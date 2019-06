Auto elettriche: Schwarzenegger le promuovere con un video divertente

Fonte immagine: Arnold Schwarzenegger

Schwarzenegger si è prestato ad un simpatico spot per sensibilizzare le persone verso l'adozione delle auto elettriche.

Parliamo di: Auto elettriche

Arnold Schwarzenegger, Schwarzy per i fan, è sempre stato molto sensibile al tema della mobilità elettrica. L’attore ed ex Governatore della California dispone di una Mercedes G-Class convertita all’elettrico. Inoltre Schwarzenegger aveva partecipato due anni fa alla presentazione di un Hummer modificato per funzionare solamente in modalità elettrica.

Dimostrando un’autoironia non da poco Schwarzy si è prestato ad un divertente spot pubblicitario che punta a voler sensibilizzare le persone all’adozione delle auto elettriche. Il video, intitolato “Kicking Gas”, è stato voluto da Veloz, un’associazione il cui obiettivo è quello di sensibilizzare le persone alla mobilità sostenibile. Nei suoi circa 3 minuti e mezzo di lunghezza si vede Schwarzenegger vestire i buffi abiti di “Howard Kleiner”, un falso addetto alle vendite di un concessionario che farà di tutto per convincere i potenziali clienti (reali) a non acquistare un veicolo elettrico.

Gli argomenti portati da “Howard Kleiner” a vantaggio delle auto tradizionali sono in realtà un modo per esprimere i vantaggi delle auto elettriche. Per esempio l’inverosimile addetto alle vendite sottolinea come le auto elettriche siano troppo silenziose o di come senza inquinamento prodotto dalla benzina non è possibile frenare la crescita della popolazione mondiale. Insomma, finti pregi per sottolineare invece i difetti dei motori tradizionali.

Uno spot davvero molto divertente e tutto da vedere a cui Schwarzenegger ha partecipato volentieri visto che da sempre è molto attento alle questioni ambientali. Alla fine dello spot si sente Schwarzenegger affermare che le auto elettriche permettono di risparmiare soldi, tempo e consentono di salvaguardare l’ambiente senza pregiudicare il piacere di guida.