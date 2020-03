Tonno in scatola: le migliori marche per Altroconsumo

Altroconsumo ha analizzato e confrontato le marche più famose e utilizzate di tonno: ecco cosa ha scoperto.

Tonno in scatola, si acquista tutti i giorni senza pensarci troppo e senza valutare spesso a molte componenti che possono fare la differenza. Gli esperti di laboratorio di Altroconsumo hanno preso in esame 24 differenti marche di tonno all’olio di oliva e all’olio extravergine di oliva, venduti comunemente in supermercati e discount all’interno di scatolette dal peso variabile (da 60 a 111g) per carpirne gusto e qualità. I risultati sono sorprendenti.

La medaglia d’oro come miglior tonno per qualità degli ingredienti e gusto è risultato As do mar tonno trancio intero mentre il migliore acquisto è il tonno Ardea all’olio. Tra le marche con i punteggi più bassi Mareblu e Carrefour. Ma come si valuta la qualità di un tonno in scatola? Altroconsumo ha fornito alcuni consigli utili per scegliere senza sbagliare. Ecco, dunque a cosa prestare attenzione:

Tonnetto striato: tra i migliori da acquistare anche perché non è considerato fra le specie a rischio di estinzione (al contrario del pinna gialla, la cui specie è più minacciata);

tra i migliori da acquistare anche perché non è considerato fra le specie a rischio di estinzione (al contrario del pinna gialla, la cui specie è più minacciata); Zona di pesca : consigliata quella del Pacifico occidentale e centrale: FAO 61, 71, 81, sconsigliate Oceano Atlantico: FAO 31, 34, 41, 47; Oceano Indiano: FAO 51, 57 (in base alla situazione dei pesci);

: consigliata quella del Pacifico occidentale e centrale: FAO 61, 71, 81, sconsigliate Oceano Atlantico: FAO 31, 34, 41, 47; Oceano Indiano: FAO 51, 57 (in base alla situazione dei pesci); L’etichetta: in generale, nella sua totalità, per capirne i componenti e sapere prima di tutto cosa si sta scegliendo nello specifico.

Marche migliori di tonno in scatola secondo Altroconsumo

AS DO MAR tonno trancio intero

AS DO MAR Tonno all’olio di oliva

SELEX Tonno all’olio di oliva

CALLIPO Tonno all’olio di oliva

FRATELLI CARLI Tonno all’olio di oliva

RIO MARE Tonno all’olio di oliva pescato a canna

CONSORCIO Tonno in olio di oliva

CONAD Piacersi tonno leggero in una goccia di olio di oliva

NOSTROMO Tonno all’olio

ANGELO PARODI Trancio di tonno in olio di oliva

RIO MARE Tonno all’olio d’oliva

NOSTROMO Basso in sale tonno all’olio extravergine

Marche peggiori di tonno in scatola secondo Altroconsumo

Le marche di tonno in scatola che hanno ottenuto un punteggio più basso secondo Altroconsumo sono invece: