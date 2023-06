Peonie arbustive: 5 cose da sapere

Le peonie arbustive, o arboree, si caratterizzano per scenografiche fioriture e per un alto livello di resistenza al freddo. Se ci stiamo chiedendo quali siano le differenze con le varietà erbacee, una da non scordare riguarda la potatura. Nel caso delle arbustive è quasi nulla e, anzi, il sostegno legnoso non muore e conferisce eleganza alla pianta anche durante la stagione invernale.

Fonte immagine: Pixabay

Le peonie arbustive sono una tipologia di peonia dal portamento fiero e dalla scenografica fioritura, un tipo di pianta che onora e colora ogni giardino. Le si trova anche nei vivai col nome di arboree, un aggettivo che le differenzia dalle parenti erbacee e dagli ibridi Itoh. C’è un legame di famiglia ma, come vedremo, anche peculiarità proprie.

Le origini delle peonie arbustive pare siano asiatiche, cinesi per la precisione e la loro fama di piante ornamentali è cresciuta in un secondo momento. Di fatti, la medicina popolare cinese le considerava innanzi tutto delle ottime piante medicinali, utili a curare una serie di comuni disturbi.

Ad oggi le peonie arbustive sono invece tra le specie più scelte per abbellire gli spazi verdi esterni, grazie anche alla loro resistenza al freddo e un medio livello di manutenzione. Il che significa che anche in inverno, se anche la pianta non mostra i suoi spettacolari fiori, il supporto legnoso è in grado di sopportare il gelo fino a -15° C senza danni.

Di fatto, questa pianta cresce sana e forte dove gli inverni sono freddi e le estati calde, ma è consigliato di evitare il pieno sole, se anche ben tollerato, che potrebbe far sbiadire i fiori. Ma vediamo di seguito 5 aspetti delle peonie arbustive per capire meglio questa pianta.

Fonte: Pixabay

Dove piantare la peonia arbustiva

Le peonie arboree sono da piantare in autunno, ma possono adattarsi anche in periodo invernale o all’inizio della primavera. Da evitare invece la tarda primavera e la stagione estiva poiché le piante tendono a non stabilizzarsi in climi troppo caldi e secchi. La posizione ideale in giardino è soleggiata, ma preferibile in ombra parziale.

Un aspetto da tenere in considerazione è che le peonie arbustive sono fragili rispetto ai forti venti, il che significa preferire luoghi riparati dalle folate. Le mura esterne della casa o quelle perimetrali sono adatte a schermarle. In caso di giovani piante, in inverno facciamo in modo di pacciamare il suolo per tutelare le radici.

Che differenza c’è tra peonia arbustiva e peonia erbacea?

Le peonie arbustive hanno fioriture più maestose e grandi rispetto a quelle erbacee, ma raggiungono anche altezze maggiori di queste. In più, vantano maggiore resistenza al freddo e un apparato legnoso che, anche nel periodo di dormienza, ha una bella resa estetica in giardino.

Va anche detto che le radici della peonia arbustiva esigono più agio rispetto a quelle della varietà erbacea, il che significa alloggiarle in zone dove non debbano competere con altri arbusti.

Quando piantare le peonie arbustive

Il periodo migliore per piantare le peonie arbustive, come accennato, è quello autunnale o al massimo agli inizi della primavera. Da evitare invece la stagione calda, in quanto la pianta farebbe molta fatica a stabilizzarsi. In realtà, le peonie ci possono mettere anche tre anni prima di adattarsi al nuovo ambiente e fiorire.

Un dettaglio da non trascurare, anche perché non è una pianta che gradisce troppo i trapianti ma, se posizionata nel luogo giusto, può regalarci fioriture anche per secoli.

Quando si pota la peonia arbustiva

La cura della peonia arbustiva nei giardini non è complicata, ma la fase di potatura va effettuata in modo corretto e minimale. Le peonie arboree non vanno mai potate in autunno, a differenza delle varietà erbacee. Ma ci si deve limitare ad eliminare giusto i rami morti o malati.

Il periodo migliore per dare una leggera potatura alla pianta è ad inizio primavera, in modo da vedere dove spuntano i nuovi germogli ed evitare di reciderli.

Quando fioriscono le peonie arbustive

Le peonie arbustive sbocciano in tarda primavera e fino inizio estate, con una fioritura che di solito ha una durata di circa tre mesi.

Fonti