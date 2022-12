Decorazioni albero di Natale: 5 idee fai da te

Le decorazioni per l'albero di Natale possono essere acquistate o fai da te, mettendo in gioco la nostra creatività e fantasia. Non solo, grazie al riciclo creativo possiamo anche usare materiali dimenticati per i nostri lavoretti. E i bambini troveranno tanti modi divertenti per aiutarci ad addobbare l'abete del salotto.

Fonte immagine: Pixabay

Non esiste dicembre senza ore di shopping per le decorazioni dell’albero di Natale, il grande protagonista della zona giorno durante le feste. Come nelle migliori riviste di design, che ci ispirano a rinnovare casa seguendo i trend stagionali, anche l’abete del salotto merita un restyling, di tanto in tanto. E, quindi, via le palline già viste e ben trovati addobbi nuovissimi.

Ma se volessimo anche risparmiare, magari anche riciclando materiali che abbiamo in casa e a cui vogliamo dare una nuova funzione? Ci possiamo servire della nostra fantasia, per addobbi natalizi fai da te economici, con i quali abbellire l’albero di Natale. Un modo semplice per occupare il tempo libero e dare personalità ai nostri decori.

Decorazioni di Natale fai da te col riciclo

Il modo più green per addobbare l’albero di Natale, oltre che quello più creativo, è di puntare sul riciclo creativo dei materiali per le decorazioni. La carta di giornale è, senza dubbio, la base ottimale ed economica dei nostri progetti. La possiamo usare per coprire delle palline di polistirolo, bagnando strisce di carta con acqua e colla vinilica.

In poche parole, il suggerimento è di puntare sull’arte della cartapesta per dare un aspetto vissuto e shabby alle palline dell’albero di Natale. Dopo averle coperte si può usare un batuffolo di ovatta imbevuto con del tè nero per anticare la superficie, che infine va protetta con del flatting trasparente per rendere le palline a prova di tempo.

Ma c’è un altro modo per addobbare l’albero col riciclo creativo: se abbiamo scampoli di tessuto che non usiamo, possiamo fare dei bellissimi addobbi natalizi di stoffa fai da te. In questo caso, sempre usando le palline di polistirolo come base, possiamo incollare strisce o losanghe sulla superficie, che avrà un piacevole effetto patchwork.

Se ci piace l’idea di dare alle decorazioni un effetto trapuntato, incidiamo prima a griglia la pallina con un coltellino e dopo copriamola di tessuto. Le griglie sottostanti possono essere riprese con un decoro di passamaneria o spago dorato e le aree di congiunzione fissate con degli spilli dalla testa colorata o con dei piccoli cristalli adesivi.

Fonte: Pixabay

Addobbi bianchi per l’albero di Natale fai da te

Il bianco è un colore che è pura luce e in inverno rimanda subito alla neve, ma anche agli alberi di Natale più eleganti. Se questa idea ci piace, ci divertiremo a fare addobbi candidi per il nostro abete. E perché no, magari anche coinvolgendo i bambini in lavoretti creativi e alla loro portata.

Lo sapete che le pigne, quelle che durante una scampagnata nei boschi troviamo a terra, sono un materiale che può tornarci utile? Le dovremo pulire dal terriccio e dai residui, poi le potremo dipingere con vernice spray bianca. Il passaggio successivo è di fissare un occhiello di metallo dalla parte più ampia della pigna, dove annoderemo un nastro per appendere l’addobbo al nostro albero di Natale.

Se poi volessimo decorazioni shabby chic, in commercio possiamo acquistare dei centrini di stoffa che possiamo ritagliare. I decori ottenuti potranno essere incollati a vecchie palline dell’albero o a nuove in polistirolo con la colla a caldo. In un secondo momento copriamo con vernice spray bianca e, se vogliamo, decoriamo la superficie con glitter olografici.

Decorazioni natalizie fai da te semplici e naturali

Ci sono poi modi originali e diversi per abbellire l’albero di Natale senza impazzire, puntando su decorazioni fai da te semplici ma creative. Se in casa abbiamo degli agrumi ormai secchi, possiamo tagliarli in fette della stessa misura e lasciare che perdano la restante umidità interna. Le possiamo far essiccare in forno o anche su una stufa.

Le arance, i limoni, i cedri e i bergamotti secchi, potranno essere forati al centro di ogni fetta per far passare lo spago che li terrà attaccati all’albero di Natale. Se vogliamo dare un tocco aromatico ai decori, possiamo irrorarli con degli oli essenziali e alternarli alle classiche palline, alle candele e ai festoni che normalmente posizioniamo sull’abete del salotto.

Se invece vogliamo che il nostro albero di Natale mantenga questo aspetto rustico, le altre decorazioni possiamo farle con dei rametti intrecciati. O anche con stecche di cannella, o altra frutta essiccata e decorata con anice stellato e chiodi di garofano.

Fonte: Pixabay

Decorazioni albero di Natale fai da te per bambini

La pasta di sale è una grande alleata del fai da te, specie quando in casa ci sono bambini e sì, soprattutto durante le feste dicembrine. Il nostro impegno di adulti è quello di fare il panetto con farina e sale, da consegnare ai piccoli affinché diano spazio alla loro fantasia. Ma dando qualche indicazione per i meno esperti.

Un modo semplice e veloce per fare decorazioni per l’albero di Natale è di stendere l’impasto ad uno spessore di mezzo centimetro e usare un coppapasta tondo per intagliare dei biscotti. In secondo luogo togliamo la pasta in eccesso e pratichiamo un forellino in cima. Dopo spostiamo in teglia e cuociamo in forno a 80° C per qualche ora, ruotando ogni tanto.

Una volta cotti, i decori possono essere colorati con i pennarelli acrilici o con le tempere e decorati con le colle glitter. Questa operazione è la più divertente per i bambini. A noi adulti il compito invece di stendere il flatting trasparente alla fine per evitare che l’umido possa rovinare i decori. Il piccolo occhiello fatto prima della cottura servirà invece a usare corda o nastro per appenderli.

Lavoretti di Natale fai da te per adulti

E se invece la manualità di noi grandi è quotata, ci possiamo dedicare a progetti di fai da te più complessi. Ad esempio, se abbiamo confidenza con il crochet, possiamo anche fare degli addobbi per albero all’uncinetto, belli e originali. Ma anche eleganti.

Se la nostra bravura è invece con la carta, l’arte degli origami ci viene incontro e ci suggerisce come piegare dei fogli A4 per trasformarli in stelle e angeli. In caso avessimo un alberello piccolo e che non possiamo appesantire troppo, la soluzione della carta ci permette di dargli stile ma senza correre il rischio di vederlo cadere sotto il peso dei classici addobbi.

È anche un modo per riempire i vuoti dell’albero di Natale quando non abbiamo sufficienti decorazioni.

