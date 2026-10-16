Gazzelle delle sabbie protette dal parco fotovoltaico in Arabia Saudita: da 38 a 600 esemplari entro il 2031

Nel deserto dell’Arabia Saudita, lungo la costa del Mar Rosso, un impianto fotovoltaico da 250 megawatt sta svolgendo un ruolo inaspettato: ospitare e proteggere le gazzelle delle sabbie, una specie minacciata di estinzione. Non si tratta di una coincidenza o di un effetto collaterale, ma di un progetto strutturato che porta un nome preciso — ReWildingVoltaics — e un obiettivo misurabile: portare la popolazione da 38 esemplari attuali a 600 entro il 2031.

Un impianto solare che funge da riserva naturale

L’iniziativa si svolge all’interno della Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve, una riserva naturale protetta situata sulla costa del Mar Rosso. L’impianto fotovoltaico che la ospita è stato progettato per alimentare AMAALA, un grande complesso turistico saudita in corso di sviluppo lungo la stessa costa.

La struttura occupa complessivamente 505 ettari suddivisi in tre sezioni recintate, di cui 370 ettari ritenuti idonei all’allevamento e alla gestione della fauna. Il programma pilota si concentra su una sezione di 157 ettari, dove è installato un array solare da 66 MW. È qui che, a partire da maggio 2026, sono stati introdotti i primi 38 esemplari di gazzelle delle sabbie: 33 femmine e 5 maschi.

Prima di avviare il programma di allevamento vero e proprio, è stata condotta una fase preparatoria della durata di sette mesi, un esercizio di validazione del concetto che ha permesso di verificare la compatibilità tra la presenza degli animali e il funzionamento dell’impianto energetico. Solo dopo questa fase è stato introdotto il gruppo riproduttivo completo.

Perché i pannelli solari proteggono le gazzelle delle sabbie

La logica alla base di ReWildingVoltaics non è semplicemente quella di recintare un’area e introdurvi degli animali. C’è un vantaggio ambientale diretto che rende i parchi fotovoltaici particolarmente adatti a questo scopo nelle regioni aride: l’ombra generata dai pannelli solari può abbassare la temperatura del suolo di 5-10°C rispetto all’ambiente circostante.

In un habitat desertico come quello dell’Arabia Saudita, dove le temperature estive raggiungono valori estremi, questo effetto non è trascurabile. Per le gazzelle delle sabbie — animali adattati alla vita arida ma comunque vulnerabili al calore intenso — disporre di zone d’ombra distribuite su decine di ettari rappresenta un vantaggio concreto in termini di benessere e sopravvivenza. I pannelli, inoltre, delimitano fisicamente l’area proteggendo gli animali da predatori e da attività umane non autorizzate.

Il risultato è una forma di sinergia che raramente si vede nel settore energetico: l’infrastruttura non solo non danneggia l’ecosistema locale, ma contribuisce attivamente alla sua ricostituzione.

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I numeri del programma e gli obiettivi al 2031

I 38 esemplari introdotti a maggio 2026 rappresentano il punto di partenza. Le prime nascite sono attese per dicembre 2026, un momento che segnerà la verifica concreta della capacità riproduttiva del gruppo in questo contesto insolito.

L’obiettivo finale è raggiungere una popolazione di 600 gazzelle delle sabbie entro il 2031, con la prospettiva di reintrodurre una parte degli esemplari nel territorio selvatico circostante. Questo passaggio — dalla riproduzione controllata alla reintroduzione in natura — è quello che trasforma il progetto da semplice allevamento in vera e propria azione di conservazione della specie.

Passare da 38 a 600 esemplari in cinque anni richiede tassi riproduttivi sostenuti e un tasso di mortalità contenuto. La struttura recintata, la protezione dai predatori e le condizioni ambientali migliorate dall’ombra dei pannelli sono tutti fattori che dovrebbero favorire questo percorso. Resta da verificare, nel corso del programma, quanto questi vantaggi si tradurranno effettivamente in numeri.

Un modello replicabile tra energia e biodiversità

Ciò che rende ReWildingVoltaics degno di attenzione non è solo il risultato atteso, ma il modello che propone. L’idea che un impianto di generazione energetica possa diventare simultaneamente un’infrastruttura di conservazione della fauna selvatica apre scenari interessanti, soprattutto nelle regioni aride e semiaride dove la pressione sulle specie vulnerabili è spesso più intensa.

I parchi fotovoltaici di grandi dimensioni occupano superfici considerevoli — in questo caso oltre 500 ettari — che rimangono sostanzialmente inutilizzate al di là della produzione di energia. Integrare funzioni ecologiche in questi spazi, anziché lasciarli come zone morte dal punto di vista biologico, è una direzione che diversi ricercatori e operatori del settore stanno esplorando. Il caso saudita è tra i primi a farlo in modo sistematico, con un programma strutturato, obiettivi numerici precisi e una fase pilota preliminare.

La scelta della specie non è casuale. Le gazzelle delle sabbie (Gazella subgutturosa marica) sono classificate come vulnerabili e la loro presenza storica nella penisola arabica si è ridotta drasticamente nel corso dei decenni. Un programma di allevamento protetto che sfrutti infrastrutture già esistenti — senza richiedere la costruzione di strutture dedicate — rappresenta un approccio pragmatico e potenzialmente scalabile.

Per chi volesse seguire l’evoluzione del progetto, EDF Arabia Saudita ha pubblicato una documentazione ufficiale sull’iniziativa, con dettagli tecnici sulla struttura e sulle fasi del programma.

Le prime nascite previste per dicembre 2026 saranno il banco di prova reale: se i cuccioli sopravvivono e il gruppo si stabilizza, ReWildingVoltaics potrà diventare un riferimento concreto per chiunque voglia dimostrare che transizione energetica e tutela della biodiversità non sono necessariamente obiettivi in conflitto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.