvaguardia dell’ambiente.

Sarà presente all’evento anche Oscar Farinetti, fondatore di FICO Eataly World, che farà al pubblico il saluto iniziale di rito: “Vivere in modo sostenibile, rispettare la terra, l’acqua, l’aria deve diventare lo stile di vita desiderato da tutti. I mutamenti climatici si possono invertire: risparmiare energia, consumare in modo responsabile, muoversi con mezzi elettrici significa contribuire a cambiare il mondo. Questa è l’innovazione che ci piace; aspettiamo a FICO Eataly World gli amici di Tesla Club Italy, gli esperti del settore e tutti coloro che vogliono partecipare a questa rivoluzione”.

Il programma della conferenza vede la partecipazione di speaker esperti e professionisti, tra cui Federico Lagni, fondatore e Presidente di Tesla Club Italy, Tesla owner e ideatore del Tesla Club Italy Revolution: “Spesso le persone dicono che la mobilità elettrica è il futuro, poiché ne capiscono le potenzialità ma la considerano ancora una cosa distante e lontana. Non è così: la mobilità elettrica è già il presente e noi del Tesla Club Italy, da quasi 10 anni, lo raccontiamo in tutta Italia, per condividere quella che si sta rivelando una vera e propria rivoluzione” – spiega Lagni – “Con questa conferenza contribuiamo al processo di elettrificazione del Belpaese, sia facendo vera informazione sullo stato delle tecnologie, sia approfondendo settori che rappresentano un volano per uno sviluppo sia economico che sociale di cui oggi c’è molto bisogno; dall’altra creando un network di persone e imprese che, come abbiamo visto con le precedenti edizioni, si ampliano creando nuove ed interessantissime opportunità”.

Tra i relatori hanno già confermato la propria presenza anche l’Avvocato Claudio Elia, Legal Director in STMicroelectronics, che tratterà degli aspetti giuridici ed etici della guida autonoma; Sergio Torre, Direttore Business Development di Duferco Energia, che parlerà di come rendere semplice il futuro elettrico attraverso soluzioni tecniche per la ricarica quotidiana; Luigi De Rocchi, Responsabile Divisione Studi e Ricerche di COBAT, presenterà gli scenari futuri delle batterie a litio; Fabio Duranti, Editore di Radio TV e Tesla owner, tratterà di fake news e dell’importante ruolo della comunicazione nell’era della mobilità elettrica; ci saranno poi due noti youtuber, Matteo Valenza e Andrea Baccega, che presenteranno la Tesla Model 3, gli scenari attuali e futuri e le cose da sapere per viaggiare in questa super auto, e tanti altri (qui il programma completo) che porteranno contenuti formativi di alta qualità su tecnologia, sostenibilità e ambiente.

Per la gioia di tutti gli appassionati, la Tesla Model 3 sarà un’attesissima protagonista dell’evento in quanto si potranno ammirare e toccare diversi esemplari, al fine di rivelarne i segreti e scoprirne le caratteristiche. Imperdibile è anche la Tavola Rotonda dei Tesla Owner, uno spazio dedicato esclusivamente a tutti i possessori di una Tesla, per condividere le proprie testimonianze su cosa vuol dire nella realtà guidare un’auto di quel calibro, per confrontarsi e permettere a tutti di porre domande sugli aspetti pratici ed economici, anche per aiutare chi vorrebbe fare il salto di qualità e passare una volta per tutte all’elettrico.

Per aggiudicarsi questa opportunità bisogna però fare presto, perché i posti sono limitati (a 400), proprio per garantire ordine e maggior interazione con il pubblico. Si consiglia dunque di iscriversi rapidamente sul sito www.teslarevolution.net dove sono disponibili anche biglietti scontati del 50%.