Le 5 razze di gatti più affettuose

Ci sono alcune razze di gatti più affettuose di altre? Potenzialmente sì, ma molto dipende anche dall'indole del singolo felino. Questo perché ci sono parecchie differenze di carattere da soggetto a soggetto. Un po' come le persone: ci sono quelle più socievoli ed espansive e quelle più riservate

Esattamente come per i cani, esistono delle razze di gatti più affettuose di altre. L’indole felina cambia un po’ da razza a razza: ci sono alcune razze più socievoli ed espansive ed altre un po’ più rustiche e riservate. Poi c’è da considerare anche il carattere del singolo felino: anche se quella è magari una razza nota per la sua affettuosità, può sempre capitare il soggetto singolo più scostante e scorbutico.

Solitamente si pensa che fra maschio e femmina sia più affettuoso il gatto femmina. Ma non è sempre vero: ci sono alcune femmine che sono estremamente “peperine” e maschi che sono dei bambolotti affettuosissimi.

Se poi il gatto diventa più affettuoso del solito, bisogna tenerlo sotto controllo. A volte, infatti, un cambiamento repentino di carattere, apparentemente senza motivo, può indicare un incipiente problema di salute.

Razze di gatti più affettuosi: il Ragdoll

Il Ragdoll solitamente è considerata una delle razze feline più affettuose in assoluto. Molto docile, il suo nome vuol dire “bambola di pezza” e deriva dal fatto che ha la tendenza ad abbandonarsi fiducioso fra le braccia del suo umano quando viene tenuto in braccio, come succede con le bambole.

Perfetto come gatto da appartamento, è l’ideale per le famiglie con bambini. Anche se non è fra le razze più piccole, è una delle più docili e affettuose, ricercando coccole e attenzioni da parte dei suoi umani.

Gatti docili da appartamento: il Sacro di Birmania

Una razza di gatti docili, da appartamento è rappresentata dal Sacro di Birmania. Dal soffice pelo morbido di media lunghezza, questo gatto è tranquillo e socievole. Inoltre si affeziona tantissimo alla sua famiglia, cercando coccole e attenzioni costanti.

Visto il suo aspetto appariscente e la sua socievolezza, non è una razza da lasciare fuori in giardino.

Gatti vivaci, intelligenti e affettuosi: il Siamese

Fra le razze di gatti più affettuose figurano anche i Siamesi. Gatti che vocalizzano tantissimo, amano interagire con i loro umani. Solitamente scelgono una persona della famiglia come punto di riferimento e gli si dedicano anima e corpo, coda inclusa.

Possono essere estremamente affettuosi, ricercando coccole e carezze. Inoltre amano interagire con la vita di famiglia: non vogliono essere lasciati in disparte, ma vogliono far parte di tutto.

Un gigante affettuoso: il Maine Coon

Fra le razze di gatti più affettuosi figurano anche i Maine Coon. Una razza dalle imponenti dimensioni, nonostante la sua mole, si dimostra estremamente affettuoso e giocherellone con i suoi umani. Ama stare in loro compagnia ed è molto intelligente, tanto che può essere addestrato anche a eseguire alcuni giochi solitamente riservati ai cani, come il riporto.

Una razza molto affettuosa: il Cornish Rex

Terminiamo questa carrellata con una razza forse non molto diffusa qui da noi. Stiamo parlando del Cornish Rex, razza dal mantello assai particolare che si dimostra, però, essere molto affettuosa. Tanto che ama dormire sotto le coperte insieme ai suoi umani, condividendo con loro anche gli spazi più intimi. Altrettanto affettuoso è il parente stretto del Cornish Rex, il Devon Rex, soprannominato il gatto folletto per via del suo aspetto curioso.

In generale tutte queste razze si dimostrano essere più socievoli e affettuose rispetto ad altre. Non che un Persiano, per esempio, non possa essere altrettanto affettuoso. Solo che, come razza, tende a essere più riservato e a non manifestare poi così apertamente il suo affetto.

Tecnicamente anche un Bengala o un Abissino possono essere molto affettuosi, ma essendo razze decisamente più vivaci ed energiche, magari dimostrano questo affetto in altro modo.

Ovviamente in questo elenco non possiamo non citare il gatto comune Europeo, inteso come gatto meticcio (questo perché in realtà esiste una vera e propria razza Europea, solo che di solito usiamo questo termine per indicare i comuni gatti meticci, i soriani in pratica). Il gatto Europeo, proprio per la sua estrema variabilità genetica, non sapendo mai da quali e quante razze discenda, può dimostrarsi tanto affettuoso e coccolone quanto un Ragdoll. Ma ci sono soggetti più riservati e distaccati come i Persiani o decisamente più scatenati e vivaci come i Bengala.

Diciamo che da un gatto Europeo potete aspettarvi di tutto: man mano che il gattino crescerà sarà per voi una sorpresa scoprire se quel gattino sarà un iper coccolone affettuoso che vi dorme in braccio tutti i giorni o una Furia Buia scatenata e giocherellona.

