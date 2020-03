San Patrizio: 5 ricette a tema per festeggiare in casa

Per celebrare San Patrizio (17 marzo), ecco una carrellata delle specialità da bere e da mangiare (con tanto di ricette da seguire).

La Festa del santo patrono di Irlanda si celebra ogni anno il 17 Marzo ed è la celebrazione più importante dell’anno nella Repubblica d’Irlanda ma non solo: importante anche in altri paesi del mondo, in particolar modo quelli interessati da una significativa immigrazione irlandese. Oggi è San Patrizio e, anche se siamo obbligati a restare in casa per il coronavirus, ci sono tantissimi modi per festeggiarlo al meglio (anche se in solitudine forzata): iniziamo dalle ricette; ecco 5 ricette gustose da provare a San Patrizio!

5 ricette per festeggiare San Patrizio

Il simbolo di San Patrizio è il colore verde, si può tingere di tutto con questa tonalità a partire dalla birra: bisogna prendere birra chiara leggera a cui viene aggiunta qualche goccia di colorante alimentare; les jeux son faits! Perché non provare a fare dei biscotti a tema? Ecco gli ingredienti: 200 gr di farina, 125 gr di burro, 125 gr di zucchero, 40 gr di cacao amaro, 1 uovo grande, 1 pizzico di sale, pasta di zucchero verde, poco albume; versare in una ciotola la farina setacciata con il cacao amaro in polvere, creare una fontana al centro e versare il burro morbido a cubetti. Iniziare a farlo sciogliere nella farina con la punta delle dita, quindi aggiungere lo zucchero e l’uovo. Impastare bene ma velocemente e fino ad ottenere un impasto sodo, omogeneo e liscio. Da preparare tassativamente a forma di quadrifoglio e farli cuocere a 180 °C per circa 12 minuti. San Patrizio non sarebbe tale senza un gustoso stufato della tradizione tipica irlandese: va preparato con carne di manzo o agnello! Colcannon: un puré di patate arricchito con verza e cipolla; preparare un classico puré (senza dimenticare la noce moscata) e all’ultimo aggiungere la verza (bollita e ripassata) e la cipolla, tipiche della tradizione irlandese. Questo piatto a base patate assumerà tutto un altro gusto. Soda bread: pane preparato senza lievito ma con il bicarbonato; è una varietà di pane veloce tradizionalmente prodotto in una varietà di cucine in cui il bicarbonato di sodio viene utilizzato come agente lievitante al posto del lievito tradizionale. Gli ingredienti del pane tradizionale con soda sono farina, bicarbonato di sodio e sale.

San Patrizio quest’anno avrà tutto un altro gusto!