Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in carica per Forza Italia, ha avuto un incontro cruciale oggi a Roma con il ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’argomento principale della discussione è stato il potenziamento dell’Irccs-Crob di Rionero in Vulture, un centro di ricerca e cura oncologica situato nella provincia di Potenza, e le strategie necessarie per migliorare il sistema sanitario nella regione lucana.

Incontro e importanza del Crob

L’ufficio stampa della Giunta lucana ha reso noto che durante l’incontro, Bardi ha messo in evidenza l’importanza di rafforzare il Crob come punto di riferimento non solo per la Basilicata, ma per l’intero Mezzogiorno. Secondo il governatore, il rilancio dell’Irccs-Crob è fondamentale nella programmazione dei servizi sanitari regionali, un passo necessario per garantire cure di alta qualità ai cittadini.

Direttore scientifico e investimenti

Un tema centrale emerso dalla riunione è stata la necessità di trovare un direttore scientifico di alto profilo per il Crob. Bardi ha espresso l’intenzione di attrarre professionisti con competenze elevate, in modo da garantire una guida scientifica adeguata alle sfide future. Il ministro Schillaci ha condiviso questa visione, sottolineando l’importanza di investire in strutture sanitarie di eccellenza nel Sud Italia. Ha inoltre evidenziato l’impegno del ministero nel supportare le Regioni nel miglioramento dei servizi sanitari, con un focus particolare sulla ricerca e sull’innovazione.

Strategie per la sanità in Basilicata

In merito alle strategie per la sanità in Basilicata, Bardi ha presentato i piani regionali volti a potenziare gli ambulatori territoriali e a facilitare l’accesso a prestazioni diagnostiche e specialistiche. “Stiamo lavorando per rendere più accessibili queste prestazioni ai cittadini”, ha dichiarato il governatore, che ha anche ringraziato il ministro per l’aumento degli stanziamenti destinati alla sanità. Questi fondi sono considerati essenziali per attuare le riforme necessarie a garantire servizi di qualità.

Collaborazione tra istituzioni

L’incontro è stato descritto come un momento significativo di confronto e collaborazione tra le istituzioni regionali e nazionali. L’obiettivo comune è quello di elevare gli standard della sanità in Basilicata e promuovere il Crob di Rionero in Vulture come un centro di eccellenza nel panorama sanitario italiano. La sinergia tra le due istituzioni potrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro della sanità lucana.