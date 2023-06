Regalare una peonia: significato del gesto

Bianca, rosa, rossa o color corallo: qualunque sentimento tu voglia esprimere, esiste una peonia del colore adatto. Ma esattamente qual è il significato di regalare una peonia? Questa pianta simboleggia l’eleganza, l’abbondanza, la compassione, ma anche l’amore intenso, la timidezza e mille altre emozioni tutte da esplorare.

Coltivata e ammirata da secoli per i suoi splendidi colori e la sua proverbiale delicatezza, la Peonia è una pianta da regalare in ogni occasione, un fiore dal significato positivo e spesso romantico. Questo membro della piccolissima famiglia delle “Peoniacee” (che include, per l’appunto, solo la peonia) rientra a buon diritto nella lista delle piante più amate al mondo; è infatti considerata uno dei fiori più belli, ideale sia per adornare aiuole e giardini che per decorare la tua casa, perlopiù sotto forma di fiore reciso.

Ma quello decorativo non è il solo scopo di questa illustre pianta: le peonia è anche una pianta officinale e dalle proprietà curative. Sarebbe infatti in grado di alleviare i crampi muscolari e il mal di testa, trattare l’asma e migliorare la circolazione sanguigna.

In più, la pianta rappresenta anche uno splendido regalo da donare alle persone che ami. Ma parliamo proprio di regali: quando si regalano le peonie? E qual è il significato simbolico di questo fiore?

Facciamo un piccolo e profumato viaggio alla scoperta di questa pianta dalla bellezza unica.

Cosa significa la peonia?

La peonia è una pianta che racchiude molti significati piacevoli. Da un punto di vista simbolico, la pianta simboleggia la fortuna, il romanticismo e la prosperità, ma la peonia è anche il simbolo di un amore felice, rappresenta la compassione e, non ultimo, la timidezza.

A questo proposito, secondo il mito, Paeonia era una ninfa che, corteggiata dal Dio Apollo, arrossì per l’imbarazzo quando si rese conto che la dea dell’amore Afrodite li stava guardando. Quest’ultima, per vendicarsi della ninfa, decise di trasformarla in un fiore dai mille petali, la peonia rossa.

È per questo motivo che questo splendido tesoro profumato simboleggia ancora oggi la timidezza.

Per poter comprendere a pieno il significato simbolico della peonia, però, bisogna fare un lungo viaggio in Oriente, e più esattamente in Cina, dove fino al secolo scorso era considerato il “fiore nazionale”. In Cina, la peonia è considerata la “regina dei fiori”, e simboleggia nobiltà, onore e ricchezza.

Il significato giapponese della peonia (Botan), invece, è quello di coraggio, fortuna e bellezza.

Perché regalare una peonia? Il significato del dono

Abbiamo dato uno sguardo al significato spirituale e simbolico della peonia, ma per quale motivo tante persone scelgono di regalare una pianta o un mazzo di peonie? Non è solo perché sono incredibilmente belle da vedere. Di solito, si sceglie di donare la pianta per simboleggiare la fortuna e l’augurio di un nuovo e felice inizio.

In amore, invece, la peonia è il simbolo di un amore lieto e felice. Determinanti, come sempre, sono i colori del fiore. A seconda delle diverse tonalità, la pianta può simboleggiare stima, amore, buon augurio o amicizia.

Vediamo, quindi, quali sono i colori delle peonie e i significati che si celano fra i petali di questo fiore.

Peonia: significato colori

Bianco : il significato della peonia bianca va ricondotto a emozioni come timidezza o rimorso per aver ferito una persona cara.

: il significato della va ricondotto a emozioni come timidezza o rimorso per aver ferito una persona cara. Arancione : la peonia arancione simboleggia l’ ottimismo , la buona salute e viene donata per augurare una lunga vita.

: la peonia arancione simboleggia l’ , la buona salute e viene donata per augurare una lunga vita. Rosa : spesso questa varietà di fiore tende ad avere un profumo più intenso, e si trova nei bouquet per il matrimonio. Il significato della peonia rosa, come puoi intuire, è molto romantico. Il fiore simboleggia l’ amore felice e la prosperità.

: spesso questa varietà di fiore tende ad avere un profumo più intenso, e si trova nei bouquet per il matrimonio. Il significato della peonia rosa, come puoi intuire, è molto romantico. Il fiore simboleggia l’ e la prosperità. Corallo : la peonia color corallo è simbolo di abbondanza, ricchezza, ma anche di legami forti , successo ed eleganza.

: la peonia color corallo è simbolo di abbondanza, ricchezza, ma anche di , successo ed eleganza. Rosso : il fiore rosso è considerato il simbolo della passione e dell’amore intenso e struggente. Per celebrare una serata speciale, anziché optare per le classiche rose, potresti donare una peonia rossa.

: il fiore rosso è considerato il e dell’amore intenso e struggente. Per celebrare una serata speciale, anziché optare per le classiche rose, potresti donare una peonia rossa. Giallo: il significato della peonia gialla, un fiore che ricorda la bella stagione, è quello di buon auspicio per un nuovo inizio. Puoi regalare una peonia gialla a chi ha da poco acquistato una nuova casa, a chi ha conseguito la laurea o sta per iniziare un nuovo lavoro.

Insomma, che tu voglia esprimere amore, augurare gioia e fortuna, o che tu voglia semplicemente chiedere scusa a un amico, la peonia è il fiore che può dar “voce” alle sue emozioni.

Tu quale sceglieresti? Qual è, secondo te, il fiore più bello di tutti?