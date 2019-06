Devon Rex: carattere, allevamento, prezzo

Fonte immagine: Pixabay

Il gatto di Devon Rex è un animale molto dolce con caratteristiche fisiche che lo contraddistinguono: ecco carattere, allevamento e prezzo.

Parliamo di: Gatto

Il Devon Rex è un gatto dall’aspetto molto particolare: può apparire piuttosto snello, con pelo riccio e orecchie molto grandi. Può inoltre vantare una nutrita schiera di estimatori che lo adorano proprio per quella sua aria così particolare ma anche elegante, oltre al carattere affettuoso e molto coccolone. La sua è una figura che non si dimentica e non si confonde, ecco perché è così tanto amato.

Caratteristiche

Come anticipato, il gatto di razza Devon Rex è un quadrupede dalla fisicità snella nonostante il formato contenuto, spiccano il muso appuntito e la testa piccola in contrasto con le orecchie grandi, arrotondate e ben evidenti. Gli zigomi sono sporgenti e mettono in evidenza gli occhi grandi, arrotondati e con taglio obliquo; il pelo appare corto, arruffato e riccio con piccoli ciuffetti, mentre alla nascita risulta cortissimo e rado. Non vi è limite al colore, ma i più diffusi sono Tortie nero, blu e bianco. La coda e la parte finale delle zampe sono coperte da una peluria finissima e quasi inesistente.

Personalità

Nonostante appaia enigmatico, il Devon Rex è un gatto molto giocherellone e affettuoso: piuttosto pacifico, si mostra curioso e vivace nei confronti del mondo che lo circonda tanto da spingersi a rovistare e annusare tra oggetti e libri. Non è un gatto dispettoso ma molto interessato all’ambiente dove vive, possiede un carattere estroverso, adattabile e sensibile, che lo rende perfetto per la convivenza con altri animali o con i bambini. Ama giocare, tendere piccoli agguati, ma principalmente è un gatto che chiede costantemente attenzioni e coccole, tanto da trascorrere buona parte del suo tempo accanto al proprietario o tra le sue braccia. Risulta un po’ morboso perché non ama stare da solo, per questo non è adatto per chi vive spesso fuori casa: il suo è un bisogno costante di attenzioni.

Allevamento e prezzo

L’acquisto di un Devon Rex va effettuato solo in allevamenti certificati che possano rilasciare tutta la documentazione e il Pedigree; il costo per un cucciolo di razza si aggira tra i 400€ e gli 800€, fino ai 1.500€ per un quadrupede da esposizione. Per quanto riguarda le cure personali, non necessita di grandi spazzolate visto il pelo ridotto, ma una discreta attenzione per la pulizia delle orecchie e la possibilità di stare al calduccio durante l’inverno. Un cappottino è consigliabile per preservare la sua temperatura durante i periodi più freddi: ama sgambare al guinzaglio ma preferisce di più ripararsi in casa accanto al suo proprietario. Il pasto va diviso in piccole porzioni e servito in più tempi, così da evitare problematiche di tipo intestinale.

Origini

L’origine del Devon Rex si deve a una fuga d’amore della gatta dell’inglese Beryl Cox, a Buckfastleigh nel Devonshire, con un randagio maschio di casa nella miniera di zona. Il piccolo Kirlee, frutto della loro passione, alla nascita si presentava con orecchie grandi e pelo ondulato e folto. L’interesse per la nuova razza spinse la donna a consultare l’allevatore di zona Brian Stirling-Webb intento a creare la tipologia Cornish Rex. Nonostante i 29 cuccioli successivi nessuno si presentò con il caratteristico pelo ondulato a causa di una incompatibilità genetica, per questo vennero intraprese strade diverse che portarono a incroci con gatti di razza Burmese, Siamese e British. Il Devon Rex ha visto ufficialmente la luce nel 1979 ricevendo il riconoscimento ufficiale dal CFA.