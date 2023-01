Simboli lavatrice: quali sono e come impostare i cicli

I simboli sulla lavatrice ti sembrano dispettosi geroglifici creati apposta per farti desistere dall'impegno di lavare le tue lenzuola? Niente paura, abbiamo pronta per te la "traduzione" dei simboli più oscuri e misteriosi. Leggi cosa indicano i disegni riportati sul display e, abracadabra, la lavatrice non avrà più segreti per te.

Fonte immagine: Pixabay

Lavare i vestiti dovrebbe essere abbastanza semplice, giusto? Eppure, talvolta ci troviamo a guardare i simboli della lavatrice con non poca perplessità. E ci domandiamo se non siano stati creati appositamente per confonderci e farci desistere dal buon proposito di avviare questo elettrodomestico.

Fiorellini, vaschette mezze piene o mezze vuote, dipende se in quel momento ti senti ottimista o pessimista, triangoli, spirali, conchiglie e palle di cannone.

Ok non esageriamo, alcuni di questi simboli non sono davvero disegnati sulla lavatrice, perlomeno non ancora, ma dobbiamo ammettere che quelli che troviamo sul display, certe volte somigliano a dei geroglifici oscuri, piuttosto che a delle linee guida nate per semplificare la vita di chi vuole solo avere delle lenzuola pulite.

Alcune lavatrici, fortunatamente, presentano delle parole che fungono da “indizio” e ci aiutano a capire a cosa serve una determinata funzione. Se però di fronte a te hai una lavatrice per gente molto intuitiva, niente paura. In realtà, infatti, è sufficiente conoscere il significato dei simboli della lavatrice per riuscire ad azionare senza alcun indugio questa utilissima macchina.

Per far luce sul significato di questi geroglifici, abbiamo deciso di selezionare alcune delle funzioni più comuni, così da vedere a cosa corrispondono.

Più avanti, vedremo anche quali sono i simboli per il lavaggio riportati sui capi di abbigliamento che attendono pazientemente nella cesta dei panni sporchi. Ma andiamo con ordine.

Cosa significano i simboli della lavatrice?

Fonte: Pixabay

Se pensi che usare la lavatrice sia difficile, siamo qui pronti per dipanare ogni possibile dubbio o incertezza. Per prima cosa, diamo un’occhiata ai simboli che si trovano nel cassettino della lavatrice, quello in cui bisognerà versare il detersivo e l’ammorbidente.

Partiamo dunque dall’inizio, come è giusto che sia: dove si mette il detersivo nella lavatrice? Di fronte a te, all’interno del cassettino della lavatrice, dovrebbero esserci 3 scomparti:

Bacinella con una stanghetta verticale : è la vaschetta dove versare lo smacchiatore, lo sbiancante, la candeggina o il detersivo per il pre-lavaggio

: è la vaschetta dove versare lo smacchiatore, lo sbiancante, la candeggina o il detersivo per il pre-lavaggio Bacinella con due stanghette verticali : è il simbolo della lavatrice per il detersivo, qui va messo il sapone per i vestiti, per effettuare il lavaggio vero e proprio

: è il simbolo della lavatrice per il detersivo, qui va messo il sapone per i vestiti, per effettuare il lavaggio vero e proprio Simbolo del fiore: il simbolo del fiore sulla lavatrice indica invece la sezione in cui versare l’eventuale ammorbidente. A questo proposito, ti consigliamo di scegliere un ammorbidente naturale, fai da te e amico dell’ambiente

Come scegliere il programma giusto per la lavatrice?

Benissimo, adesso che sappiamo dove versare il detersivo nella lavatrice, siamo già a buon punto. Non ci rimane che capire quale programma usare per lavare le tende o qualsiasi altro tessuto si abbia tra le mani in questo momento. Come dicevamo, molte lavatrici indicano i programmi utilizzando delle parole ben precise, il che ci semplifica enormemente il lavoro.

Ma quando, invece, troviamo tutti quei simboli sul display della lavatrice, come dovremmo orientarci? Di seguito la “traduzione” di alcuni dei simboli più importanti:

Simbolo della maglietta nella lavatrice: indica i capi di cotone, come l’intimo, le magliette o le tovaglie. In questo caso, puoi anche scegliere se lavare questi capi a 40, 60 o 90 gradi, a seconda del livello di sporcizia ECO: questo simbolo indica che è disponibile il lavaggio Eco, che ti permette di risparmiare sui consumi senza rinunciare a una pulizia profonda Gomitolo di lana: come puoi immaginare, il disegno di un gomitolo indica che il lavaggio è adatto per maglioni, coperte e abiti in lana. In questo caso, infatti, la parola d’ordine è: delicatezza. Bisognerà impostare una leggera centrifuga (non più di 400 giri), in modo da non danneggiare il tessuto Farfalla: questo simbolo indica un lavaggio delicato, adatto per i capi in seta, che necessitano di un lavaggio a basse temperature e senza centrifuga Triangolo: qual è il significato del simbolo del triangolo nella lavatrice? Il triangolo aperto o con altri simboli al suo interno, indica che il lavaggio è adatto per i tessuti sintetici, come quelli in poliestere. Solitamente si tratta di indumenti più resistenti, per cui è possibile impostare temperature e centrifughe più forti Maglia da ginnastica: in alcuni modelli di lavatrice puoi trovare questo simbolo, o quello di una scarpa da ginnastica, a indicare che il programma è adatto per i tessuti tecnici, tipici dell’abbigliamento sportivo Orologio con tre linee: indica il lavaggio rapido, che può essere utile, ad esempio, quando gli indumenti da lavare non sono molto sporchi ma necessitano solo di una rinfrescata Ferro da stiro: questo simbolo, nella lavatrice, indica un lavaggio che permette di ridurre le sgualciture Maglietta nera: questo simbolo indica che il lavaggio è adatto per i colori scuri, che notoriamente tendono a stingere più facilmente, ragion per cui hanno bisogno di lavaggi e temperature ad hoc Simbolo della bacinella piena d’acqua: indica la funzione di ammollo, molto utile per lavare i capi che presentano macchie ostinate Bacinella con una linea sopra: si tratta della funzione “prelavaggio”, un programma che, come nel caso dell’ammollo, risulta molto utile per i capi con macchie difficili da trattare, come quelle di sugo Simbolo della mano in una bacinella: indica il lavaggio “a mano” per tessuti molto delicati Bacinella con acqua e una freccia verso il basso: indica lo scarico dell’acqua Spirale: è il simbolo della centrifuga sulla lavatrice Simbolo dell’orologio: se ti stai domandando come impostare la partenza ritardata della lavatrice, questo è il tuo “simbolo guida”. Ogni numero corrisponde a un’ora. Puoi scegliere l’orario in cui far partire la lavatrice semplicemente scorrendo fino al numero prescelto.

Simboli lavaggio sulle etichette dei vestiti

Fonte: Pexels

A questo punto sappiamo dove mettere il detersivo, sappiamo quale programma azionare e, teoricamente, il mondo è ormai nelle nostre mani. Teoricamente. Prima di avviare l’elettrodomestico, infatti, rimane un’ultima cosa da fare: capire qual è il simbolo che ci dice che possiamo lavare in lavatrice un determinato vestito.

Più in generale, cosa vogliono dire tutti quei simboli riportati sulle tue magliette e pantaloni preferiti?

Quelle etichette indicano le modalità di lavaggio più adatte al tipo di tessuto. Ad esempio, se un capo non può essere lavato in lavatrice, magari perché ha un tessuto troppo delicato, sarà riportato il simbolo di una bacinella “sbarrata” con una “X”.

Al contrario, l’immagine di una bacinella indica che il capo può essere lavato in lavatrice. Spesso, in questo caso sono riportate anche le temperature più adatte per il lavaggio.

Nei vestiti che non possono essere asciugati nell’asciugatrice troverai il simbolo di un quadrato con dentro un cerchio e una “X”, mentre il simbolo di un cerchio indica che l’indumento o il tessuto va lavato a secco.

Sempre in tema di simboli della lavatrice, la P all’interno di un cerchio indica che il capo può essere lavato a secco con qualsiasi solvente, eccetto il Tricloroetilene.

Infine, nei capi più delicati potresti trovare la tanto “temuta” bacinella sbarrata, che indica che, ahimè, dovrai lavare a mano quei determinati vestiti. La stessa indicazione potrebbe essere rappresentata da una bacinella con una mano sopra.

Bene, a questo punto la lavatrice non ha più segreti per te. Non ti resta che prendere quella montagna di panni da lavare e scegliere, finalmente, il programma più adatto per soddisfare le necessità dei tuoi vestiti.