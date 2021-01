Mentre la Mindfulness è spesso migliore del non fare nulla, abbiamo scoperto che ci sono altri modi effettivi per migliorare la propria salute mentale e il benessere, come l’esercizio fisico. In molti casi, questi possono provare a essere alternative più percorribili se più efficaci, culturalmente più accettabili o sono più fattibili o più vantaggiosi in termini di costi/benefici. La buona notizia è che adesso ci sono più opzioni.

Nello studio sono stati compresi 11.605 partecipanti provenienti da 29 Paesi, di età compresa tra 18 e 73 anni, di cui il 77% donne. Come ha sottolineato la Dr.ssa Galante in oltre 1 soggetto su 20 la Mindfulness non ha funzionato:

Per la media dei soggetti e delle condizioni praticare Mindfulness risulta migliore che fare niente per migliorare la propria salute mentale. In modo particolare quando si tratta di depressione, ansia e stress psicologico, ma non dovremmo pensare che ciò funzione per tutti, ovunque.

