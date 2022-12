Auguri di Natale su biglietti fai da te: frasi e idee per tutti

Le frasi di auguri ti sembrano tutte banali e noiose? Non lo saranno più, grazie ai biglietti fai da te e alle frasi più originali e divertenti. Dalle frasi celebri a quelle dei film, dagli auguri romantici a quelli pieni di speranza e pace, le idee per augurare un Buon Natale sono davvero molte.

Fonte immagine: Pexels

Con il periodo delle feste ormai alle porte, siamo tutti alla ricerca della frase di auguri e dei regali di Natale ideali per i nostri cari. Certe volte riuscire a trovare le parole giuste per augurare un Buon Natale si rivela un’impresa piuttosto ardua. Vogliamo sorprendere, commuovere e far sorridere i nostri cari.

Ma non vogliamo certo usare le classiche frasi fatte, quelle dette e ridette, o meglio, scritte e riscritte, che circolano sui bigliettini di Natale da decenni. Per quest’anno, vogliamo cambiare registro, e vogliamo farlo cercando qualche idea che possa ispirarci.

Se anche tu ti trovi in questa situazione, hai appena trovato un piccolo spazio dedicato proprio al Natale, dove puoi trovare una lista di frasi brevi, lunghe, divertenti, romantiche, d’autore o motivazionali. Insomma, abbiamo raccolto frasi per tutti i gusti, per aiutarti a entrare finalmente nello spirito natalizio.

In fin dei conti, un piccolo aiutino per gli auguri di Natale non guasta, non trovi?

Come creare dei biglietti di Natale fai da te

Per prima cosa, però, vogliamo imparare a creare dei biglietti di auguri per Natale con le nostre mani. La via più semplice e veloce potrebbe essere quella di stampare i biglietti che abbiamo disseminato su e giù in questo articolo.

Ti basterà avere a portata di mano una stampante a colori, della carta abbastanza spessa e il gioco è fatto.

In alternativa, per i più volenterosi, segnaliamo anche due video tutorial molto semplici da seguire, ideali per creare dei biglietti natalizi decorati. Il procedimento è davvero facilissimo: ti basterà utilizzare del cartoncino, meglio se colorato, delle penne, un paio di forbici e tanta immaginazione.

E a questo punto, mettiamoci alla ricerca della frase ottimale di auguri per Natale.

Auguri di Natale da allegare ai tuoi regali

Cosa si scrive su un biglietto di auguri di Natale? Questa domanda ce la poniamo praticamente tutti gli anni, non solo a Natale. Quando ci troviamo a dover scrivere un biglietto di auguri, che sia per un compleanno, per una nascita o una laurea, come per incanto tutte le idee spettacolari che avevamo in mente fuggono via.

Bene, ci abbiamo pensato noi a riacciuffare quelle per Natale.

Frasi brevi per augurare Buon Natale

Per iniziare, ecco una selezione di frasi di auguri brevi, originali e veloci.

Ti faccio tantissimi auguri. Che questo Natale possa portare serenità e amore nella tua vita.

Dal sacco di Babbo Natale, ecco un pensiero per te. Tanti auguri di Buon Natale.

Tanti auguri di Buon Natale a una persona davvero speciale.

Ti auguro che ogni tuo desiderio, in questo periodo di festa, possa diventare realtà. Buon Natale.

Ti auguro un Natale pieno di momenti fantastici da portare sempre nel cuore.

Il mio augurio per te è che i tuoi sogni si possano avverare. Buon Natale.

Auguri di Buon Natale, che il mio più forte abbraccio possa raggiungere il tuo cuore.

Per questo Natale ti auguro la gioia della famiglia, le risate degli amici e il meglio che la vita possa offrire.

Frasi e auguri di Natale profondi

Fonte: Pexels

Dagli auguri brevi, saltiamo subito alle frasi più profonde da dedicare ai tuoi amici più cari per diffondere lo spirito e la gioia delle feste.

Natale non è tanto aprire i nostri regali, quanto piuttosto aprire i nostri cuori .

. È il Natale nel cuore, che mette il Natale nell’aria.

Ogni volta che amiamo, ogni volta che doniamo, è Natale. – Dale Evans.

A Natale tutte le strade portano a casa. – Marjorie Holmes

Auguri e frasi di speranza per Natale

Natale non è solo la festa dei regali e degli alberi addobbati, ma è soprattutto una festa che celebra la speranza, la condivisione e il sostegno reciproco. Ecco quindi una selezione di frasi natalizie che possono suscitare questi sentimenti nel cuore di coloro che le leggeranno.

Quando ripensiamo ai Natali del passato, di solito ci rendiamo conto che sono le cose più semplici, non le grandi occasioni, a suscitare il più grande bagliore di felicità. – Bob Hope

La mia idea di Natale è molto semplice: amare gli altri. Pensiamoci: perché dobbiamo aspettare fino a Natale per farlo? – Bob Hope

Non è quanto diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare. – Madre Teresa di Calcutta

Suggerimenti per i regali di Natale: al tuo nemico, dona il perdono. Al tuo avversario, la tolleranza. Ad un amico, dona il tuo cuore. Ad un cliente, servizio. A tutti, carità. Ad ogni bambino, il buon esempio. A te stesso, dona il rispetto. – Oren Arnold

Non credo che il Natale riguardi necessariamente le cose. Riguarda l’essere buoni gli uni con gli altri, riguarda l’etica cristiana, riguarda la gentilezza. – Carrie Fisher

Il Natale è gioia , gioia religiosa, gioia interiore di luce e di pace. – Papa Francesco

, gioia religiosa, gioia interiore di luce e di pace. – Papa Francesco È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te. – Madre Teresa di Calcutta

Auguri di Natale divertenti e ironici

Fonte: Pixabay

Come augurare Buon Natale quest’anno? Beh, strappando una risata, che ne dici? Dopo aver dato un’occhiata alle frasi brevi di auguri e a quelle religiose e profonde, non possiamo dimenticare le frasi ironiche nel tuo biglietto.

Buon Natale! Se stai leggendo questo biglietto dal tuo nascondiglio in bagno, nella veranda sul retro o nella camera da letto della tua infanzia, perché non puoi passare un minuto di più con i tuoi parenti, va benissimo. Stai andando alla grande . Hai costruito una vita che funziona per te, e domani potrai tornarci. – Emily McDowell

. Hai costruito una vita che funziona per te, e domani potrai tornarci. – Emily McDowell Ho imparato che puoi dire molto di una persona dal modo in cui gestisce queste tre cose: un giorno di pioggia, i bagagli smarriti e le luci aggrovigliate dell’albero di Natale. – Maya Angelou

Babbo Natale ha avuto l’idea giusta. Andare a trovare le persone solo una volta all’anno. – Vittorio Borge

A Natale sono tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. – Lucy van Pelt Peanuts

Non c’è niente di più meschino che regalare a un bambino qualcosa di utile per Natale. – Kin Hubbard

Auguri di Natale originali per la persona amata

Fonte: Pexels

Come fare gli auguri di Natale in modo originale alla tua persona del cuore? Che sia il tuo ragazzo o la tua ragazza, tua moglie o tuo marito, la persona che ami dovrebbe ricevere un augurio speciale.

Se sei a corto di idee, ecco alcune frasi che potrebbero darti la giusta ispirazione.

Non importa cosa riceverò per Natale, sei tu tutto ciò di cui ho veramente bisogno.

Sapere che mi ami è il regalo più bello che io possa ricevere. Buon Natale amore mio.

Con te è tutti i giorni Natale… Tanti auguri amore mio!

All I want for Christmas is you. Tutto ciò che desidero per Natale sei tu

Ogni giorno della mia vita è come una gioiosa mattina di Natale con te al mio fianco. Auguri amore mio.

Auguri di Natale famosi

Fonte: Pexels

E per finire, ammettiamolo, non è Natale senza le frasi più belle dei film, senza le canzoni natalizie più famose, senza una frase d’autore che faccia riflettere e ricordare il vero significato di questa festa.

Ed ecco perché abbiamo raccolto anche una selezione di auguri, citazioni celebri e frasi da allegare ai biglietti di auguri di quest’anno.

Vedere per credere, ma a volte le cose più reali del mondo sono quelle che non possiamo vedere. – Polar Express

Natale non è solo un giorno, è uno stato d’animo. – Miracolo nella 34ª strada

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti, prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti. – Gianni Rodari

La fede è credere nelle cose quando il buon senso ti dice di non farlo. – Miracolo sulla 34a strada

A Natale non si fanno cattivi pensieri, ma chi è solo lo vorrebbe saltare questo giorno. A tutti loro auguro di vivere un Natale in compagnia. – Alda Merini

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati. – Alda Merini

È la vigilia di Natale. Se è passato il tempo in cui accadevano miracoli, ci è rimasto almeno un giorno magico in cui tutto può succedere. – Jostein Gaarder

Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno. – Gianni Rodari

A questo punto hai davvero l’imbarazzo della scelta. Scrivi una di queste frasi nei tuoi bigliettini natalizi. Che si tratti di auguri di Natale per il capo, di auguri formali o scherzosi, per la mamma o per la tua metà, troverai sicuramente la frase che farà sentire tutti spaciali.