PFAS in Italia: screening sanitario in Veneto, contaminazione alimentare e risarcimento 3M

Nel cuore del Veneto, una delle crisi ambientali più gravi d’Europa continua a evolversi su più fronti simultaneamente: lo screening sanitario regionale, le azioni legali collettive dei cittadini esposti, e un accordo miliardario che coinvolge la multinazionale 3M. La questione dei PFAS in Veneto — le sostanze perfluoroalchiliche note come inquinanti eterni — non è una notizia del passato: è una vicenda in pieno sviluppo, che nel 2026 ha raggiunto nuove tappe significative sia sul piano giudiziario sia su quello della salute pubblica.

Cosa sono i PFAS e perché il Veneto è il caso più grave in Europa

I PFAS (per- and polyfluoroalkyl substances) sono una famiglia di oltre quattromila composti chimici sintetici, caratterizzati da legami carbonio-fluoro estremamente stabili. Questa stabilità li rende quasi indistruttibili nell’ambiente e nell’organismo umano: non si degradano né nell’acqua, né nel suolo, né nei tessuti biologici. Da qui la definizione di inquinanti eterni.

L’industria li utilizza in modo capillare: abbigliamento tecnico impermeabile, cosmetici, imballaggi alimentari antigrasso, schiume antincendio, rivestimenti antiaderenti. Quando vengono rilasciati nell’ambiente — attraverso scarichi industriali, acque reflue o emissioni atmosferiche — raggiungono fiumi, falde acquifere e terreni agricoli, contaminando a cascata le colture e, infine, la catena alimentare. Come documenta Greenpeace Italia, questa filiera di contaminazione porta i PFAS direttamente sulle tavole delle persone, spesso senza che queste ne siano consapevoli.

In Veneto, la fonte primaria di contaminazione è stata a lungo un polo industriale nella provincia di Vicenza, da cui i composti si sono diffusi nelle acque superficiali e sotterranee di un’area vasta, colpendo decine di comuni. I dati del biomonitoraggio regionale parlano chiaro: circa il 60% dei residenti sottoposti a screening ematico ha mostrato livelli elevati di PFAS nel sangue, una percentuale che rende questa situazione la più documentata e grave del continente europeo.

Lo screening sanitario: storia, estensione e cosa prevede oggi

La Regione Veneto ha avviato campagne di biomonitoraggio e screening medico sulla popolazione residente nelle aree a maggiore esposizione già da diversi anni. Il programma ha monitorato nel tempo migliaia di persone, misurando la concentrazione di PFAS nel sangue e valutando i possibili effetti sulla salute — in particolare su funzionalità tiroidea, metabolismo lipidico, sistema immunitario e rischio oncologico.

Il 30 giugno 2025 ha segnato una svolta giudiziaria rilevante: la prima sentenza italiana a fare giurisprudenza in materia di PFAS ha condannato i manager di Miteni — l’azienda chimica al centro della contaminazione veneta — per avvelenamento delle acque e disastro ambientale doloso, come riportato da IrpiMedia. Si tratta di un precedente che ha rafforzato la pressione istituzionale verso un ampliamento delle misure di tutela sanitaria.

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Il 24 aprile 2026, TrendSanità ha documentato come il Veneto rimanga epicentro della più grande contaminazione da PFAS d’Europa, con la Regione impegnata a estendere progressivamente i criteri di accesso allo screening anche a fasce di popolazione precedentemente escluse dai protocolli iniziali. L’obiettivo è costruire un quadro epidemiologico più completo, utile sia alla gestione clinica individuale sia alla ricerca scientifica di lungo periodo.

Per i residenti coinvolti, lo screening prevede generalmente:

prelievo ematico per la misurazione dei livelli di PFAS nel sangue;

esami di funzionalità epatica, tiroidea e renale;

valutazione del profilo lipidico;

follow-up periodici in base ai livelli rilevati.

L’accesso avviene tramite il sistema sanitario regionale, con criteri che tengono conto della residenza storica nelle aree identificate come più esposte e della durata dell’esposizione stimata.

L’esperienza di chi vive nell’area contaminata

Comprendere questa crisi significa anche guardare a come l’ha vissuta chi ci abita. Uno studio qualitativo pubblicato su PMC (National Institutes of Health) ha analizzato l’esperienza dei genitori residenti nell’area di massima esposizione del Veneto, identificando tre fasi ricorrenti nel loro percorso: una prima fase di shock alla scoperta della contaminazione, una seconda di cambiamento delle abitudini quotidiane (dall’acqua che si beve al cibo che si acquista), e una terza di adattamento, definita come vivere con i PFAS.

Questa traiettoria psicologica e comportamentale non è irrilevante dal punto di vista della salute pubblica. Rivela quanto la contaminazione ambientale abbia effetti che vanno ben oltre la biologia: modifica le relazioni con il territorio, con il cibo, con le istituzioni. Molte famiglie hanno smesso di consumare prodotti dell’orto locale, cambiato fonte idrica, rivisto le abitudini alimentari — scelte che comportano costi economici e sociali reali, spesso non riconosciuti nelle valutazioni ufficiali del danno.

Il risarcimento 3M: oltre 7 miliardi di dollari per gli esposti

Sul fronte internazionale, uno degli sviluppi più rilevanti degli ultimi anni riguarda 3M, uno dei principali produttori mondiali di PFAS. La multinazionale americana ha raggiunto un accordo per versare oltre 7 miliardi di dollari a titolo di risarcimento per migliaia di persone esposte agli inquinanti eterni. Si tratta di uno degli accordi extragiudiziali più consistenti mai raggiunti nel campo della contaminazione ambientale industriale.

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L’accordo non equivale a un’ammissione di responsabilità penale, ma rappresenta un riconoscimento implicito della gravità dell’esposizione e dei danni subiti. Per i residenti veneti, questo precedente internazionale ha un peso simbolico e pratico: dimostra che i produttori di PFAS possono essere chiamati a rispondere economicamente delle conseguenze della loro attività.

Le azioni legali collettive in Veneto

Non a caso, anche in Italia si stanno moltiplicando le iniziative legali. Secondo quanto riportato da Il Nordest, i cittadini residenti nelle zone contaminate del Veneto vengono attivamente invitati a partecipare a cause collettive per ottenere un risarcimento dei danni subiti. Queste azioni si basano sull’accertamento giudiziario già raggiunto con la sentenza del 2025 contro i manager Miteni, che ha stabilito per la prima volta in sede penale la responsabilità dolosa per il disastro ambientale.

Il percorso del risarcimento civile è distinto da quello penale e richiede che ogni cittadino documenti la propria esposizione — anche attraverso i referti dello screening sanitario regionale — e il danno subito. Questo spiega perché la partecipazione ai programmi di biomonitoraggio non sia solo un atto di tutela sanitaria individuale, ma anche uno strumento potenzialmente rilevante in sede legale.

PFAS negli alimenti: il vettore sottovalutato

Accanto all’acqua potabile, spesso citata come principale via di esposizione, gli alimenti rappresentano un canale di contaminazione da non sottovalutare. I PFAS entrano nella catena alimentare attraverso diversi percorsi: irrigazione di colture con acqua contaminata, assorbimento radicale dal suolo, contatto con imballaggi trattati con sostanze fluorurate, e utilizzo di utensili da cucina con rivestimenti antiaderenti degradati.

Pesci di acqua dolce provenienti da bacini contaminati, verdure irrigate con acque a rischio e prodotti lattiero-caseari da allevamenti in zone esposte sono tra le categorie alimentari che possono veicolare concentrazioni rilevanti di queste sostanze. In Veneto, le autorità sanitarie hanno emesso nel tempo indicazioni specifiche sul consumo di prodotti ittici locali e sulle acque da utilizzare per uso alimentare nelle aree più critiche.

La regolamentazione europea sui limiti di PFAS negli alimenti si è progressivamente irrigidita negli ultimi anni, ma il monitoraggio resta frammentato e la consapevolezza dei consumatori è ancora limitata. Per chi vive in aree a rischio, ridurre l’esposizione alimentare significa fare scelte informate: privilegiare acqua certificata, verificare la provenienza dei prodotti ittici e preferire imballaggi privi di trattamenti fluorurati quando possibile.

La vicenda dei PFAS in Veneto continua a essere un banco di prova per la capacità del sistema pubblico italiano di rispondere a crisi ambientali complesse, dove la scienza, il diritto e la salute collettiva si intrecciano in modo indissolubile. Le sentenze, gli screening e gli accordi miliardari segnano tappe importanti, ma la contaminazione nei corpi e nell’ambiente non si risolve con un accordo o una condanna: richiede interventi strutturali che, a distanza di decenni dalla scoperta, sono ancora in corso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.