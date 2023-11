4 idee per creare fidget toys fai da te

I fidget toys sono accessori da usare quando si vogliono allontanare ansia e stress. Prima di una riunione importante in ufficio, prima di un interrogazione, per ritrovare la calma in una giornata agitata. Di solito si usano anche in caso di diagnosi di autismo, di iperattività, di deficit dell'attenzione. Si possono comprare di ogni tenere e forma e si possono anche realizzare con il fai da te, con materiale che si può facilmente trovare a casa.

Fonte immagine: Unsplash

Per chi è sempre nervoso, per chi convive con lo stress, per chi cerca sempre qualcosa da stritolare o usare con le mani nei momenti di agitazione, i fidget toys (anche fai da te) sono la risposta. Sono accessori antistress, molto popolari tra bambini e ragazzini. Gli studenti possono usarli in vista di interrogazioni e compiti in classe, per rilassarsi un po’. O anche per giocare e sfidarsi. Su TikTok e su YouTube sono molto in voga in video che diventano virali in breve tempo.

Ci sono fidget spinner di ogni tipo: palline, oggetti con meccanismi che ruotano, accessori in morbido silicone che si deforma e torna nella forma originale. Si possono usare anche in caso di diagnosi di autismo, iperattività, deficit dell’attenzione. Possiamo comprarli: ce ne sono per tutti i gusti e anche per tutti i prezzi. Oppure possiamo realizzare di fidget toys fai da te, con materiale che abbiamo in casa.

Pop it a forma di anguria

Per realizzare un morbido squishy a forma di anguria da schiacciare quando siamo stressati, ecco di cosa abbiamo bisogno:

un cartoncino

una penna

un paio di forbicine

cartoncino in schiuma

Disegniamo sul cartoncino una fetta di anguria, con i semini belli grossi. Riportiamo la forma della fetta di anguria sul cartoncino gommato. Dovremo ottenere due parti. Prendiamo una bottigila d’acqua vuota e ritagliamo i semini dell’anguria delle stesse dimensioni, che andremo a incollare con la colla a caldo sul cartoncino marroncino. Poi andremo a incollare sopra il cartoncino, con le gocce di plastica, le due parti in gomma. Finiamo di decorare per fare in modo che l’anguaria sia realistica con pezzi di cartoncino verdi e bianchi per fare la buccia, coloriamo le gocce di plastica e il nostro accessorio anti stress è pronto: schiacciando le goccioline avremo il nostro squishy.

Squishy fai da te

Per realizzare un fidget toys fai da te, uguale a quello in silicone che i nostri bambini adorano, abbiamo bisogno di:

cartoncino

forbici

gomma eva

ferro da stiro

pallina

colla a caldo

Realizziamo due sagome della forma che preferiamo e, all’interno, ritagliamo dei dischi grandi quando la pallina: l’importante è che siano alla stessa distanza l’uno dall’altro. Avviciniamo un pezzo di gomma eva al ferro da stiro per renderla modellabile e usiamo la pallina per creare l’oggetto da schiacciare nei dischi alla base. Tagliamo i bordi e ripetiamo l’operazione per ogni disco. Fissiamo le forme ottenute con la colla a caldo.

Fonte: Unsplash

Fidget spinner fai da te

Se, invece, vogliamo realizzare un fidget spinner fai da te classico e tradizionale, di quelli che possiamo far girare tra pollice e indice della mano, ecco di cosa abbiamo bisogno:

fascette da elettricista

cuscinetti delle ruote di uno skateborard

taglierino

forbici

lubrificante

Prendiamo i cuscinetti di due ruote del nostro skateboard o compriamoli nuovi: se sono usati puliamoli. Formiamo con i cuscinetti la forma voluta, per avere un’idea: quello che gira meglio va al centro, mentre gli altri vanno messi lateralmente. Rimuoviamo con un taglierino la parte superiore e la parte inferiore. Componiamo un triangolo con le fascette, mettendolo intorno ai cuscinetti messi in posa e poi leghiamo il tutto con altre fascette, tagliando i legacci in eccesso. Passiamo un lubrificante sui cuscinetti per farli girare meglio.

Pallina antistress

Una pallina antistress è quello che ci vuole in ufficio, a casa, a scuola, quando proviamo ansia e stress. Per realizzarla abbiamo bisogno dei seguenti materiali:

2 palloncini

farina

un imbuto

un cucchiaio

Prendiamo un palloncino sgonfio e mettiamo l’estremità inferiore dell’imbuto nell’ingresso del palloncino, fissando bene. Riempiamo il palloncino di farina usando il cucchiaio, lentamente. Leghiamo i palloncino rimuovendo tutta l’aria. Prendiamo il secondo palloncino e copriamo la palla per renderla più forte. Attenzione, però, potrebbe rompersi e far fuoriuscire tutta la farina. Da usare con cautela e in luoghi sicuri.