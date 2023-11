Come si usa l’aceto di mele in dermatologia

L'aceto di mele è considerato un rimedio naturale multitasking anche in dermatologia. Ma quali saranno gli effettivi benefici di questo comune ingrediente da cucina? Secondo la tradizione popolare, l'aceto potrebbe migliorare la salute della pelle, attenuare le rughe, far sparire macchie e acne e riequilibrare la pelle grassa. Tuttavia, non ci sono molte prove a conferma di tali effetti.

Se ti chiedessi di pensare a uno dei più famosi rimedi naturali per la cura della pelle, probabilmente ti verrebbe in mente l’aceto di mele, ma quali saranno gli usi approvati in dermatologia per questo particolare ingrediente? Stando ai pareri raccolti sul web, potremmo dire che l’aceto di mele sia il miglior amico della pelle.

Questo comune ingrediente da cucina potrebbe infatti combattere l’acne, alleviare il fastidio causato dalle scottature solari, schiarire le macchie cutanee, bilanciare il pH della pelle ed esfoliarla in modo naturale. E potrebbe anche prevenire e far sparire le rughe.

Ma sarà proprio tutto vero?

Riguardo l’efficacia dell’aceto di mele per la cura della pelle, i pareri sono piuttosto contrastanti. In poche parole, i presunti benefici di questo rimedio sono supportati da esperienze perlopiù “aneddotiche”, e non mancano vere e proprie bufale riguardo i potenziali effetti dell’aceto di mele.

Al contempo, scarseggiano invece gli studi scientifici in grado di confermarne la reale efficacia.

In questo articolo vogliamo scoprire cosa si può curare con l’aceto di mele e cosa fa sulla pelle, ma vedremo anche quali sono le reazioni avverse e le controindicazioni che dovresti conoscere prima di ricorrere a questo rimedio.

Aceto di mele in dermatologia: proprietà e usi

Per prima cosa, sarà utile capire le ragioni che spingono tante persone a ricorrere all’aceto per prendersi cura della propria pelle. Tradizionalmente, questo ingrediente da cucina viene impiegato da secoli per lavare i capelli, schiarire le macchie cutanee e purificare la pelle.

Scientificamente parlando, l’aceto di mele contiene una sostanza, l’acido acetico, dalle ben note proprietà antibatteriche e antifungine. Al rimedio sono attribuite anche proprietà rinfrescanti e astringenti.

Potrebbero essere proprio queste le ragioni che spingono uomini e donne a ricorrere a questo famoso rimedio naturale. Ma a conti fatti, a cosa dovrebbe fare bene l’aceto di mele nell’ambito della dermatologia?

Cosa fa l’aceto di mele sulla pelle?

Che tu stia cercando di far sparire qualche ruga, curare una scottatura solare o combattere l’acne, l’aceto di mele sembrerebbe essere il rimedio multitasking che stavi cercando.

Coloro che ne sostengono l’utilizzo, affermano che questo ingrediente possa:

Normalizzare una pelle particolarmente grassa e acneica

Esfoliare la pelle in modo naturale: l’aceto elimina le cellule morte e rende la pelle più luminosa

la pelle in modo naturale: l’aceto elimina le cellule morte e rende la pelle più luminosa Riequilibrare il pH della pelle

Mantenere la pelle più idratata

Ringiovanire la pelle : alcune persone ricorrono all’aceto di mele per attenuare le rughe del viso

: alcune persone ricorrono all’aceto di mele per attenuare le rughe del viso Ridurre acne e brufoli: l’aceto ha proprietà antimicrobiche che potrebbero inibire la crescita dei batteri che causano l’acne

e brufoli: l’aceto ha che potrebbero inibire la crescita dei batteri che causano l’acne Attenuare l’iperpigmentazione: molte persone ricorrono all’aceto di mele per schiarire le macchie scure della pelle.

A questo punto, probabilmente ti piacerebbe sapere come togliere le macchie della pelle con l’aceto di mele e come lavare il viso con questo rimedio naturale.

Come usare l’aceto di mele per il viso e il corpo?

Per prima cosa, una raccomandazione importante: l’aceto di mele è altamente acido, per cui prima di applicarlo sulla pelle dovrai diluirlo con dell’acqua, per evitare ustioni e irritazioni cutanee.

Dopodiché, secondo i sostenitori di questo rimedio fai da te, potresti lavare il viso con un batuffolo di cotone imbevuto in una soluzione di acqua e aceto, per eliminare batteri e sporcizia. O ancora, potresti utilizzare l’aceto di mele come tonico per il viso o come trattamento contro le macchie cutanee, da applicare più volte sulle parti interessate.

Se non ami particolarmente il fai da te, in commercio potresti trovare decine di prodotti con acido acetico, come tonici per il viso, detergenti e creme per attenuare le discromie cutanee.

Ma questo rimedio funziona davvero?

E veniamo all’ultima domanda, la più importante: l’aceto di mele sarà davvero efficace come si dice? Come abbiamo anticipato, in realtà la maggior parte degli usi dell’aceto di mele in dermatologia si basano su esperienze soggettive non supportate da sufficienti studi scientifici.

In altre parole, da un punto di vista prettamente scientifico, non è possibile confermare che l’aceto di mele aiuti davvero ad alleviare le scottature solari, combattere le imperfezioni della pelle e schiarire le macchie cutanee.

Alcuni studi hanno tuttavia riscontrato un potenziale effetto benefico dell’aceto nel trattamento dell’acne, grazie alle sue proprietà antibatteriche.

Se applicato su una pelle in buona salute, inoltre, il rimedio potrebbe risultare innocuo. E a questo proposito, sarà bene tenere in considerazione anche le controindicazioni e i possibili effetti collaterali dell’aceto sulla pelle.

Quali sono le controindicazioni dell’aceto di mele?

Se opportunamente diluito e applicato in quantità moderate, l’aceto di mele potrebbe risultare sicuro per la pelle. Quantità eccessive, però, possono causare disturbi cutanei, tra cui ustioni (si, se utilizzato in modo scorretto l’aceto di mele brucia la pelle) e irritazioni.

Il rimedio è sconsigliato per coloro che soffrono di malattie dermatologiche o per chi ha una pelle particolarmente delicata.

In tutti i casi, prima di applicare questo prodotto, ti consigliamo di eseguire un patch test su una piccola porzione di pelle, e di chiedere un parere al tuo medico curante o al tuo dermatologo di fiducia.

