Come si cura l’ascite nel cane?

Come si cura l'ascite nel cane? Dipende molto dalla causa: un'ascite da problemi cardiaci ha una terapia diversa da quella epatica. Questo vuol dire che bisognerebbe, nei limiti del possibile, sempre cercare di fare una diagnosi il più precisa possibile, anche se a volte questo richiede di fare e ripetere diversi esami e accertamenti

Prima di parlare di cura dell’ascite nel cane, forse è meglio spiegare cosa si intenda con questo termine medico, quali possano essere le cause più frequenti, i sintomi da cui accorgersi del problema e solo dopo vedremo la terapia. Con il termine di ascite si intende un versamento addominale, cioè la presenza di fluido libero nell’addome. In questo fluido gli organi addominali fluttuano nell’addome.

Specifichiamo sin da subito che un cane con ascite è un cane che ha un problema serio che va indagato. A volte capita che si faccia diagnosi di ascite nei cani e che i proprietari non capiscano la gravità del problema, sottovalutando la situazione.

Cause di ascite nel cane

Di per sé l’ascite non è una malattia, ma un sintomo che può essere ascrivibile a diverse altre malattie che possono coinvolgere organi differenti. Queste sono le principali cause di ascite nel cane:

malattie cardiovascolari : fra cui insufficienza cardiaca destra, filariosi cardiopolmonare, cardiomiopatia dilatativa e stenosi polmonare

: fra cui insufficienza cardiaca destra, filariosi cardiopolmonare, cardiomiopatia dilatativa e stenosi polmonare malattie epatiche: insufficienza epatica , epatite, ipertensione portale e tumori epatici

, epatite, ipertensione portale e tumori epatici ipoproteinemia con riduzione delle albumine e riduzione della pressione oncotica: a sua volta causata da insufficiente apporto di proteine con la dieta (diete errate, anoressia), insufficiente assorbimento delle proteine a causa di problemi intestinali (anche forme di maldigestione e malassorbimento cronico con enteropatie proteinodisperdenti, fra cui l’IBD), nefropatia con perdita di proteine (in corso di insufficienza renale) e sindrome nefrosica

con riduzione delle albumine e riduzione della pressione oncotica: a sua volta causata da insufficiente apporto di proteine con la dieta (diete errate, anoressia), insufficiente assorbimento delle proteine a causa di problemi intestinali (anche forme di maldigestione e malassorbimento cronico con enteropatie proteinodisperdenti, fra cui l’IBD), nefropatia con perdita di proteine (in corso di insufficienza renale) e sindrome nefrosica traumi : per rottura di organi addominali, fra cui rottura della vescica con fuoriuscita di urina, il cosiddetto uroaddome o rottura di milza e fegato con emorragia libera in addome

: per rottura di organi addominali, fra cui rottura della vescica con fuoriuscita di urina, il cosiddetto uroaddome o rottura di milza e fegato con emorragia libera in addome peritonite: l’infiammazione del peritoneo, la sierosa che ricopre la parete addominale, può causare la formazione di ascite

avvelenamenti: l’ingestione di veleno per topi può causare la presenza di un versamento addominale costituito da sangue

tumori: oltre ai tumori primariamente epatici, anche neoplasie che interessano altri organi possono causare un’infiammazione o una pressione tale sugli organi addominali da causare la formazione di liquido in addome

Sintomi di ascite nei cani

Questi sono i principali sintomi da cui accorgersi che il cane ha l’ascite:

pancia gonfia e respiro affannoso

addome gonfio e duro

letargia

debolezza

diminuzione dell’appetito

anoressia

aumento dell’appetito

nausea

vomito

diarrea

addome disteso

improvviso aumento di peso

nervosismo

il cane ansima troppo

polidipsia

poliuria

dolore alla palpazione dell’addome

gengive pallide o blu-violacee

sincope

tosse

respiro rapido e superficiale

dispnea

Cura dell’ascite nel cane

Come avrete notato, le cause di ascite nel cane sono le più disparate. Questo fattore ovviamente finisce con l’incidere anche sulla cura. La prima cosa da fare è una diagnosi. In caso di ascite il cane, oltre a visita clinica, andrà sottoposto a una serie di esami. Di sicuro esami del sangue completi, esame del versamento, ma anche test Leishmania e malattie da zecche, valutazione degli acidi biliari, esami delle urine (incluso PU/CU), esami delle feci, ecografia addominale, visita cardiologica e molto probabilmente anche TC se si sospetta una forma tumorale.

Questi sono solo gli esami di base: a seconda dei rilievi potrebbe essere necessario aggiungerne altri o ripeterli a distanza di tempo.

La cura dipende molto dalla causa. Partiamo dal drenaggio dell’ascite nel cane: la paracentesi addominale si fa di solito a scopo diagnostico o per alleviare i sintomi in caso di addome molto disteso. Tuttavia bisogna considerare che se non si riesce a stabilire la causa del problema e se non esiste cura specifica a quella causa, ecco che tanto liquido si toglie, tanto se ne riforma. Motivo per cui se non c’è troppo liquido potrebbe essere inutile fare ogni volta un drenaggio.

In molti proprietari si chiedono se sia necessario somministrare un diuretico per l’ascite del cane. Anche qui dipende: se la causa è cardiaca e non si ha tamponamento cardiaco, il diuretico potrebbe far parte della terapia cardiaca di base. Una volta migliorata la funzionalità cardiaca ecco che anche l’ascite dovrebbe ridursi.

Se il problema è la rottura di un organo, se asportabile è possibile che sia necessario un intervento chirurgico. Ascite con bassi livelli di proteine e magari anche anemia? Potrebbe essere necessaria una trasfusione.

Se il problema è un’insufficienza renale o un’insufficienza epatica, ecco che bisogna aggiungere alla terapia di base farmaci, integratori e farmaci per migliorare la funzionalità di fegato e reni. Talvolta, invece, è necessario inserire anche una dieta specifica.

Quanto vive un cane con ascite? Dipende dalle cause, se siano trattabili e come risponde il cane alla cura. Se la causa dell’ascite è un problema cardiaco che rientra con i farmaci, allora qualche speranza di vita in più c’è. Ma se la causa è un tumore in stadio terminale, un tumore metastatico o la rottura di un organo inoperabile, ecco che la prognosi è riservata.

