Rimedi naturali per digerire bene

Per aiutare il processo digestivo è importante anche seguire alcune regole basilari non solo durante i pasti. Praticare attività fisica regolarmente, ad esempio, si rivela utile per mantenere il peso forma e stimolare il metabolismo. Anche una semplice passeggiata dopo i pasti principali, inoltre, aiuta a digerire meglio, mentre sdraiarsi immediatamente dopo pranzo o dopo cena rischia di rallentare e compromettere la digestione.

La digestione è un processo lento e complesso che talvolta può generare disturbi anche molto fastidiosi, dal gonfiore addominale al bruciore di stomaco, dalla stipsi alla nausea, compresa una sonnolenza eccessiva che si manifesta subito dopo i pasti. In presenza di uno di questi sintomi, si parla generalmente di dispepsia , un disturbo più comune di quanto si pensi che può essere affrontato da più fronti. Per digerire bene , infatti, è importante impostare alcune abitudini salutari innanzitutto a tavola, ma non solo. Anche ricorrere ad alcuni rimedi naturali può rivelarsi molto utile, sebbene la cattiva digestione possa celare cause specifiche o perfino patologie più o meno gravi che solo una visita medica approfondita è in grado di svelare.

