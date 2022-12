Come riciclare la carta dei regali di Natale in modo creativo

Riciclare la carta regalo a Natale è un modo creativo e intelligente per evitare di riempire il mondo di immondizia, ma può anche darti una preziosa occasione per creare oggetti e decorazioni ecologiche e a costo zero. Con la carta regalo puoi creare cappellini per le feste, origami, biglietti di auguri e molto altro.

Fonte immagine: Pexels

Riciclare la carta regalo a Natale è molto importante, un’occasione per essere creativi e pensare fuori dagli schemi e ridurre gli scarti. Ci siamo, è arrivato di nuovo quel giorno dell’anno in cui non vediamo l’ora di aprire pacchi e pacchetti, e scoprire cosa ci hanno regalato amici e parenti. Ma aspetta un attimo.

Prima di strappare la carta usata per confezionare i regali, fai un bel respiro e prova a pensare a quante cose potresti realizzare con quella bella carta colorata e festosa.

Spesso tendiamo a dimenticarlo, ma la carta regalo che puntualmente strappiamo quando ci troviamo di fronte a un bel regalo, potrebbe essere utilizzata in moltissimi modi.

Non deve per forza finire nella spazzatura insieme a nastri e scatole. Ogni anno, la produzione di rifiuti cresce in maniera esponenziale a Natale, ma il nostro Pianeta non ha di certo bisogno di altra spazzatura. Prima di riciclare la carta, quindi, perché non riutilizzarla in modo creativo e originale? In questo modo non solo eviteremo di riempire il mondo di altra immondizia, ma salveremo anche degli alberi.

In questo articolo ti racconteremo perché dovresti resistere all’impulso di accartocciare la carta regalo e gettarla nel bidone dell’immondizia (anche in questo caso, prima di farlo bisognerebbe valutare alcune cosette) e cosa potresti fare invece con questo piccolo tesoro spesso incompreso.

Vediamo quindi come riutilizzare la carta regalo in modo creativo.

Come riciclare la carta in modo creativo? 11 idee per usare la carta regalo

Se ti stai domandando come si fa a riciclare la carta in modo creativo, di seguito ti proponiamo una serie di spunti utili, originali e divertenti, idee di riciclo della carta per bambini, adulti e, beh, per tutte le età.

La prima idea sicuramente è la più scontata; ad altre probabilmente non avevi ancora pensato. Diamo un’occhiata agli spunti utili per riciclare la carta dei regali a Natale.

Riutilizza la carta per confezionare nuovi regali

Sembra naturale, ma in fin dei conti non lo è, perlomeno non lo è per tutti. Anziché strappare la carta regalo, sarebbe sufficiente spacchettare i doni che riceviamo in modo da non rovinare la confezione, per poi riporre la carta ben piegata in un luogo apposito, tipo un cassetto o dentro una scatola ad esempio.

Questo è un ottimo modo per avere sempre a portata di mano carta per impacchettare, riducendo gli sprechi. Lo stesso, naturalmente, vale per i fiocchi e le altre decorazioni, che potranno tornare utilissimi per le nostre occasioni più speciali, quelle che prevedono regali, regalini e pacchetti.

Crea decorazioni con la carta regalo

Con la stessa carta regalo potresti realizzare un bel fiocco da applicare su una nuova confezione, come quello che puoi vedere qui sopra.

Potresti anche ritagliare dei cuoricini da utilizzare per chiudere i pacchi regalo, oppure potresti ritagliare i disegnini più belli delle carte regalo, incollarli su un cartoncino della stessa forma e creare delle bellissime cartoline per i regali.

Riciclare la carta in casa per rivestire i cassetti

Un altro utilizzo della carta regalo che spesso passa inosservato è quello che possiamo fare in casa, più esattamente dentro i nostri cassetti.

Scegli la tua carta preferita e applicala sul fondo del cassetto aiutandoti con del nastro adesivo. In questo modo potrai decorare i cassetti ed evitare che piccole schegge di legno possano attaccarsi ai maglioni.

Usala per spedire dei pacchi

Fonte: Pexels

Se spedisci molti pacchi, potresti tagliare la carta regalo in sottili striscioline, per utilizzarla per imballare gli oggetti che devi spedire, in modo da proteggerli da eventuali urti e assicurarti che arrivino a destinazione sani e salvi.

Utile per rivestire i libri

Un’idea di riciclo della carta per ragazzi di elementari e medie può essere quella di utilizzare le carte più belle per foderare i libri di scuola. In questo caso, meglio utilizzare della carta più resistente, come quella plastificata.

Decora un barattolo

Banale ma geniale: potresti utilizzare la carta regalo per decorare un barattolo o una lattina, il tubetto delle patatine e dare nuova vita a ben due oggetti che, in caso contrario, finirebbero nella spazzatura.

Potresti utilizzare i barattoli decorati con carta regalo per riporre oggettini di piccole dimensioni, penne, il tuo set da cucito e ciò che preferisci.

Crea festoni con carta riciclata

Fonte: Pexels

Con la carta dei regali di Natale puoi realizzare dei festoni e delle bandierine, ideali per le tue future celebrazioni.

Ti basterà ritagliare la carta nelle forme che più ti piacciono e inserire ogni formina in un filo di spago. In questo modo realizzerai delle decorazioni per le feste colorate e a costo zero.

Usala per conservare le decorazioni di Natale

Con la fine delle feste, arriva il momento di riporre le decorazioni dentro gli scatoloni e portare tutto in garage o in soffitta.

Per conservare le palline di Natale o le decorazioni più delicate, come quelle in vetro, potresti decidere di avvolgerle nella carta dei regali.

In questo modo, otterrai un doppio vantaggio: non avrai sprecato della carta preziosa, avrai la certezza di ritrovare le decorazioni intatte il prossimo anno.

Crea dei coriandoli colorati

Fonte: Pexels

Un’altra idea potrebbe essere quella di raccogliere e impilare un paio di fogli di carta regalo e, utilizzando una classica perforatrice per carta, creare dei coriandoli di tante forme e colori, utili non solo per rendere più divertente il carnevale, ma anche per dare un tocco di vivacità a ogni occasione speciale.

Riciclare la carta regalo e creare origami

Non sarà la classica carta per origami, leggera e spessa al punto giusto, ma nulla ci impedisce di creare uno stormo di gru di carta da appendere sul soffitto, o di creare farfalle origami, scatole e qualunque altro oggetto il tuo cuore desideri.

La carta non manca, non ti rimane che piegarla.

Riciclo carta e cartone: conciamoli per le feste

Fonte: Pexels

E se carta, cartone e cartoncino diventassero dei cappellini per le feste? Hai presente quei classici cappellini colorati a forma di cono? Realizzarli è facilissimo, basterà avere a portata di mano del cartoncino, carta decorata, una pinzatrice e un elastico.

Visto? In pochi minuti abbiamo trovato più di 10 modi diversi per riciclare la carta dei regali senza doverla buttare nella spazzatura. Chissà quante altre idee potrebbero venirci in mente in questi giorni. Grazie a questi riutilizzi creativi, potrai ridurre i rifiuti e dare una mano all’ambiente.

E se proprio nessuna di queste idee ti interessa, non rimane che riciclare. Ma bisognerà farlo bene.

Come si può riciclare la carta regalo?

Tutto dipende dal tipo di carta che abbiamo di fronte. Prima di buttare la carta regalo nella raccolta differenziata, ricorda di eliminare il nastro adesivo, le puntine metalliche e i nastrini. E a proposito di nastri, questi non vanno gettati nella plastica, ma nell’indifferenziata, in quanto non sono riciclabili.

Tornando alle carte regalo, non tutte sono uguali. Alcune sono plastificate, altre laminate, glitterate, metallizzate e lucide. Queste non dovranno essere gettate nel bidone della carta, in quanto in realtà non sono riciclabili.

Nella maggior parte dei casi, infatti, le carte per regali che acquistiamo non possono essere riciclate. Se possibile, è meglio prestare attenzione e comprare una carta regalo riciclabile al 100%. Puoi anche optare per delle alternative fai da te alla classica carta, o puoi sempre dare una seconda vita alla carta regalo, mettendo in pratica le idee di riciclo creativo che abbiamo appena visto.