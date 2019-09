Sigarette elettroniche: aromi provocano infiammazione vie respiratorie

Gli effetti precisi in caso di asma sono risultati dipendere dall’aroma specifico, suggerendo che non tutti i liquidi aromatizzati per sigarette elettroniche hanno le medesime conseguenze per la salute dei polmoni.

I liquidi aromatizzati delle sigarette elettroniche aumentano la predisposizione agli attacchi d’ asma . Stando a quanto riferito dai ricercatori australiani della University of Technology Sydney, alcuni aromi per e-cig sarebbero in grado di alterare la sensibilità delle vie respiratorie nei confronti della polvere. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports.

