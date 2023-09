Bruciore alle gambe: 5 rimedi naturali che ti aiuteranno

Il senso di bruciore alle gambe può essere il sintomo di problemi medici, che non andrebbero sottovalutati. Ma in alcuni casi si può rimediare al disagio con dei semplici rimedi naturali, sicuri e poco invasivi. Il primo obiettivo resta capire la causa del nostro disturbo e, se il medico è d'accordo con una terapia non farmacologica, ci possiamo affidare a validi rimedi della nonna.

Se percepiamo bruciore alle gambe, ci sono rimedi naturali sicuri e poco invasivi, che possiamo provare per avere un efficace sollievo. Ma prima di imboccare la strada olistica, è importante capire le origini del problema. Di fatti, si tratta di un sintomo da non sottovalutare, che potrebbe indicare condizioni mediche sottostanti.

Le malattie ai nervi periferici, ad esempio, possono causare la sensazione di bruciore alle gambe e ai piedi, ma è un disagio che si verifica anche in persone con problemi alla tiroide. Ma ancora, le carenze nutrizionali, come quella di vitamina B, sono un alto disturbo che può causare pesantezza e pizzicore agli arti.

E non va sottovalutata anche la componente ereditaria, in quanto la stasi venosa, che può essere un’ulteriore causa del bruciore alle gambe, si tramanda spesso tra i componenti di una stessa famiglia. Ci sono poi anche cause idiopatiche. Il che significa non avere la minima idea delle origini del problema.

Ma non vanno sottovalutate anche le cause meccaniche, ossia la compressione dei nervi e dei muscoli, che possono intorpidire gli arti inferiori e portare bruciore. Di sicuro comprendere il perché di questo malessere, ci può aiutare anche nel definire le terapie migliori per risolverlo.

Bruciore alle gambe, rimedi naturali

Una volta capita la causa scatenante del bruciore alle gambe, il medico ci potrò aiutare nella risoluzione del problema con terapie mirate. Di norma, se trattasi di danni ai nervi per patologie come il diabete, già un migliore controllo della glicemia può evitare il peggioramento della condizione. In abbinamento, ci sono rimedi naturali utili a darci sollievo.

Massaggi

Un massaggio piedi e gambe, se il problema del bruciore deriva da una circolazione periferica non ottimale, o da giornate passate troppo in piedi, ci può aiutare. Si parte dalla pianta dei piedi e si prosegue alle caviglie, polpacci e si arriva al ginocchio, con movimenti che vanno dal basso verso l’alto.

Se vogliamo possiamo adoperare un olio vettore, in cui avremo diluito qualche goccia di olio essenziale di menta, che ha potere rinfrescante. In ogni caso, i massaggi vanno effettuati non a secco, per evitare di irritare la cute. Se non vogliamo un olio, ci basterà una semplice crema idratante.

Docciature

Se il problema di base delle gambe che bruciano è sempre la circolazione, le docciature alternate con acqua calda e fredda è un toccasana per ridurre gonfiore e dolore. Si possono effettuare anche in precedenza al massaggio, per avere un migliore risultato, meglio se prima di andare a dormire.

Sali di Epsom

I sali di Epsom, di fatto solfato di magnesio, sono un toccasana per la pelle e per sciogliere le contratture: un pediluvio o un bagno con questi sali dona sollievo e benessere. Se abbiamo avuto giornate faticose in posizioni scomode, tipo troppo in piedi o seduti alla scrivania, il bruciore alle gambe può essere determinato da questo.

Ma possiamo donare salute ai nostri arti, grazie a questo rimedio popolare, che aiuta contro il gonfiore locale e anche il senso di affaticamento muscolare. Se vogliamo drenare i liquidi, dopo il trattamento possiamo ancora una volta procedere con il massaggio, in questo caso adoperando una crema specifica.

Tulsi

Il Tulsi, anche noto come Basilico Sacro, è un rimedio naturale indiano che da secoli aiuta nel recupero di certe condizioni fisiche. Da alcuni studi è emerso che l’Ocimum sanctum, il suo nome botanico, sarebbe in grado di ridurre il dolore alle gambe causato da sciatalgia.

Ma il suo effetto benefico interesserebbe anche i nervi periferici, andando a rendere meno forte il senso di malessere che prova chi soffre di patologie specifiche. Di certo i danni ai nervi non si trattano solo in questo modo, si può tuttavia integrare questo rimedio con terapie specifiche consigliate dal medico.

Gingko biloba

Da tempo il Ginkgo si è rivelato utile per rendere la mente più lucida e il cervello più attivo, tanto da essere ritenuto il grande alleato degli studenti. Ma i suoi effetti benefici sarebbero traslabili anche in ambito nervoso. In quanto, ricco di antiossidanti, sarebbe in grado di favorire il recupero dei tessuti.

Di sicuro, prima di affidarci a questo come ad altri rimedi naturali, è importante chiedere al medico di base se questi metodi possano essere adeguati per il nostro caso. Da non sottovalutare infatti anche le interazioni che potrebbero scaturire da una combinazione errata con alcuni tipi di farmaci.

