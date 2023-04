Fiori per matrimonio: quali scegliere per ogni stagione

La scelta dei fiori per il matrimonio rappresenta un momento importante per le coppie che si avvicinano a questo grande passo. Nel decidere come abbellire la chiesa o il ricevimento, così come realizzare il bouquet della sposa, è necessario però valutare la resistenza dei fiori alle condizioni climatiche e la loro stagionalità, affinché siano a basso impatto ambientale. Ma quali varietà scegliere in ogni stagione dell'anno, per un matrimonio elegante ed ecosostenibile?

Fonte immagine: Pixabay

Scegliere i giusti fiori per il matrimonio è fondamentale per rendere ancora più magico un giorno tanto speciale: ogni varietà ornamentale, si tratti del bouquet della sposa oppure delle piante volute per abbellire la chiesa, sono infatti simbolo dell’amore che unisce la coppia.

Dalle candide rose alle elegantissime calle, passando per i gigli e molte altre varietà, le alternative di certo non mancano, ma quali scegliere per ogni stagione?

Quando si definiscono gli abbellimenti floreali per il matrimonio, infatti, non si può ignorare il clima tipico del periodo in cui si celebreranno le nozze. Innanzitutto, poiché l’allestimento in chiesa e il bouquet vengono preparati con qualche giorno d’anticipo rispetto alla celebrazione.

Trattandosi di fiori recisi, serve quindi scegliere varietà che sappiano adattarsi alla temperatura e all’umidità di stagione, per evitare che appaiano spenti o appassiti il giorno delle nozze. Poi, perché scegliere varietà stagionali permette di ridurre il proprio impatto sull’ambiente in termini di emissioni climalteranti. Di seguito, qualche consiglio.

Fiori per il matrimonio in primavera

Celebrare un matrimonio in primavera rimane tutt’oggi la scelta preferita dalla maggior parte delle coppie. Non a caso, maggio è in assoluto il mese più gettonato per le nozze, sia con rito religioso che civile.

Dal punto di vista floreale, la stagione depone a favore degli innamorati: le varietà fra cui scegliere sono le più disparate e il clima del periodo, non eccessivamente caldo e sufficientemente umido, permette di mantenere a lungo vitali i fiori prescelti.

Fiori primaverili per la chiesa e il ricevimento

Partendo dalle varietà più indicate per abbellire la chiesa – o, in alternativa, gli spazi comunali dove verrà celebrato il rito civile – in primavera le alternative non mancano di certo. In genere, chi sogna delle nozze classiche e tradizionali opta per delle specie candide, come i gigli o le calle, perché tendono ad amalgamarsi molto bene con i paramenti tipici dei luoghi di celebrazione.

Tuttavia, negli ultimi anni stanno aumentano anche le richieste di varietà più colorate e insolite, per rendere unico questo momento indimenticabile per la coppia.

Fra i fiori più indicati per abbellire gli ambienti in questa stagione, ecco tre proposte da valutare:

Calle : con il loro fusto lanciato e i generosi fiori candidi e dalle forme a imbuto, le calle sono perfette per decorare gli ambienti in primavera. Le dimensioni generose permettono di coprire senza troppi intoppi anche zone estese, come il perimetro dell’altare, mantenendo sia eleganza che dinamicità;

: con il loro fusto lanciato e i generosi fiori candidi e dalle forme a imbuto, le calle sono perfette per decorare gli ambienti in primavera. Le dimensioni generose permettono di coprire senza troppi intoppi anche zone estese, come il perimetro dell’altare, mantenendo sia eleganza che dinamicità; Ortensie bianche : rappresentano la varietà ideale per riempire gli spazi, data la loro natura cespugliosa e la tendenza a essere ricadenti. Le ortensie sono ad esempio ideali per abbellire le balaustre sull’altare o il profilo delle panche della chiesa, con fiori candidi e mai invadenti;

: rappresentano la varietà ideale per riempire gli spazi, data la loro natura cespugliosa e la tendenza a essere ricadenti. Le ortensie sono ad esempio ideali per abbellire le balaustre sull’altare o il profilo delle panche della chiesa, con fiori candidi e mai invadenti; Tulipani: ideali per chi decise di sposarsi nei primi mesi della stagione, tra la fine di marzo e aprile inoltrato, questi fiori rappresentano una scelta originale per decorare la chiesa. Soprattutto se si scelgono varietà colorate, come quelle rosa o rosse, così da ottenere dei punti di colore fra le altre decorazioni bianche degli ambienti. I tulipani sono inoltre ottimi sul perimetro delle navate, andando così a evidenziare il percorso che farà la sposa.

Fiori primaverili per il bouquet della sposa

Anche per il bouquet della sposa in primavera non mancano di certo le alternative, sia per le spose che gradiscono un omaggio floreale candido e tradizionale, sia per quelle che invece preferiscono l’esplosione di colori tipici della stagione.

Il consiglio è quello di abbinare varietà dalle grandi forme, come ad esempio le rose, con fiori più piccoli e di campo, come le margherite. Di seguito, qualche utile suggerimento:

Lisianthus : è uno dei fiori immancabili nei bouquet di primavera, poiché davvero elegante e con dei petali morbidi, che ricordano le rose. Perfetti sia come protagonisti principali del bouquet, che come riempimento, permettono di ottenere un mazzo fiorito davvero d’impatto;

: è uno dei fiori immancabili nei bouquet di primavera, poiché davvero elegante e con dei petali morbidi, che ricordano le rose. Perfetti sia come protagonisti principali del bouquet, che come riempimento, permettono di ottenere un mazzo fiorito davvero d’impatto; Narcisi : per chi preferisce delle note di colore, senza però troppo esagerare, i narcisi sono la soluzione ottima per i bouquet primaverili. Soprattutto per chi decide di sposarsi nel mese di aprile, quando questi fiori sono abbondanti in tutti i campi: non a caso, sono uno dei simboli delle celebrazioni pasquali. In un bouquet a predominanza bianca, possono spezzare la monotonia cromatica con delle splendide chiazze gialle;

: per chi preferisce delle note di colore, senza però troppo esagerare, i narcisi sono la soluzione ottima per i bouquet primaverili. Soprattutto per chi decide di sposarsi nel mese di aprile, quando questi fiori sono abbondanti in tutti i campi: non a caso, sono uno dei simboli delle celebrazioni pasquali. In un bouquet a predominanza bianca, possono spezzare la monotonia cromatica con delle splendide chiazze gialle; Garofani: la primavera è da sempre la stagione dei garofani, capaci di fiorire abbondantemente già dai primi giorni di marzo, per poi procedere fino a giugno inoltrato. Dai petali morbidissimi ed estremamente eleganti, per il bouquet della sposa si possono scegliere le varietà dalle tinte sfumate, ad esempio il garofano bianco con striature rosa oppure rosse. Donano infatti colore, senza però apparire ingombranti.

Fiori per il matrimonio in estate

Anche l’estate rappresenta una delle stagioni più gettonate per celebrare un matrimonio, con delle nozze che solitamente si concentrano nella seconda metà di giugno o, ancora, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

In questa stagione le varietà floreali tra cui scegliere non mancano di certo, ma è necessario valutare la loro resistenza: le alte temperature, e la probabilità di una celebrazione in una giornata afosa e assolata, potrebbero infatti portare le specie più delicate ad apparire spente e appassite anche nel giro di poche ore.

Fiori estivi per la chiesa e il ricevimento

Come già anticipato, in estate è utile scegliere dei fiori che siano capaci di resistere a lungo al caldo e all’umidità, considerando le temperature del periodo. A meno che non si riesca a ricorrere a fiori in vaso, buona soluzione per l’allestimento in chiesa, le varietà recise tendono a soffrire molto in questa stagione.

Una valida soluzione è quella di ricorrere, in alternativa ai classici vasi ricolmi d’acqua, alle spugne per composizioni vegetali: trattengono i liquidi a lungo e forniscono nutrimento e ristoro ai fiori per molte ore consecutive.

Fra le tante alternative disponibili per il ricevimento, si segnalano:

Gigli : questi fiori sono da sempre i protagonisti dei matrimoni estivi poiché, oltre a essere eleganti, sono maestosi e riempiono alla perfezione gli spazi. Sono ottimi alla base dell’altare e sulle balaustre, ad esempio, ma anche per abbellire le sedute degli sposi e quelle dei testimoni;

: questi fiori sono da sempre i protagonisti dei matrimoni estivi poiché, oltre a essere eleganti, sono maestosi e riempiono alla perfezione gli spazi. Sono ottimi alla base dell’altare e sulle balaustre, ad esempio, ma anche per abbellire le sedute degli sposi e quelle dei testimoni; Dalie : l’estate rappresenta anche la stagione di punta delle dalie, soprattutto se le nozze vengono celebrate tra luglio e agosto. Per riempire gli spazi o alla base dell’altare, si possono scegliere specie nane e cespugliose come la dalia pompon bianca, dalla forma elegante e geometrica. Per evidenziare le navate e il percorso della sposa, meglio invece puntare su varietà giganti come la dalia Jean-Marie: con i suoi grandi fiori e i morbidi petali, crea delle bellissime sfumature di colore dal bianco al porpora;

: l’estate rappresenta anche la stagione di punta delle dalie, soprattutto se le nozze vengono celebrate tra luglio e agosto. Per riempire gli spazi o alla base dell’altare, si possono scegliere specie nane e cespugliose come la dalia pompon bianca, dalla forma elegante e geometrica. Per evidenziare le navate e il percorso della sposa, meglio invece puntare su varietà giganti come la dalia Jean-Marie: con i suoi grandi fiori e i morbidi petali, crea delle bellissime sfumature di colore dal bianco al porpora; Lavanda: dal profumo intenso e dall’aspetto bellissimo, grazie ai suoi fiori lilla, la lavanda è la soluzione giusta per gli abbellimenti di fine estate e le nozze di settembre. Inoltre, diffondono negli ambienti un piacevolissimo profumo, per delle nozze che non verranno di certo dimenticate.

Fiori estivi per il bouquet della sposa

In estate, la composizione del bouquet della sposa richiede qualche attenzione in più: si dovranno scegliere fiori decisamente resistenti, considerando come rimarranno esposti a lungo al caldo e all’irrorazione diretta del sole, senza tuttavia poter accedere all’acqua. Tra le proposte più interessanti, si segnalano:

Zinnie : fiori perfetti come riempimento del bouquet, abbondano in questa stagione e permettono di elaborare dei pittoreschi giochi di colore. Si possono infatti alternare esemplari gialli ad altri gialli, rosa e rossi, per un bouquet colorato ma sempre elegante;

: fiori perfetti come riempimento del bouquet, abbondano in questa stagione e permettono di elaborare dei pittoreschi giochi di colore. Si possono infatti alternare esemplari gialli ad altri gialli, rosa e rossi, per un bouquet colorato ma sempre elegante; Gardenia : ideale come protagonista centrale dei bouquet, la gardenia è uno dei fiori più eleganti, nonché più gettonati per i matrimoni estivi. Con i suoi grandi fiori bianchi, è da sempre considerata uno dei simboli dell’amore più puro e candido;

: ideale come protagonista centrale dei bouquet, la gardenia è uno dei fiori più eleganti, nonché più gettonati per i matrimoni estivi. Con i suoi grandi fiori bianchi, è da sempre considerata uno dei simboli dell’amore più puro e candido; Gypsophila: con i suoi piccoli e candidi fiorellini, tanto da ricordare delle margherite in miniatura, la gypsophila è il fiore migliore per riempire gli spazi del bouquet, magari da abbinare proprio a fiori giganti come le già citate gardenie.

Fiori per il matrimonio in autunno

Dopo la primavera, anche l’autunno è una delle stagioni più scelte per i matrimoni. In particolare il mese di settembre che, insieme a maggio, rappresenta il periodo dell’anno dove vengono celebrate più nozze.

Con il suo clima mite e la natura che si tinge di variopinti colori prima della pausa invernale, l’autunno offre molte possibilità per gli abbellimenti floreali in vista del matrimonio. Molto cambia, tuttavia, se ci si trova all’inizio della stagione oppure a ridosso con l’inverno.

Fiori autunnali per la chiesa e il ricevimento

Per quasi tutta la durata dell’autunno, per abbellire la chiesa oppure il ricevimento di matrimonio si può ancora fare affidamento su numerose varietà estive, come le dalie più tardive oppure le zinnie. Tuttavia, soprattutto avvicinandosi a ottobre, si può pensare a specie più colorate e dalle tinte arancioni e dorate, tipiche della stagione. Ma quali fiori scegliere?

Zephyranthes : noto anche come giglio della piaggia, questo fiore è ottimo per abbellire altare e sedute, grazie ai suoi grandi fiori tra il bianco e il rosa. Le sue sfumature sono eleganti e rappresentano alla perfezione il clima tipico dell’autunno;

: noto anche come giglio della piaggia, questo fiore è ottimo per abbellire altare e sedute, grazie ai suoi grandi fiori tra il bianco e il rosa. Le sue sfumature sono eleganti e rappresentano alla perfezione il clima tipico dell’autunno; Calendula : questo bellissimo fiore, noto soprattutto come rimedio naturale, rappresenta l’autunno con la sua intensa colorazione arancione. Può essere impiegato come riempimento, data la natura cespugliosa, sia degli altari che delle sedute;

: questo bellissimo fiore, noto soprattutto come rimedio naturale, rappresenta l’autunno con la sua intensa colorazione arancione. Può essere impiegato come riempimento, data la natura cespugliosa, sia degli altari che delle sedute; Anemone del Giappone: delicato ed elegante, con i suoi fiori di medie dimensioni è ottimo per realizzare delle piccole composizioni fiorite, ad esempio a lato delle sedute degli sposi oppure dei testimoni.

Fiori autunnali per il bouquet della sposa

Per un bellissimo bouquet di matrimonio autunnale, il suggerimento è quello di giocare sui colori, aggiungendo delle note rosa o arancioni all’immancabile bianco.

Le varietà fra cui scegliere non sono tantissime in questa stagione, ma si avrà comunque la possibilità di realizzare un mazzo fiorito davvero d’impatto. Fra le varie proposte, si elencano:

Ipomea : nota perlopiù come pianta rampicante invernale, i suoi piccoli ed eleganti fiori – violacei al centro e bianchi sulle estremità – possono essere recisi per riempimenti davvero originali dei bouquet;

: nota perlopiù come pianta rampicante invernale, i suoi piccoli ed eleganti fiori – violacei al centro e bianchi sulle estremità – possono essere recisi per riempimenti davvero originali dei bouquet; Amaranto : dall’intenso colore purpureo, l’amaranto può rappresentare il protagonista del proprio bouquet, sia con grandi fiori centrali che con delle code ricavate dalle varietà ricadenti;

: dall’intenso colore purpureo, l’amaranto può rappresentare il protagonista del proprio bouquet, sia con grandi fiori centrali che con delle code ricavate dalle varietà ricadenti; Amaryllis: dal bianco al rosso, passando per tutte le sfumature di rosa. Questo fiore è un grande protagonista dei bouquet autunnali, una presenza importante ma mai banale.

Fiori per il matrimonio in inverno

Negli ultimi anni, i matrimoni in inverno stanno vivendo una nuova vita: sono sempre più le coppie che scelgono questa stagione per celebrare le nozze. Sul fronte delle varietà floreali da scegliere, la situazione però si complica.

Se non si vogliono utilizzare specie d’importazione o coltivate in serra, le alternative si riducono sensibilmente. Per questo motivo, i fiori che si possono adoperare per la chiesa solitamente coincidono con quelli per il bouquet.

Fiori per la chiesa e il bouquet in inverno

Come già spiegato, se si vuole ridurre il proprio impatto ambientale scegliendo solo fiori di stagione per le nozze, bisogna far coincidere gli allestimenti della chiesa con quelli del bouquet. Ma quali varietà scegliere?

Elleboro : noto anche come rosa di Natale, poiché fiorisce in concomitanza con le feste di fine anno, è un fiore delicato e dalle tonalità bianche o rosate, ottimo sia per creare cespugli fioriti in chiesa che come protagonista del bouquet;

: noto anche come rosa di Natale, poiché fiorisce in concomitanza con le feste di fine anno, è un fiore delicato e dalle tonalità bianche o rosate, ottimo sia per creare cespugli fioriti in chiesa che come protagonista del bouquet; Skimmia : altra varietà spesso associata al Natale, la skimmia si rivela perfetta per abbellire un matrimonio invernale, grazie alle sue bacche rosse e i piccoli fiori bianchi, raccolti a ombrello. Per i bouquet, in particolare, rappresenta la soluzione di riempimento ideale;

: altra varietà spesso associata al Natale, la skimmia si rivela perfetta per abbellire un matrimonio invernale, grazie alle sue bacche rosse e i piccoli fiori bianchi, raccolti a ombrello. Per i bouquet, in particolare, rappresenta la soluzione di riempimento ideale; Ranuncolo bianco: infine, vi sono moltissime varietà di ranuncolo che fioriscono in inverno, alcune cespugliose e altre arbustive. Le prime possono essere scelte per i bouquet, le seconda invece per gli altari o le sedute. Certamente, si potranno privilegiare le tipologie più candide.

