Perché i gatti fanno le fusa?

Ma perché i gatti fanno le fusa? Diciamo che è qualcosa di innato nel gatto, come rifarsi le unghie. Se è vero che ci sono gatti che fanno le fusa in continuazione e gatti che praticamente non fanno mai le fusa, sono state date diverse spiegazioni in merito. Andiamo a vedere le principali, ricordandoci che esistono anche delle fusa fatte dai gatti quando non stanno bene.

Chi ha gatti le considera un qualcosa di normale. Ma ti sei mai chiesto perché i gatti fanno le fusa? A dire il vero, non tutti i gatti fanno poi così tante fusa. Ci sono gatti che, praticamente, non le fanno mai, anche quando sono contenti di vederci.

Altri che, invece, ne fanno tantissime da cuccioli, ma poi crescendo le fanno solo sporadicamente. E ancora: ci sono gatti che fanno le fusa ogni volta che qualcuno li accarezza, altri che le fanno solo quando dormono e altri che le fanno di continuo. E infine ci sono anche le fusa che indicano che il gatto sta male.

Perché i gatti fanno le fusa? Significato e meccanismo

Con il termine di fusa si intende un suono emesso dai gatti e da alcuni altri felini (anche il ghepardo, per esempio, fa le fusa, così come la genetta). Il suono è simile a un brontolio sordo, più o meno accentuato. Questo suono fa parte dell’etogramma del gatto: è una parte importante del sistema di comunicazione dei mici.

In generale, le fusa derivano dalla produzione di un suono continuo che alterna il flusso d’aria in entrata e in uscita. Questo è il metodo che usano i gatti per fare le fusa. Solo loro, infatti, riescono a farle in maniera continua tenendo la bocca chiusa. I grandi felini che le fanno, invece, fanno le fusa solo durante la fase di espirazione, contraendo velocemente e ritmicamente il diaframma e la laringe.

Un’ipotesi sostiene che i gatti producano le fusa usando anche le corde vocali e sfruttando i muscoli della laringe per dilatare e restringere velocemente cavità orale e glottide, provocando così delle piccole vibrazioni. Il fatto, poi, che le fusa dei gatti non abbiano sempre lo stesso suono da gatto a gatto, vuol anche dire che, probabilmente, le producono tutti con meccanismi simili, ma facendolo ciascuno a modo proprio.

I gatti domestici si sa che producono fusa con frequenze dalle 25 alle 150 vibrazioni in un secondo. Per questo motivo possono farle più rumorosamente e più a lungo rispetto agli altri felini. Variazioni di sonorità sono state anche registrate a seconda dello stato emotivo dei gatti, dell’età o dello stato di salute.

Perché i gatti fanno le fusa quando dormono?

I gatti fanno le fusa quando dormono? Beh, se il gatto dorme in maniera profonda e in fase REM, in teoria non dovrebbe fare le fusa. Tuttavia è assodato che, pur passando molto tempo durante la giornata a sonnecchiare, il gatto non è che dorme veramente.

Si tratta più di una sorta di riposo vigile, dal quale il gatto si risveglia istantaneamente alla minima sollecitazione. È possibile, dunque, che in questo caso, non dormendo poi così profondamente, il gatto faccia le fusa perché si sente tranquillo e rilassato, specie se percepisce la presenza del suo umano lì vicino.

Perché i gatti fanno le fusa quando li accarezzi?

Se quando li accarezzi i gatti fanno le fusa, è perché provano una sensazione di benessere e felicità. Il gatto in quel momento è estremamente rilassato. Può anche capitare che il gatto venga a salutare, venga accarezzato e cominci a fare le fusa, girando intorno come se volesse qualcosa.

Questo talvolta capita perché ci sono dei gatti che imparano a fare le fusa quando hanno fame o quando vogliono qualcosa. Alcuni ricercatori inglesi hanno analizzato i suoni delle fusa e hanno scoperto che il suono non è lo stesso quando il gatto vuole cibo o quando vuole qualcosa d’altro.

Quando il gatto ha fame o chiede del cibo, fa le fusa ed emette dei miagolii lamentandosi. Quando il gatto vuole qualcosa d’altro, magari giocare o richiede attenzione, le fusa mancano di quel lamento sottostante.

Perché i gatti fanno le fusa e morde?

Il morso nel gatto non è sempre e solo usato come un gesto di attacco. Ci sono gatti che, quando sono molto contenti di essere accarezzati o di giocare con il loro umano, nell’euforia del momento iniziano a fare le fusa e a mordere. In teoria di solito non si tratta di morsi cattivi, si limitano solamente ad appoggiare i denti e a stringere poco. Diciamo che sono morsi d’affetto. C’è il gatto che dà le testate per dimostrare il suo apprezzamento per quell’umano e c’è il gatto che lo mordicchia per il medesimo motivo.

Perché i gatti piccoli fanno le fusa?

Per quanto riguarda i gattini, si è visto che già dal secondo di vita i micini, non sapendo ancora miagolare, emettono le fusa durante l’allattamento. Si ipotizza che serva per indicare alla mamma gatto che loro stanno bene.

A sua volta mamma gatto fa le fusa per tranquillizzarli. La stessa cosa accade quando la mamma si avvicina alla cuccina o li prende dalla collottola per spostarli.

Quando il gatto sta male fa le fusa?

Purtroppo non sempre le fusa indicano uno stato di benessere del gatto. O meglio: se il gatto fa le fusa, ma è in salute, mangia, corre, dorme, sporca bene ed è vivace come sempre, sì che indica benessere.

Ma se ho un gatto malato, come per esempio in corso di insufficienza renale o gravi malattie, quelle fusa che possiamo sentire e che il gatto emette in maniera molto forte e continuamente, non indicano benessere. Il gatto, probabilmente, soffre e sta cercando di calmarsi da solo.

Uno studio ha dimostrato che le fusa aiutano i gatti a guarire in caso di fratture, migliorando la densità ossea. In questo caso diciamo che cercano di accelerare la guarigione da determinate malattie.

In alcuni casi, poi, si parla di fusa pre agoniche: i gatti che si avvicinano al termine della loro vita, spesso iniziano a fare le fusa in maniera continuativa e rumorosa.

Le fusa del gatto fanno bene alle persone?

Ci sono studi che hanno dimostrato come le fusa dei gatti facciano bene alle persone. Quando i mici ci fanno le fusa generano in noi calma e serenità, grazie anche alla ripetitività del suono. Inoltre i ricercatori hanno anche dimostrato che le frequenze del suono delle fusa dei gatti, aiutino a ridurre lo stress, regolarizzando la frequenza cardiaca e riducendo la pressione sanguigna.

Fonti