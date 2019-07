MINI 100% elettrica arriva in Italia: prezzo e caratteristiche

Fonte immagine: BMW

La MINI diventa elettrica; dispone di un motore da ben 184 CV ed è in grado di offrire un'autonomia sino a 270 Km.

Parliamo di: Auto elettriche

Alla fine anche la MINI è diventata elettrica. BMW ha finalmente tolto i veli sulla MINI Full Electric, una speciale versione a batteria di un’auto che ha fatto la storia dell’automobilismo. La MINI Full Electric è il secondo modello di auto totalmente elettrica del Gruppo tedesco dopo la ben nota BMW i3.

Questa auto elettrica mantiene inalterato il family look di tutte le MINI. Misure compatte, tre porte e un’aria sbarazzina che piace molto ai giovani. Se non fosse per la scelta di alcuni particolari che richiamano la natura elettrica di questo modello la MINI Full Electric si confonderebbe con la variante dotata di motore termico. Del resto, l’auto si basa sul modello Mini Cooper SE tradizionale.

BMW aveva già fatto capire che la MINI elettrica sarebbe stata un’auto da città e le specifiche tecniche lo confermano. La MINI Full Electric dispone di un pacco batteria da 32,6 kWh in grado di garantire un’autonomia compresa tra i 235 a 270 chilometri secondo il ciclo di omologazione WLTP. Perfetta per gli spostamenti urbani e per qualche gitarella fuori porta, ma non per i lunghi viaggi anche se l’auto supporta la ricarica rapida in corrente continua sino a 50 kW. Da sottolineare il caricatore da 11 kW per le ricariche in corrente alternata.

Anche se la mini elettrica è stata pensata per gli spostamenti urbani, non rinuncia a offrire comunque un certo livello di sportività. Il propulsore elettrico è in grado di garantire 184 CV di potenza e 270 Nm di coppia. Grazie a tutti questi cavalli la MINI permette di accelerare da 0 a 100 Km/h in appena 7,3 secondi. La velocità massima è di 150 Km/h.

Nuova è la strumentazione, completamente digitale, costituita da uno schermo a colori da 5,5 pollici nel design Black Panel posizionato dietro al volante. Le dotazioni di serie includono fari LED, climatizzatore automatico bi-zona, riscaldamento con tecnologia a pompa di calore, riscaldamento ausiliario, freno di stazionamento elettrico e MINI Connected Navigation. L’auto offre ben 4 modalità di guida: Sport, MID, GREEN/GREEN+. Il sistema di navigazione standard MINI Connected Navigation include un touchscreen da 6,5 pollici nella consolle centrale che consente di utilizzare il servizio Real Time Traffic Information, nonché la piattaforma Internet MINI Online e l’Apple CarPlay.

L’optional MINI Connected Navigation Plus include anche uno schermo a colori da 8,8 pollici e la funzione Wireless Charging. Il prezzo di partenza della Nuova MINI Full Electric nel mercato italiano è di 33.900 euro. Gli italiani possono già prenotarla pagando una piccola caparra di 500 euro. La produzione partirà dal prossimo novembre 2019.