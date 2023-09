Calli: tutti i rimedi naturali più efficaci per eliminarli

Con l'utilizzo di rimedi naturali, è possibile curare calli e duroni dei piedi. Si tratta di rimedi che abbiamo tutti in casa, come il bicarbonato, il miele o il limone. Utilizzandoli nel modo giusto, saremo in grado di risolvere efficacemente il problema, senza spendere soldi e senza ricorrere a sostanze chimiche e dannose.

Calli e duroni spesso infastidiscono la pianta e la superficie del piede, rendendo alcune zone più dure e ruvide, causando così dolori e la possibilità di camminare in maniera non corretta.

I rimedi naturali possono essere di grande aiuto in questi casi essendo capaci di alleviare il disagio; l’ideale sarebbe partire dal cambio di calzatura perché scarpe troppo strette, o non adatte alla conformazione del nostro piede, sono la ragione principale della formazione di calli e duroni.

Cosa sono i calli?

I calli si formano nel momento in cui la pelle dei piedi si indurisce, provocando fastidio e, in alcuni casi, anche dolore. Le cause possono essere varie: tra le principali, i calli si formano a causa di scarpe sbagliate, oppure per problemi di idratazione o deformazioni naturali.

I calli si formano anche per effetto di alcune patologie, come il diabete.

Fonte: Pixabay

Che differenza c’è tra calli e duroni?

I calli si sviluppano sulla parte superiore del piede, oppure sulla punta delle dita. I duroni sono degli ispessimenti della pelle, che si sviluppano sui palmi delle mani oppure sulla pianta del piede.

Come eliminare i calli con rimedi naturali

I calli possono essere eliminati mediante l’uso di alcuni rimedi naturali. Esistono anche dei modi per prevenire la loro formazione: è importante infatti far respirare i piedi e di curarli con regolarità.

Pediluvio al bicarbonato di sodio e sale grosso

Il primo suggerimento per ridare energia e allo stesso tempo relax alla pianta del piede, è l’utilizzo di bicarbonato di sodio versato in una bacinella di acqua tiepida per dar vita ad un pediluvio. Per un buon risultato, la durata del trattamento è di 10 minuti circa e sarebbe meglio effettuarlo tutte le sere prima di andare a letto, dopo una giornata di duro lavoro. In aggiunta, si consiglia anche un cucchiaio di sale grosso, in grado di combattere la presenza di eventuali verruche.

Fonte: Pixabay

Trattamento al bicarbonato di sodio

Nel primo caso consigliavamo il pediluvio, nel secondo invece proponiamo di prendere una ciotola nella quale andranno versati 4 cucchiaini di bicarbonato, assieme a 2 gocce di tea tree oil e un cucchiaio di acqua. In questo modo verrà preparato un simil-scrub ideale per alleviare il problema di calli e duroni. Il composto dovrà essere strofinato sulle zona problematica, per poi essere risciacquato con acqua tiepida.

Impacco all’olio d’oliva e miele

L’olio d’oliva è noto come potete agente nutritivo, perfetto anche per essere usato nella realizzazione di un impacco per la pianta del piede e la stessa cosa vale per il miele. Per una maschera idratante, sarà necessario unire in una ciotola tre cucchiai di olio e due di miele. Mescolare bene gli ingredienti ed applicarli sulle zone stressate nelle quali sono presenti i calli e i duroni, attendere 10 minuti e poi risciacquare.

Fonte: Pixabay

Pietra pomice

In campo cosmetico viene impiegata spesso la pietra pomice che, grazie alla sua elevata porosità e leggerezza, è in grado di eliminare le parti più spesse e più dure che si sono formate su dita, tallone o pianta del piede. Basta strofinarla come una “grattugia” per parecchi minuti dopo aver effettuato il classico pediluvio, per eliminare le callosità.

Pediluvio alla camomilla e tea tree oil

Anziché dedicarsi al comune e classico pediluvio, è possibile provare a creare un bagno alla camomilla. Basta far bollire un infuso di due bustine e versarlo in una bacinella con altra acqua tiepida. Questo servirà a regalare una percezione di leggerezza e rilassamento ai piedi, favorendo la circolazione. Al trattamento, aggiungere anche tre gocce di tea tree oil, che agirà da antibatterico prevenendo la formazione di probabili funghi, oltre che a donare una senso di freschezza.

Aglio o limone

Per curare un callo, è possibile anche fare un impacco con una fettina di aglio sulla pelle ispessita del piede e lasciare che agisca per tutta la notte. In alternativa, si può utilizzare anche il limone, soprattutto se il callo non si è ancora formato del tutto.