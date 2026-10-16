Filtro stampato in 3D cattura il 90% delle microplastiche: dalla ricerca di Waterloo alle lavatrici domestiche

Novanta per cento delle microplastiche rimosse dall’acqua in condizioni di laboratorio: è il risultato ottenuto da un filtro microplastiche 3D sviluppato dai ricercatori Ethan A. Crawford e Tizazu H. Mekonnen dell’Università di Waterloo, con una ricerca pubblicata il 29 settembre 2026 sulla rivista scientifica Separation and Purification Technology. Il dispositivo è composto da dischi sovrapposti stampati in 3D con polimero biodegradabile, e la sua struttura modulare apre la strada a un’applicazione potenziale nei sistemi di filtraggio domestici, a partire dalle lavatrici.

Come è fatto il filtro e come funziona

Il sistema sviluppato a Waterloo non è un filtro convenzionale. Si tratta di una serie di venti dischi sovrapposti, ciascuno largo 3,9 centimetri e spesso un millimetro, stampati in 3D con un polimero biodegradabile. Il meccanismo di funzionamento si basa sulla gravità: l’acqua scorre attraverso la colonna di dischi senza necessità di pompe o pressione aggiuntiva.

La capacità di intercettare le microplastiche deriva da una doppia azione: la superficie porosa dei dischi trattiene fisicamente le particelle, mentre un rivestimento adesivo applicato sulla struttura cattura quelle che altrimenti passerebbero attraverso i pori. È questa combinazione — porosità e adesione — a rendere il filtro particolarmente efficiente rispetto ai sistemi che fanno affidamento su un solo principio di separazione.

Il test di laboratorio ha utilizzato 100 millilitri di acqua con polistirene macinato a una concentrazione di 100 parti per milione. In queste condizioni controllate, la configurazione con venti dischi ha rimosso il 90% delle microplastiche presenti.

Perché il contesto laboratoriale conta

Il dato del 90% è significativo, ma va letto con attenzione. I test sono stati condotti in condizioni controllate, con particelle di polistirene in soluzione acquosa — un ambiente ben diverso dall’acqua di scarico di una lavatrice, che contiene detergenti, residui organici, temperature variabili e soprattutto microfibre tessili di forma irregolare e dimensioni eterogenee.

Le microplastiche, per definizione, sono frammenti di plastica inferiori a cinque millimetri. Nelle acque domestiche, la fonte più rilevante sono proprio le microfibre rilasciate dai tessuti sintetici durante il lavaggio: poliestere, nylon, acrilico. Ogni ciclo di lavatrice può liberare centinaia di migliaia di fibre che, troppo piccole per essere trattenute dai filtri tradizionali, finiscono nei corsi d’acqua e negli ecosistemi acquatici.

Se il filtro di Waterloo riuscisse a intercettare anche queste fibre con efficacia paragonabile a quanto dimostrato in laboratorio, l’impatto ambientale sarebbe considerevole. Ma questo passaggio — dal polistirene in soluzione alle microfibre in condizioni reali — è ancora da dimostrare. I ricercatori non hanno ancora validato le prestazioni del dispositivo in un contesto domestico effettivo, e le modalità di integrazione in una lavatrice non sono state definite.

Il vantaggio della stampa 3D: adattabilità e costo

Uno degli aspetti più interessanti di questo progetto è la personalizzabilità del design. La stampa 3D consente di modificare geometria, dimensione dei pori e numero di dischi in funzione dell’applicazione specifica. Lo stesso principio costruttivo potrebbe essere adattato sia per uso domestico sia per trattamento industriale dell’acqua, con costi di produzione potenzialmente contenuti.

Il fatto che il materiale base sia un polimero biodegradabile aggiunge un elemento di coerenza ambientale: un filtro pensato per ridurre l’inquinamento da plastiche che non introduce a sua volta frammenti sintetici persistenti nell’ambiente. È un dettaglio tecnico, ma non trascurabile nella valutazione del ciclo di vita del dispositivo.

La modularità è un altro punto di forza. Aggiungere o rimuovere dischi cambia l’efficienza di filtrazione, permettendo di calibrare il sistema in base al volume d’acqua da trattare o alla concentrazione attesa di contaminanti. Questa flessibilità è difficile da ottenere con filtri tradizionali a membrana fissa.

Dalla ricerca al prodotto: la distanza che resta

Waterloo ha pubblicato i risultati su una rivista scientifica peer-reviewed, il che conferisce solidità metodologica allo studio. Ma tra un risultato di laboratorio e un dispositivo integrato in milioni di elettrodomestici c’è una distanza che la ricerca da sola non colma.

Servono test su scala più ampia, con acque di scarico reali, con variazioni di temperatura e composizione chimica, e con tipologie di microplastiche diverse dal polistirene. Serve capire con quale frequenza il filtro debba essere sostituito o pulito, e se il rivestimento adesivo mantenga le sue proprietà nel tempo. Serve, infine, una filiera produttiva capace di rendere il dispositivo accessibile a prezzi compatibili con il mercato consumer.

Nessuno di questi passaggi è scontato. Eppure la ricerca di Crawford e Mekonnen rappresenta un punto di partenza concreto: un approccio tecnico verificabile, con materiali a basso impatto, risultati misurabili e un design pensato per essere adattato. Informazioni complete sul progetto sono disponibili direttamente sul sito dell’Università di Waterloo.

La sfida delle microplastiche non si risolve con un solo dispositivo, ma strumenti come questo filtro microplastiche 3D indicano una direzione: intercettare la contaminazione alla fonte, prima che le fibre raggiungano i fiumi e il mare. Se la tecnologia reggesse anche fuori dal laboratorio, l’impatto potrebbe essere tutt’altro che trascurabile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.