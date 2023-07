Qual è la siepe che richiede poca manutenzione?

Le siepi possono essere piantate per segnare un confine, bordare un sentiero o un'aiuola o schermare il giardino dagli sguardi. Le piante da siepe migliori sono sempreverdi, adatte alla potatura e robuste, ma dovrebbero anche estendersi poco sui lati. Una siepe che si propaga in altezza più che sui bordi, è infatti più semplice da coltivare e mantenere in forma, con poche potature.

Non c’è una sola siepe che richieda poca manutenzione, al contrario, si possono trovare varie piante adatte a dare verde e privacy senza troppe potature. Se non abbiamo intenzione di imbracciare le cesoie di frequente, ma anche cospargere spesso di antiparassitari le foglie, alcune specie possono fare al caso nostro. E sono anche belle da vedere.

Di sicuro le piante da siepe con bassi livelli di manutenzione sono le sempreverdi, meglio quelle che si estendono più in altezza, meno ai lati. Il che si traduce in potature meno frequenti per mantenere la forma ed evitare che il nostro giardino appaia sciatto e disordinato.

Ci sono anche delle bellissime piante aromatiche che possono trasformarsi in siepi da sogno per il nostro spazio verde esterno. Il profumato alloro rientra in questa categoria e nel periodo primaverile ci può anche omaggiare con delle piacevoli fioriture.

Ma se ci piacciono le bacche rosse e i paesaggi invernali, le siepi di agrifoglio sono quello di cui il nostro spazio esterno ha bisogno per colorarsi. Di queste due piante e di altre, ci occuperemo nei paragrafi seguenti per decidere quali specie coltivare per siepi decorative che non richiedono troppe cure.

Piante da siepe: 5 specie a bassa manutenzione

La ricerca di bordure verdi che nascondano il cemento in giardino, o che tutelino la privacy da occhiate non gradite, fa sì che le piante da siepe rientrino nella lista di arbusti gettonati per utilità e bellezza. Il loro fogliame è fitto, la crescita in genere veloce e questo purtroppo si traduce spesso in potature frequenti. Ma non per forza.

Ci sono infatti siepi a basso livello di manutenzione, che non devono essere cimate di frequente, o tutelate di continuo dalle malattie o dai parassiti, che resistono ai climi più diversi, ma anche a vari tipi di terreno. Il che non si traduce in non curarle affatto, ma nel preoccuparsi di meno.

Ilex aquifolia – Agrifoglio

Un sempreverde a crescita lenta, con foglie seghettate e vivaci bacche rosse in inverno, è l’agrifoglio. La pianta forma una siepe robusta, folta e ben ancorata al terreno, che ha bisogno di poco più di una potatura in estate per mantenersi felice e in salute.

Ci sono varietà diverse di agrifoglio, con foglie a tinta unita o anche variegate sui bordi, ma qualunque tipo di pianta scegliamo, possiamo contare su una buona resistenza a temperature e climi diversi. Il periodo invernale è quello in cui le bacche smorzano il verde e donano colore alle siepi.

Laurus nobilis – Alloro

Da pianta aromatica a specie da siepe il passo è breve e l’alloro è tra gli arbusti mediterranei che più si adatta come schermatura in giardino. Le foglie sono lucide e verdi, la pianta è robusta e non teme i climi più torridi. A livello di potature, basta tagliare le foglie più esterne ogni tanto per mantenere la forma, ma anche per insaporire le ricette.

Taxus baccata – Tasso

Il tasso è una pianta a crescita lenta con un fogliame verde scuro che dura tutto l’anno, che risente poco degli attacchi di parassiti e malattie. Va solo alloggiato in un terreno ben drenato per evitare che i ristagni idrici possano rovinare la salute delle radici. Per il resto, le potature sono minime e la manutenzione limitata.

Photinia x fraseri – Fotinia

Di specie di fotinia ne esistono diverse, alcune di altezza inferiore e altre maggiore, che possono fungere da siepe nei nostri giardini. Ma la Photinia x fraseri è di certo un ottimo arbusto se vogliamo vedere le nostre siepi cambiare colore all’alternarsi delle stagioni. Le potature sono minime, giusto in primavera o inizio estate.

Euonymus alato – Evonimo

Si tratta di una pianta di origine asiatica che si presta a diventare una bella siepe a bassa manutenzione, con una sola potatura annuale dopo la fioritura. Si adatta ad ogni tipo di terreno e clima, ma anche esposizioni in pieno sole o ombra parziale. E resiste anche ai conigli, spesso un dramma per i giardini delle case di campagna.

