Stress spinge a mangiare cibo che fa ingrassare, la conferma

Lo stress si conferma un fattore capace di incidere sull'aumento di peso, nuovo studio lo conferma: ecco i rimedi naturali per combatterlo.

Lo stress può essere un nemico pericoloso per chi vuole dimagrire. Una minaccia insidiosa anche per i più accesi sostenitori delle diete, che spinge a consumare cibi poco sani e che favoriscono l’aumento del peso corporeo. A confermarlo uno studio condotto dalla Dr.ssa Shina Leow della University of Western Australia e pubblicato sulla rivista Eating Behaviors.

La ricerca è stata svolta intervistando 137 partecipanti, hai quali è stato chiesto di esprimere quelle che erano state le loro abitudini alimentari nell’arco di una settimana. Nello specifico hanno risposto a quesiti relativi alla quantità di cibo ingerita, alla quota di cibo spazzatura consumata e al livello di stress percepito.

Stando a quanto concluso dai ricercatori la maggiore tensione emotiva avrebbe spinto i partecipanti a un maggiore consumo di cibo in generale, ma anche a fare più affidamento ad alimenti poco sani. Ha spiegato la Dr.ssa Leow:

Percepire tensione, ansia e stress può alterare il comportamento alimentare. Lo stress può influenzare in particolare i tipi di alimenti che gli individui consumano. Sia le persone stressate che i consumatori emotivi spesso cercano alimenti altamente energetici e appetibili e bevande con un alto contenuto di zuccheri e/o grassi saturi.

Rimedi naturali antistress

Contro lo stress diversi sono i rimedi naturali utili a migliorare la situazione. A cominciare da alcune tisane rilassanti. Si possono preparare ad esempio utilizzando una miscela di camomilla, melissa e passiflora, oppure utilizzando un mix di camomilla e radici di valeriana.

Ad azione contraria, ma potenzialmente valida, l’utilizzo di ginseng e guaranà. Si tratta di due energizzanti naturali, che se consumati durante la giornata possono aiutare ad affrontare al meglio le sfide quotidiane (incluse quelle più stressanti).

Possibile anche ricorrere alla pratica regolare dell’attività fisica, sia intesa come allenamento vero e proprio che come semplice passeggiata all’aria aperta (meglio se nel verde). In ultimo un’alimentazione sana e corretta, che garantirà quei nutrienti necessari a far funzionare al meglio l’organismo. Di seguito una gallery con i 10 alimenti più efficaci per combattere lo stress.

