Come creare delle salviette igienizzanti fai da te

Le salviette igienizzanti fai da te sono un ottimo accessorio da avere sempre con sé, per pulire le manine sempre sporche dei bambini o per igienizzare le nostre quando siamo in giro con i mezzi del trasporto pubblico o in altre situazioni in cui è necessario avere le mani pulite. Si possono preparare con vecchi asciugamani o panni in microfibra, che vanno imbevuti in un liquido a base di camomilla, olio d'oliva, aceto di mele, acqua e olio essenziale.

Le salviettine umidificate sono sempre comode. Non dovrebbero mai mancare, in borsa o in auto, soprattutto, ma non solo, se usciamo con dei bambini: sono sempre pronti a sporcarsi in giro (e non sono gli unici). Purtroppo, molto spesso, leggendo l’INCI delle salviettine che troviamo in commercio rimaniamo senza parole di fronte a liste di ingredienti che di naturale hanno poco. Possiamo sempre scoprire, però, come creare delle salviette igienizzanti fai da te: quali sono gli ingredienti utili, quale il procedimento da seguire e quali le modalità di conservazione.

Cosa serve per creare delle salviette igienizzanti fai da te

Per preparare delle salviettine umidificate fai da te, a prova anche di pelle sensibile dei bambini, ecco di cosa avremo bisogno

un vecchio asciugamano o dei teli in microfibra che non usiamo più

camomilla

olio d’oliva

aceto di mele

latte detergente (meglio utilizzare quello che effettivamente usiamo sulla pelle dei nostri bimbi, così saremo sicuri che sarà ben tollerato)

olio essenziale a nostra scelta

Come creare delle salviette igienizzanti fai da te

Per prima cosa prendiamo gli asciugamani o i panni in microfibra e tagliamoli per ricavare dei rettangoli grandi quanto le salviette che di solito acquistiamo già pronte.

Prepariamo una camomilla, aggiungendo all’acqua calda un cucchiaio di aceto di mele, un cucchiaio di olio di oliva e un cucchiaio di latte detergente. Mescoliamo con cura tutti gli ingredienti e solo alla fine possiamo aggiungere l’olio essenziale scelto. Meglio optare, ad esempio, per la camomilla stessa, per non avere troppe profumazioni contrastanti.

A questo punto riprendiamo i nostri triangoli di stoffa e immergiamoli nel liquido. Poi mettiamoli nel contenitore a chiusura ermetica che abbiamo scelto per contenere le nostre salviettine fai da te: possiamo anche recuperare quello di prodotti commerciali comprati che abbiamo conservato dopo averlo terminato.

Consigli utili

Scegliere un buon contenitore è fondamentale, così le nostre salviettine non si seccheranno. Ovviamente non dureranno molto come le altre, ma possiamo prepararle man mano che ci servono, così da averle sempre pronte all’uso. Il bello delle salviette igienizzanti fai da te è che non dobbiamo gettarle via dopo l’uso. Possiamo recuperarle e usarle di nuovo per tantissime volte: basta lavarle con cura in lavatrice e aspettare che asciughino, prima di iniziare dall’inizio il procedimento prima descritto.

Quando usciamo di casa con le nostre salviette fatte a mano, ricordiamoci di avere sempre a portata di mano un sacchettino, ad esempio quelli che usiamo per congelare il cibo, meglio se già con cursore per chiuderlo. In questo modo, quando avremo utilizzato la nostra salviettina, potremmo riporre lì dentro quella sporca e sapere perfettamente quelle che sono da lavare e quelle che, invece, sono ancora da usare.

Con questi panni, anche cambiando gli ingredienti, possiamo anche realizzare delle salviettine per pulire le superfici di casa o gli interni della nostra auto o le superfici che tocchiamo quando siamo in giro (tavolo del ristorante, sedile dell’autobus e così via). In questo caso possiamo semplicemente mescolare acqua, con aceto bianco e alcol etilico per avere sempre a portata di mano delle salviette per le pulizie.