Terremoto Lazio, forte scossa ai Castelli: paura anche a Roma

Fonte immagine: iStock

Forte scossa di terremoto nel Lazio, in corrispondenza dei Castelli Romani: sisma avvertito anche nella zona Est di Roma.

Parliamo di: Terremoti

È di pochissimi minuti fa la notizia di una forte scossa di terremoto nel Lazio. A darne comunicazione l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha diffuso le prime informazioni in un tweet. Le prime stime hanno indicato una magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5 (Scala Richter). Il sisma è avvenuto alle ore 14, in prossimità dei Castelli Romani.

Sebbene inizialmente non fosse stato indicato l’epicentro del sisma, in un successivo post l’INGV ha confermato come 3.0 la magnitudo del terremoto. L’epicentro risulta invece posizionato a 3 chilometri a NordOvest di Lariano (RM), latitudine 41.75 – longitudine 12.8, a una profondità di circa 10 km. Confermato anche l’orario, 14:00:44.

I Comuni più vicini all’epicentro risultano Lariano (circa 4 km dall’epicentro), Rocca Priora (6 km), Velletri, Labico, San Cesareo, Rocca di Papa e Nemi (8 km). Spavento anche in alcune zone della Capitale, con segnalazioni arrivate da Anagnina, Centocelle e da altri quartieri di Roma Est.

Non sono al momento segnalati danni, ma un bilancio più approfondito verrà stilato nelle prossime ore.

Terremoto nel Lazio, Aggiornamenti

Aggiornamento delle 14:53 – L’INGV ha segnalato negli ultimi minuti altre due scosse. Stesso epicentro, una alle 14:04:04 (magnitudo 2.0) e un’ulteriore alle 14:27:54 (magnitudo (2.4).