Come riutilizzare i vasetti in vetro per bomboniere fai da te

In occasione di un Battesimo, una Prima Comunione, una Cresima, un matrimonio, ma anche una laurea o un anniversario di nozze, è buona abitudine lasciare un "souvenir" agli ospiti che sono intervenuti e che hanno pensato a un dono da fare al festeggiato o ai festeggiati. Per risparmiare un po' e creare qualcosa di unico, perché non realizzarlo a mano? Come riutilizzare i vasetti in vetro per bomboniere fai da te, riciclando così contenitori che tutti abbiamo a casa?

Basta buttare via i vasetti di vetro, soprattutto se sono piccoli e hanno una forma interessante. Sono tanti i modi che abbiamo per riciclare questi contenitori, senza che diventino subito un rifiuto da buttare via nella raccolta indifferenziata. Possiamo usarli, infatti, in cucina, per contenere spezie o altri alimenti. Ma anche sulla scrivania, per la piccola cancelleria. Oppure possiamo recuperare questa materia prima in occasione di un Battesimo, una Prima Comunione, una Cresima, un matrimonio, una laurea. Scopriamo tante belle idee su come riutilizzare i vasetti in vetro per bomboniere fai da te che sicuramente saranno gradite ai nostri invitati.

Come preparare i vasetti in vetro per le bomboniere

Innanzitutto prepariamo i nostri vasetti in vetro per farli diventare i contenitori perfetti per le nostre bomboniere. Possono essere, ad esempio, quelli degli omogeneizzati dei bambini o di altri alimenti per bambini e per adulti. Ecco come procedere.

svuotiamo completamente i vasetti di vetro, passandoli sotto l’acqua calda corrente

prepariamo un’emulsione di acqua e aceto per sgrassare i contenitori

facciamoli poi bollire in acqua bollente per qualche minuto, così da renderli di nuovo sterilizzati

asciughiamoli con cura e lasciamoli anche un po’ al sole, così da togliere ogni traccia di umidità

se ci sono delle etichette, possiamo rimuoverle facilmente con un po’ di alcol o di acetone per le unghie

A questo punto possiamo iniziare a pensare di recuperare i nostri vasetti di vetro per delle splendide bomboniere fai da te.

Cosa mettere nei vasetti in vetro per bomboniere fai da te

Una volta recuperati i vasetti, pensiamo a cosa potranno contenere. Per le nostre bomboniere fai da te possiamo sbizzarrirci:

confetti del colore tradizionale della festa che stiamo celebrando

caramelle colorate, magari le gelée morbide e al gusto di frutta che piacciono a tutti

miele prodotto da piccole aziende locali

marmellate e confetture, anche fatte in casa

biscotti fatti in casa e confezionati in un sacchettino per alimenti trasparenti, prima di essere inseriti nel barattolo

cioccolatini cucinati a casa con amore

frutta secca mista

Se ai nostri invitati non vogliamo regalare del cibo, cosa possiamo inserire in questi vasetti di vetro che abbiamo recuperato? Possiamo mettere del pot pourri, una candela fatta in casa, dei sassolini colorati, della sabbia a formare una decorazione, una piantina (lasciando in questo caso il vasetto senza coperchio), dei semi da piantare in giardino e molto altro ancora.

Come decorare le bomboniere

Possiamo letteralmente sbizzarrirci. Possiamo lasciare i vasetti in vetro al naturale oppure colorarli o, ancora, fare dei decori o dei disegni sulla superfici in vetro. Il tappo è sempre bene coprirlo, magari con del feltro morbido o del tulle o del tessuto grezzo, per uno stile più country. Possiamo poi aggiungere fiori finti, fiocchi in raso, accessori utili per usare quello che i vasi in vetro contengono, bigliettini con il nome del festeggiato o dei festeggiati e la data dell’evento, paillettes preincollate, bottoni recuperati da precedenti lavori, decori ritagliati dal feltro, personaggi in pasta di sale (ad esempio degli orsacchiotti per un Battesimo) e tanto altro ancora.