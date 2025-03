L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ha recentemente lanciato un innovativo programma di screening per il Diabete di Tipo 1 (DM1), rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Questa iniziativa, che si svolge presso le sedi di Roma-San Paolo e Palidoro, mira a identificare precocemente i piccoli a rischio attraverso l’analisi degli autoanticorpi legati a questa malattia autoimmune. Attualmente, in Italia, circa 20.000 bambini e adolescenti convivono con il DM1, e l’incidenza della malattia è in costante aumento, stimata tra il 3 e il 4% all’anno.

Importanza dello screening precoce

Il Diabete di Tipo 1 rappresenta la forma più diffusa di diabete in età pediatrica e può manifestarsi in modo improvviso, portando a una grave condizione nota come chetoacidosi, che spesso richiede un ricovero in terapia intensiva. Riconoscere la malattia nelle sue prime fasi è fondamentale per garantire un intervento tempestivo, riducendo così i rischi e migliorando la gestione clinica. Lo screening precoce del DM1 è progettato proprio per prevenire complicazioni, facilitare una transizione più graduale verso la terapia insulinica e, in casi selezionati, offrire accesso a trattamenti innovativi che possono rallentare la progressione della malattia.

Modalità di accesso al programma

Per partecipare a questo screening, i genitori devono semplicemente fornire il loro consenso al momento del prelievo. In questo modo, riceveranno informazioni dettagliate da parte di personale specializzato. È importante sottolineare che l’adesione al programma non comporta prelievi aggiuntivi per i piccoli pazienti: infatti, una piccola quantità di sangue prelevata per altri esami sarà utilizzata per l’analisi degli autoanticorpi. I bambini che risulteranno positivi all’analisi entreranno in un percorso di monitoraggio personalizzato, che prevede controlli specifici e, se necessario, il supporto di un team multidisciplinare dell’Ospedale Bambino Gesù.

Statistiche e futuro del programma

È interessante notare che l’85% delle nuove diagnosi di Diabete di Tipo 1 si verifica in bambini che non hanno una storia familiare della malattia, il che rende lo screening un’importante strategia di prevenzione. Ogni anno, circa 100 bambini vengono ricoverati al Bambino Gesù con una nuova diagnosi di DM1. Questo progetto di screening si inserisce in un programma più ampio che sarà attuato nei prossimi mesi e che coinvolgerà la popolazione generale, regolato da una legge nazionale. Saranno coinvolti anche i Centri di Diabetologia Pediatrica e i pediatri di famiglia, ampliando ulteriormente le opportunità di prevenzione e cura per i giovani pazienti.

