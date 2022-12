Sciroppo di yacon: calorie e proprietà di questo dolcificante

Lo sciroppo di Yacon è considerato un dolcificante naturale adatto per i diabetici, ma non solo. Estratto dalla radice di Yacon, un tubero che cresce perlopiù in Perù, questo sciroppo è adatto per chi vuole dare un taglio alle calorie senza rinunciare alla dolcezza. Puoi usare lo sciroppo di Yacon per addolcire caffè, frullati e tisane in modo naturale, sano e gustoso.

Quando pensiamo ai dolcificanti naturali, difficilmente ci viene in mente lo sciroppo di Yacon. In tema di alternative naturali allo zucchero, forse il primo dolcificante a cui pensiamo è il miele, seguito dalla stevia, ideale per chi è a dieta, o allo sciroppo d’acero, l’abbinamento ideale con i pancake.

Eppure, in realtà il panorama dei sostituti dello zucchero è incredibilmente ampio, include alimenti e ingredienti dall’aspetto curioso. Come ad esempio lo “yacón”, un grosso tubero piuttosto simile a una patata dolce, un alimento versatile, dal quale è possibile ricavare delle chips, delle bevande analcoliche e anche uno sciroppo denso e scuro che possiamo utilizzare come dolcificante naturale.

Ma esattamente come si ricava lo sciroppo dalle “patate yacon”? E in quali e quanti altri modi è possibile utilizzare questo tubero?

Seguici in questo piccolo tour alla scoperta dei mille usi dello yacon, preparati a conoscere un nuovo dolcificante da aggiungere alle tue ricette.

Yacon: cos’è e come si mangia

Prima di vedere quali sono i benefici dello sciroppo di Yacon, è bene conoscere da vicino la pianta da cui ha origine. Il nome scientifico di questo vegetale è “Smallanthus sonchifolius“, genere Smallanthus, una pianta proveniente dal Perù e dalle Ande del Sud America.

Per essere esatti, lo Yacon è considerato, al pari della patata e della carota, un ortaggio a radice, insomma un tubero. Sebbene il sapore e le proprietà nutritive abbiano ben poco in comune con quelle della patata dolce, questo ortaggio viene spesso chiamato con i nomi di “patata dei diabetici” o “patata yacon”.

Qual è il sapore dello Yacon?

Si tratta di un tubero dal sapore dolce. Non a caso, da questa speciale radice viene estratto un liquido che, una volta lavorato, può essere impiegato come un normale sciroppo dolcificante dal gusto intenso e caramellato.

In purezza, ossia se consumato appena raccolto, lo yacon ha invece un gusto fresco, a metà fra quello della mela e dell’anguria, con un pizzico di retrogusto di sedano. Il colore dell’ortaggio va dal beige al rossastro, mentre al suo interno è contenuta una pasta di colore giallo e non amidacea.

Lo yacon, a differenza delle patate, viene consumato anche crudo. La sua consistenza è croccante e il sapore dolce e molto gradevole.

Oltre che in cucina, la pianta trova spazio anche nel campo della medicina tradizionale, dove lo yacon viene impiegato da secoli come rimedio naturale per supportare la salute.

Come si produce lo sciroppo di Yacon?

Dalle radici dello Yacon deriva uno sciroppo che sta guadagnando sempre maggiore attenzione nel campo dell’alimentazione sana e dietetica.

Lo sciroppo di Yacon viene prodotto mediante estrazione del succo dalle radici del tubero. Il liquido viene quindi filtrato e fatto evaporare, finché non si ottiene un composto dalla consistenza simile a quella dello sciroppo d’acero o di quello d’agave, dal colore marrone scuro.

A differenza dello sciroppo d’acero, però, quello di Yacon ha un indice glicemico più basso, ma ha anche degli interessanti valori nutrizionali.

Sciroppo di Yacon: valori nutrizionali

Abbiamo anticipato che l’indice glicemico dello sciroppo di yacon è più basso rispetto a quello di molti altri dolcificanti naturali. Questo valore, che indica in che modo gli alimenti influenzano i livelli di glucosio nel sangue, sarebbe infatti pari a 1.

Per questo motivo, lo sciroppo di Yacon è considerato un valido sostituto dello zucchero per i diabetici, ma non solo.

Oltre a non far alzare la glicemia, lo Yacon contiene anche relativamente poche calorie, circa 280 per 100 grammi, non contiene grassi. È invece una fonte interessante di minerali e vitamine. In particolar modo, lo yacon apporta Vitamina C e minerali come:

Benefici per la salute

Poiché la radice di Yacon è una fonte di sostanze nutritive utili per la salute, sarà interessante vedere in che modo questo dolcificante naturale può migliorare la nostra vita.

Fra le proprietà dello Yacon si evidenzia l’elevata presenza di sostanze di origine vegetale dette frutto-oligosaccaridi, conosciuti semplicemente con la sigla FOS, fruttani in grado di approdare intatti nell’intestino, dove andranno a supportare la flora batterica intestinale. Fungono infatti da prebiotici, per cui nutrono i batteri buoni dell’intestino.

Di conseguenza, lo sciroppo di Yacon, così come la radice fresca, può migliorare la salute del nostro stomaco, aiutando ad alleviare disturbi comuni come diarrea e stitichezza. I frutto-oligosaccaridi sono inclusi nell’elenco del Ministero della Salute “Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico“.

Fra gli altri effetti benefici dello sciroppo e della radice di yacon si segnalano:

Perdita di peso : studi dimostrano che l’assunzione regolare di sciroppo di radice di yacon può aiutare a perdere peso e migliorare l’indice di massa corporea

: studi dimostrano che l’assunzione regolare di sciroppo di radice di yacon può aiutare a perdere peso e migliorare l’indice di massa corporea Tenere a bada l’appetito: si ritiene inoltre che i fruttani contenuti nella radice possano ridurre i livelli dell’ormone della fame “ grelina “, riducendo quindi l’appetito e favorendo il dimagrimento.

“, riducendo quindi l’appetito e favorendo il dimagrimento. Contrasta la resistenza all’insulina , rivelandosi un valido alleato per coloro che soffrono di diabete

, rivelandosi un valido alleato per coloro che soffrono di diabete Riduce il rischio di osteoporosi e fratture: alcuni studi rivelano che i frutto-oligosaccaridi dello sciroppo di yacon potrebbero aumentare l’ assorbimento del calcio e, di conseguenza, migliorare la salute delle ossa.

e fratture: alcuni studi rivelano che i frutto-oligosaccaridi dello sciroppo di yacon potrebbero aumentare l’ e, di conseguenza, migliorare la salute delle ossa. Aiuta a prevenire i tumori: secondo alcune ricerche, lo yacon potrebbe inibire la proliferazione delle cellule tumorali. I potenziali effetti antitumorali riguarderebbero, in particolar modo, i tumori della pelle, quelli del colon, del cervello e i tumori del sangue.

Sciroppo di Yacon: come si mangia?

Puoi utilizzare lo sciroppo di Yacon come un normale dolcificante. Per addolcire caffè, tè e frullati, ti basterà aggiungere un cucchiaino, pari a circa 3 grammi, di sciroppo. Tieni a mente che 2 cucchiaini di sciroppo di Yacon corrispondono più o meno a un cucchiaino di zucchero da cucina.

Puoi utilizzare questo prodotto per dolcificare le bevande, come tè, caffè e succhi di frutta, per insaporire pancake e waffle e per preparare muffin e altri dolci. Tieni a mente, però, che in forno molte delle proprietà benefiche dello Yacon rischierebbero di andare perdute, per cui potresti voler utilizzare un altro dolcificante adatto alle cotture, al posto dello sciroppo di yacon.

Anche la radice di Yacon, proprio come lo sciroppo, è molto versatile in cucina. Questo ortaggio può essere consumato fresco come una mela, oppure puoi tagliarlo a fettine ed essiccarlo, creando delle chips di yacon buonissime.

La radice è impiegata anche per la preparazione di numerose bevande, come il succo di yacon, il tè o l’infuso e persino il vino di yacon.

Sciroppo di Yacon: controindicazioni

Come molti altri alimenti, anche questo ortaggio non è privo di possibili effetti collaterali e controindicazioni.

Poiché agisce sulla salute intestinale ed è una ricca fonte di fibre, ad esempio, è bene valutarne attentamente il consumo in presenza di disturbi gastrointestinali e problemi digestivi. A scopo precauzionale, le donne in gravidanza e quelle che allattano dovrebbero consultare un medico prima di fare ricorso a questo prodotto.

Consulta il medico prima di assumere il dolcificante se hai il diabete o se stai seguendo un trattamento farmacologico di qualsiasi genere. Sebbene sia molto raro, bisogna inoltre ricordare che alcune persone potrebbero soffrire inconsapevolmente di allergia allo Yacon.

Effetti indesiderati

Se consumato in grandi quantità, lo sciroppo di yacon può provocare disturbi digestivi, come gas, gonfiore e mal di stomaco. Per non correre rischi, ti basterà consumare non più di 20 grammi di sciroppo al giorno.

Yacon: dove comprarlo?

In Italia è facile trovare prodotti a base di yacon, come lo sciroppo, ma anche integratori alimentari e la polvere di yacon, impiegata anch’essa come un normale dolcificante naturale. Più difficile è riuscire a trovare la radice fresca.

Se intendi acquistare un dolcificante di yacon ti raccomandiamo di scegliere un prodotto biologico e puro al 100%, che non contenga additivi o altre sostanze estranee o potenzialmente nocive.

