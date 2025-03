E’ tutto pronto per la seconda edizione del convegno “Autismo, oltre il silenzio”, che si svolgerà il 2 aprile 2025 presso l’Istituto Deganutti di Udine. Questo importante evento è stato organizzato dall’Istituto superiore udinese in collaborazione con la Fondazione Progettoautismo Fvg, sotto la direzione di Maria Rosa Castellano, Dirigente scolastico, e si inserisce nel contesto della Giornata mondiale sull’autismo.

L’appuntamento è fissato per le ore 9.00 nell’Aula Magna dell’istituto, situato in via Diaz. Durante la giornata, esperti provenienti dal mondo dell’associazionismo e dell’università si alterneranno sul palco per offrire spunti di riflessione e approfondimenti su un tema di crescente rilevanza per le istituzioni scolastiche. Maria Rosa Castellano ha sottolineato che la presenza di studenti con diagnosi di spettro dell’autismo nelle scuole è in costante aumento. “Ci sono casi che si stanno affrontando nel migliore dei modi”, ha affermato, evidenziando l’importanza di una maggiore consapevolezza da parte di tutta la comunità scolastica, delle famiglie e delle istituzioni.

Un programma ricco di interventi

Il convegno si aprirà con i saluti di Castellano e delle autorità politiche e scolastiche locali, seguiti dall’intervento di Elena Bulfone, Presidente della Fondazione Progettoautismo Fvg. Bulfone affronterà il tema “Scuola e autismo: una sfida di comunità”, ponendo l’accento sulla necessità di un approccio collaborativo per affrontare le sfide legate all’inclusione degli studenti con autismo.

Tra gli argomenti in programma, si discuterà anche di “Una scuola per tutti: il progetto Simpl4School per l’inclusione scolastica”, che mira a garantire un ambiente educativo accessibile per tutti. Altri temi trattati includeranno “Progetto Besenshome e l’indoor accessibile a scuola”, “Affettività, sessualità e autismo: progetto di vita” e “Il futuro del benessere nell’autismo: strategie di attività fisica e sana alimentazione”. Questi interventi mirano a fornire strumenti e risorse utili per migliorare la qualità della vita degli studenti con autismo e delle loro famiglie.

Collegamenti internazionali e prospettive di ricerca

Un momento particolarmente atteso sarà il videomessaggio di Mauro Ferrari, Presidente della Fondazione Mauro Ferrari e famiglia, che interverrà in collegamento dagli Stati Uniti. Ferrari presenterà le ultime “prospettive della ricerca sull’autismo”, offrendo un aggiornamento sulle innovazioni e i progressi scientifici nel campo. La sua partecipazione internazionale arricchirà ulteriormente il dibattito, portando una visione globale su un tema che tocca da vicino molte famiglie e comunità.

Il convegno “Autismo, oltre il silenzio” si preannuncia come un’importante occasione di confronto e crescita, non solo per gli addetti ai lavori, ma per l’intera comunità, con l’obiettivo di promuovere una maggiore inclusione e consapevolezza riguardo all’autismo.