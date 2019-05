Sigaretta elettronica: svapo aumenta rischio infarto e ictus

Finora non avevamo dati relativi a come i liquidi per le sigarette elettroniche influiscano sulle cellule endoteliali umane. Questo studio mostra con chiarezza che le sigarette elettroniche non sono un’alternativa sicura alle normale sigarette.

Lo studio è stato condotto prelevando delle cellule dal flusso sanguigno dei partecipanti e riprogrammandole per replicare quelle dei vasi sanguigni. Nei successivi esami di laboratorio le stesse sono state esposte ai liquidi per sigaretta elettronica . Come ha dichiarato il dott. Joseph Wu , che ha guidato la ricerca, del Stanford Cardiovascular Institute:

Svapare con la sigaretta elettronica può incrementare il rischio di infarto e ictus . Le conclusioni sono state tratte dai ricercatori della Stanford University , il cui studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Journal of the American College of Cardiology . Secondo gli studiosi statunitensi l’effetto nocivo sarebbe imputabile ai liquidi di ricarica utilizzati dai dispositivi.

