Anche Lush si schiera contro il Covid-19: dopo aver chiuso i suoi stabilimenti in Nord America ha ideato una linea vegan di Bubble Bath studiate per ridurre l’ansia. La collezione mixa nuovissimi prodotti a grandi classici per formare un set 100% relax. Nella nuova collezione Big Bottle of Calm (una nuova interpretazione del classico profumo caratterizzato da lavanda e camomilla); Mermaid Tail (un due per uno con un olio da bagno rilassante alla coda e una base friabile, a bolle); e The Big Comforter (una versione extra-large da 2,2 libbre della bubble bar più venduta di Lush, adatta per un massimo di sei bagni). Attualmente in vendita solo online. Gli stabilimenti sono tutti chiusi.

