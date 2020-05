Coronavirus: lockdown, contro l’ansia più cibo e meno sigarette

La scelta di compensare gli stati d’ ansia e stress con il cibo si è combinata in alcuni casi con la riduzione del livello di attività fisica, portando all’accumulo di chili di troppo nel 48% degli intervistati. Frutto anche del ritorno “di fiamma” per la preparazione domestica di dolci (43,7%) e pizza (33,6%), mentre in diversi casi il consumo di cibo spazzatura ha lasciato posto a quello di alimenti più salutari .

Non tutti hanno risposto alla quarantena da Coronavirus allo stesso modo, ma in generale è ampia la platea di chi ha rispolverato o scoperto una passione per la cucina . Il cibo è stato una delle risorse principali contro ansia e stress da lockdown, come riscontrato nel 34,4% degli intervistati. Sono stati oltre 5000 i questionari raccolti (età dei partecipanti compresa tra 16 e 85 anni, donne per il 76%) durante lo studio dell’Università di Tor Vergata, condotto dalla Prof.ssa Laura Di Renzo, docente di Nutrizione clinica e Nutrigenomica del dipartimento di Biomedicina e prevenzione, diretto dal Prof. Antonino De Lorenzo.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.