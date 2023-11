Carattere e difetti del pinscher

Che carattere ha il Pinscher? Quali difetti presenta? E ci sono differenze di temperamento fra il Pinscher e lo Zwergpinscher? Di sicuro in entrambi i casi parliamo di cani di piccola taglia dal temperamento forte e deciso, assai affezionati al loro umano, ma tendenzialmente diffidenti nei confronti degli estranei. Tanto che sono anche splendidi cani da guardia

Quando si parla di Pinscher ci si riferisce, seguendo quanto previsto dall’Enci, al alla razza n. 184 della FCI, ovvero il Pinscher un po’ più grosso che pesa dai 14 ai 20 kg. La maggior parte delle persone, invece, quando si nomina il Pinscher intende la razza n. 185 della FCI, ovvero il Pinscher più piccolo, quello che pesa (o dovrebbe pesare) dai 4 ai 6 kg. Perché è un attimo che ci si volta in gira e si vedono presunti Zwerpinscher di taglia mastodontica che arrivano a 8-9 kg o decisamente inferiori al minimo della taglia e che pesano 2 kg quando tutto va bene. Per cui oggi andremo a vedere carattere e difetti di entrambi i Pinscher.

Qual è il carattere del Pinscher?

Partiamo da quello che ci dice l’Enci. Secondo l’Ente della Cinofilia Italiano il Pinscher propriamente detto è un cane vivace, sicuro di sé, equilibrato e spiritoso. Intelligente e resistente, è un perfetto cane da compagnia e da guardia.

Estremamente similare il carattere per l’Enci dello Zwergpinscher: è un cane dal temperamento vivace, sicuro di sé ed equilibrato, perfetto come cane da compagnia.

Il che ci sta, anche se, a causa di problemi di selezione, educazione e gestione, purtroppo non tutti i Pinscher manifestano quella dota di “equilibrio” di cui dovrebbero fregiarsi. Comunque sia il Pinscher che lo Zwergpinscher manifestano un carattere forte, fiero ed estremamente energico. Non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno e questo loro sconfinato coraggio spesso esita in incoscienza quando si lanciano contro cani che sono molto più grandi di loro.

Cani vivaci, amano giocare e per questo motivo sono ritenuti perfetti per le famiglie con bambini. A patto ovviamente che si insegni ai bambini a rispettare i cani. Affettuoso e attaccato alla sua famiglia, si lega tantissimo a un membro della medesima di cui diventa quasi l’ombra. Anzi: talvolta questo rapporto diventa un tantino morboso.

Molto attento e intelligente, impara rapidamente i comandi e tutto ciò che gli insegniamo, nel Bene o nel Male. Nulla sfugge alla sua attenzione, tanto che nonostante le sue dimensioni è un perfetto cane da guardia. Con gli estranei di solito si dimostra da riservato a diffidente.

Patisce anche tanto il freddo. Elegante e armonioso, non si arrende mai. Perfetto per vivere in appartamento e adatto anche come cane per le persone anziane, a patto di riuscire a fargli fare sufficiente attività fisica.

A chi è adatto il Pinscher?

Viste le ridotte dimensioni, il Pinscher potrebbe essere una buona scelta per i neofiti. A patto che questi non si facciano dominare dal carattere forte di questo piccolo cane. In realtà molti dei problemi comportamentali per cui i Pinscher sono famosi (nervosismo, troppa paura, ansia da separazione, mordono…) sono ascrivibili a problemi educativi o gestionali da parte dei proprietari.

Perfetto per chi vive in appartamento, non tollera il freddo, quindi per lui la vita in giardino è preclusa d’inverno. Inoltre non è un cane che ama trascorrere troppe ore lontano dalla sua famiglia, quindi non è adatto per chi passa tante ore fuori casa per lavoro o scuola. Ideale per le famiglie con i bambini e per gli anziani, potrebbe essere anche un cane perfetto per chi viaggia insieme al proprio amico a quattro zampe per via delle sue dimensioni ridotte.

Un consiglio: se avete preso un Pinscher e notate atteggiamenti un po’ troppo nervosi e diffidenti, al posto di fare spallucce “perché tanto è un Pinscher, fanno tutti così”, prima che ci scappi il morso, forse sarebbe meglio contattare un educatore cinofilo o un veterinario comportamentalista. In fin dei conti quando il cane vomita e ha la diarrea andate dal veterinario, giusto? Stessa cosa dovreste fare quando ha un problema comportamentale.

Difetti del Pinscher

Fra i difetti di razza segnalati dall’Enci ci sono:

dimensioni fuori dallo standard

cranio rotondeggiante o a mela

denti con chiusura a tenaglia

occhi chiari

oreccbie troppo lunghe o non simmetriche

pelo rado

gomiti deviaati

garretti deviati

cani paurosi, aggressivi, nervosi o diffidenti

qualsiasi tipo di malformazione

enognatismo

prognatismo

Come salute, il Pinscher spesso manifesta come malattie:

dermatiti allergiche

otiti

stomatite con iper produzione di tartaro

gastriti, enteriti

lussazione della rotula

necrosi asettica della testa del femore

atrofia progressiva della retina

diluizione del blu

condrodistrofia e condrodisplasia

discopatie

cardiomiopatie (congenite e acquisite)

