ITER riceve l’ultimo componente della camera al plasma costruito in Italia: progresso verso la fusione nucleare

Il 2 ottobre 2026 segna una data concreta nella storia della ricerca sulla fusione nucleare: il Settore #2 della camera a vuoto di ITER — l’ultimo dei nove grandi settori in acciaio che compongono questo componente fondamentale — è stato consegnato al sito di Cadarache, nel sud della Francia. A costruirlo è stato lo stabilimento Westinghouse di Monfalcone, in Italia, confermando il ruolo di primo piano che il nostro paese ricopre nell’ambizioso programma del reattore a fusione nucleare ITER, il più grande esperimento di fusione magnetica mai avviato al mondo.

Cosa è ITER e perché la camera a vuoto è così importante

ITER — acronimo di International Thermonuclear Experimental Reactor — è un tokamak di dimensioni senza precedenti, attualmente in fase di assemblaggio a Cadarache. Il progetto è il frutto di una collaborazione internazionale che coinvolge sette grandi attori: Cina, Unione Europea, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti. L’obiettivo dichiarato è dimostrare la fattibilità scientifica e ingegneristica della fusione nucleare su scala industriale, producendo fino a 500 MW di potenza di fusione.

La camera a vuoto è il cuore fisico del reattore: è al suo interno che il plasma — una miscela di idrogeno surriscaldato a temperature superiori a quelle del Sole — viene confinato dai campi magnetici generati dai superconduttori che avvolgono la macchina. La struttura è composta da nove settori in acciaio, ciascuno alto diversi metri e dal peso considerevole, assemblati con tolleranze millimetriche. La consegna del nono e ultimo settore chiude quindi un capitolo costruttivo di enorme complessità tecnica.

Il contributo italiano: Monfalcone e l’eccellenza industriale nella fusione

Il Settore #2 è stato completato nello stabilimento Westinghouse di Monfalcone, nel Friuli-Venezia Giulia. Non si tratta di un contributo marginale: la camera a vuoto è uno dei componenti più critici dell’intera macchina, e la sua realizzazione ha richiesto competenze di ingegneria di precisione, metallurgia avanzata e saldatura specializzata che pochi impianti al mondo possono garantire.

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L’Italia ha costruito nel tempo una posizione riconosciuta nell’ambito della ricerca sulla fusione e dei programmi europei correlati. ENEA e le industrie italiane coinvolte nel progetto ITER hanno accumulato un livello di eccellenza riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, che si traduce in commesse di alto profilo tecnico proprio come questa. Monfalcone non è solo un punto sulla mappa: è diventato un riferimento concreto per la manifattura di componenti destinati alla fisica del plasma.

La consegna del Settore #2 a Cadarache non è un atto burocratico. Significa che tutti e nove i grandi moduli strutturali della camera a vuoto sono ora fisicamente presenti sul sito di assemblaggio, pronti per essere integrati nella macchina complessiva. Per un progetto della complessità di ITER, dove ogni componente viene prodotto da paesi diversi e deve poi convergere in un unico punto con precisione assoluta, è un risultato che vale la pena sottolineare.

Cosa produce ITER — e cosa non produrrà

Un aspetto che spesso genera confusione nel dibattito pubblico riguarda la natura stessa di ITER. Il reattore non produrrà elettricità: la sua missione è esclusivamente sperimentale. L’obiettivo è dimostrare che la fusione nucleare può generare più energia di quanta ne consumi per innescare e mantenere la reazione al plasma — il cosiddetto Q>1, o guadagno energetico netto.

I 500 MW di potenza di fusione che ITER punta a raggiungere rappresentano un traguardo simbolico e scientifico, non una fonte di approvvigionamento energetico. Serviranno a validare i modelli fisici, testare i materiali sottoposti al bombardamento neutronico del plasma, e raccogliere i dati necessari per progettare DEMO — il successivo reattore dimostrativo che, quello sì, dovrebbe essere il primo a immettere energia nella rete.

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Questa distinzione è importante perché aiuta a leggere correttamente le notizie sui progressi di ITER: ogni componente consegnato, ogni fase di assemblaggio completata, avvicina l’umanità non a una centrale elettrica imminente, ma alla prova scientifica che la fusione è replicabile in modo controllato su scala utile.

Dove si trova il progetto oggi e quali sono i prossimi passi

Con la consegna del nono e ultimo settore della camera a vuoto, ITER entra in una fase cruciale dell’assemblaggio. I settori devono essere integrati tra loro, collegati ai sistemi di raffreddamento, ai magneti superconduttori e ai componenti di schermatura interna. La macchina è ancora lontana dall’accensione del primo plasma, ma ogni tassello aggiunto riduce concretamente la distanza.

Il progetto ITER Organization coordina questa logistica globale con una precisione che non ha precedenti nella storia della grande scienza: componenti prodotti in tre continenti devono arrivare in sequenza, essere stoccati temporaneamente, e poi montati seguendo un ordine dettato dall’ingegneria strutturale della macchina. Il fatto che questo sistema funzioni — che il Settore #2 costruito in Italia sia arrivato a Cadarache il 2 ottobre 2026, completando la serie — è già di per sé una dimostrazione di capacità organizzativa e industriale internazionale.

Per l’Italia, Monfalcone e il sistema industriale che ruota attorno alla fusione nucleare, questa consegna è anche un segnale di competitività. I programmi di fusione del futuro — da DEMO ai reattori commerciali che potrebbero seguire — avranno bisogno di fornitori capaci di lavorare con i materiali e le tolleranze richieste dal plasma. Chi ha già dimostrato di saperlo fare ha un vantaggio difficile da colmare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.