Spugne vecchie o rovinate: nuova vita col riciclo creativo

Tantissime idee creative per riciclare le spugne vecchie o rovinate e trasformarle in oggetti utili per la casa.

In casa siamo pieni di spugne (dalla doccia fino alla cucina) che con il tempo tendono inevitabilmente a deteriorarsi, ecco perché diventa importante trovare un modo creativo per riciclarle.

Il riciclo creativo ha un duplice vantaggio: permette di impiegare oggetti che altrimenti dovremmo comunque comprare e non danneggia l’ambiente. Qui proponiamo qualche idea originale per trovare un diverso impiego alle spugne rotte o rovinate che altrimenti dovremmo in qualche modo smaltire.

Idee per riciclare le spugne di casa

Per poter riutilizzare una vecchia spugna, bisogna pulirla per bene: immergetela nell’acqua con del sapone di Marsiglia poi passatela nel forno a microonde per trenta secondi, oppure metterla in lavastoviglie o in lavatrice con del disinfettante. Quando finalmente ne avrete una, seppur vecchia, rigenerata sarete pronti per decidere cosa farne.

Le idee che vi proponiamo sono piuttosto diverse tra loro: